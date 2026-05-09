Přepadli jsme benzinku! Prošlo nám to, nové dělo na mlhu už zažít nechceme
Nemáme se zločinem zkušenosti, a tak jsme si nakonec nic neodnesli. Ale vyzkoušeli
jsme si, jak se cítí zloděj na benzince zabezpečené novou technologií Fog Canon.
Pamatujete si z diskoték kouřové efekty? Generátor na mlhu, která plnila sál nebo pódium při koncertě, může sloužit nejen k zábavě. Podobná technologie slouží k ochraně benzinek před zloději. Když se totiž vytvoří dostatečně hustá mlha, zloděj nevidí nic, a nemá tedy možnost něco ukrást, případně před neznámým kouřem uteče. Tak jednoduché zařízení pomáhá chránit čerpací stanice před zloději.
Technika jde kupředu a kupředu jdou i metody zlodějů. Přepadnout benzinku s bouchačkou v ruce a kuklou na hlavě, jak to známe z fi lmů, se dnes už moc nenosí. Ne že by se o to občas někdo nepokusil, ale přece jen v době bezhotovostních plateb už v kase obsluha velké peníze nemá. Navíc jsou všude kamery, na které se dívá průběžně dispečink. Pod pultem je tísňové tlačítko a každou chvíli můžou přijet na kafe policisté. A to jako lupič nechcete.
Moderní zloděj
V redakci máme pár hrnků s takovým motivačním citátem: Inovace, to je bezedný hrnek. A platí to i pro zločince. Ti se teď, když je řeč o benzinkách, zaměřují na stanice, které na noc zavírají. Po zavíračce se totiž dá dovnitř vloupat a odnést si cigarety, dražší alkohol, případně modely autíček nebo čokolády či jiné drahé, ale ne moc těžké věci. „V roce 2025 došlo na našich čerpacích stanicích v tuzemsku k deseti bezpečnostním incidentům, zejména neúspěšným pokusům o vloupání,“ vysvětluje šéf bezpečnosti MOL Lukáš Resl. Paradoxně v den, kdy jsme vyrazili na tuto reportáž, došlo ráno k pokusu o přepadení čerpací stanice ve Slaném. Šlo ale nejspíš o člověka pod vlivem drog, který nebyl ozbrojen, nicméně po obsluze požadoval vydání peněz. „Naši zaměstnanci mají pokyn peníze zloději dát. Jde o bezpečí našich lidí. Kvůli těm pár tisícovkám nemá smysl riskovat,“ dodává Resl. Nicméně v tomto konkrétním případě pachatele policie dopadla po pár hodinách.
Jak už jsme ale naznačili, mnohem atraktivnější je dnes pro zločince jít krást na čerpačku po zavíračce. A tomu se musí fi rmy bránit. Benzinky proto mají alarmy, kamery a na výlohách jsou bezpečnostní fólie, aby je nešlo jednoduše rozbít. Přesto se při troše snahy dovnitř dostat dá. Novou zbraní, která se už objevuje na některých stanicích, je fog canon čili mlhové dělo.
A právě to jsme viděli v akci na jedné z čerpacích stanic MOL na Kladně, která na noc zavírá. Právě po uzavření jsme zůstali uvnitř v shopu a čekali, co se bude dít a zda nás mlhové dělo vyžene.
Kuřárna na benzince
Za pokladní na stropě je bílá skříňka. Pro laika sotva postřehnutelná. Člověk by si řekl, že je to nějaký rozvaděč, možná osvěžovač vzduchu nebo skříňka hloupě namontovaná na těžko dostupném místě. Ve skutečnosti je právě tahle škatule dělem na mlhu.
Nejprve zazní alarm. Houkání dává lidem v okolí tušit, že se tu někdo vloupal do benzinky. Jenže po pár vteřinách už místo houkání slyšíme jen tiché syčení a od pokladny se začíná valit dým. „Jde o to vyhnat vás z místa, kde máme ty nejdražší věci, abyste nenapáchal moc velkou škodu,“ popisuje Resl. Kouř není toxický, skoro není ani cítit, a dokonce po něm nezbydou ani žádné stopy na podlaze nebo vystaveném zboží. S každým dalším pšouknutím bílé krabice se objevují nová oblaka dýmu. Pokud bychom byli opravdovými zloději, měli bychom dost času utéct. My ale zůstáváme a sledujeme, jak se mlhou plní postupně celý interiér.
V nemocnicích bývaly, možná jsou někde dodnes, kuřárny. Často malé komůrky, kam mohli pacienti chodit ukojit svou závislost na nikotinu. Vězte, že žádná z těch kuřáren nebyla tak moc plná kouře jako čerpací stanice, kde se aktivovalo mlhové dělo. Po necelé minutě nám nezbývá nic jiného než stát na místě. V duchu nám jede hlas Jiřiny Bohdalové: „Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet...“ Pokud nechceme vrážet do regálů se zbožím, musíme počkat, až se prostor vyvětrá a zas bude trochu vidět. Dohlednost je opravdu jen v řádu centimetrů.
V ČR se zatím mlhové dělo na zločince nepoužilo, ale v zahraničí už s ním zkušenosti mají. A z pohledu provozovatele benzinky se krabička za pár desítek tisíc korun vyplatí. Alespoň do doby, než zloději přijdou na něco nového. Protože jak to stojí na tom hrnku: Inovace, to je bezedný hrnek.
Ozbrojen brambůrky
V USA už benzinky a obchody hlídá umělá inteligence, která pozná člověka, jenž skrývá pod oblečením zbraň. Ani umělá inteligence ovšem není neomylná. Loni takto poslala ochranku na člověka, který jedl brambůrky a stroj je vyhodnotil jako pistoli. U nás se takové věci nepoužívají, ale kamery u pokladen nejen benzinek, ale i supermarketů už kontrolují, zda je na pultě zboží, jehož kód byl naskenován. Občas totiž podvádějí sami prodavači a při markování třeba drahé lahve whisky pípnou kód od minerálky za pár korun.
Automaty
Zatímco u nás v ČR je tankomatů jen minimum, v Rakousku nebo Švýcarsku či Itálii je běžné tankovat na stanici bez obsluhy. Bez té je i prodejna, v níž si bagetu, pizzu nebo pití koupíte v automatu. Nedávno jsme si takto zkoušeli na dálnici u Lince objednat pizzu z automatu. Na jeden kousek jsme čekali asi čtyři minuty. Souběžně na více kusech robot dělat nedokázal. Kdyby nás přijelo hladových patnáct, ten poslední by čekal hodinu.
Zdroj: Svět motorů