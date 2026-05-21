Přes Cupru k největší číně. Rozhovor s Matejem Macháčkem, ředitelem BYD pro Česko a Slovensko
Nabíjení megawattem už do konce roku! BYD u nás chystá nové modely i luxusní značku, říká šéf české divize.
S auty si rozumí od dětství a lemují celou jeho profesní kariéru. Matej Macháček stojí v čele expanze největšího čínského výrobce automobilů, značky BYD, na český a slovenský trh. Zkušeností má na rozdávání a jako bývalý šéf slovenské Cupry rozhodně ví, jak se zavádí nová značka. Co BYD v následujících měsících čeká?
V BYD jste po několika desetiletích v koncernu Volkswagen, který je známý svou přísnou interní kulturou. Jaké je přejít z notoricky evropského prostředí do čínského? Liší se třeba dynamika či připravenost na změny?
Jsou to naprosto odlišné světy. První je založen na přesných postupech a jasných strukturách, které pomáhají řešit úkoly, což je skvělé při řešení opakujících se zadání.
Druhý je založen na dynamice, nízké úrovni hierarchie a na hledání různých cest k cíli. Tento druhý přístup napomáhá vysoké flexibilitě a hodí se při řešení nových problémů a unikátních úlohách. Jak už to tak bývá, každý přístup má své výhody a nevýhody.
Začínal jste ale někde jinde – u korejského Daewoo, jak jste sám zmiňoval. Lákaly vás asijské značky už dříve? A proč?
Ano, to byla brigáda během vysoké školy. Tehdejší značka Daewoo válcovala lokální trh jako jedna z prvních zahraničních značek. Kromě auta si od ní zákazník odnesl i mikrovlnku nebo televizi. Nemám afinitu vůči zemím původu značek a pravděpodobně náhoda chtěla, že jsem většinu života strávil s evropskými značkami.
Když už jsme u národností, český a slovenský trh jsou také dva velmi odlišné světy. Co pociťujete jako největší rozdíl v zákaznických preferencích?
Nemyslím si, že by šlo o úplně jiné světy. Mají spoustu podobností, ale také i odlišností, které bychom možná úplně nečekali. Český trh například lépe akceptuje finanční produkty nebo operativní leasing i v soukromé sféře. Slovenský zákazník zase raději vyzkouší nové věci, a i když je na cenu také velmi citlivý, podobně jako třeba u dovolených si rád připlatí za vyšší specifikace.
Česko a Slovensko mají dnes rozdílné konkurenční prostředí, které ovlivňuje i počet a druh čínských prodejců – zatímco u nás hraje prim Omoda, Jaecoo a MG, na Slovensku je zatím v statistikách ZAP za ostatní měsíce pouze Farizon Auto u užitkových vozidel. Pociťujete v BYD v Čechách větší tlak, nebo naopak větší připravenost trhu na čínská auta?
Ano, vstupy nových značek na český nebo slovenský trh probíhaly nezřídka v odlišných časech, někdy dokonce i prostřednictvím jiných importérských sítí než dnes. Zažili jsme i takové situace, kde značka klade větší důraz na jeden nebo druhý trh. Výsledkem jsou výrazné rozdíly ve výkonech těchto značek a částečně odlišné konkurenční prostředí.
BYD je velká značka, která spustila své trhové aktivity až nedávno a po vybudování základních infrastruktur postupně zavádí další a další nové modely – aktuálně jich máme deset, do konce roku to bude třináct, konkurencí pro nás tedy nejsou značky prodávající třeba dvě modelové řady.
Naše portfolio se proti většině také odlišuje, je založeno na nejmodernějších technologiích – nabízíme jednak špičkové elektromobily, ale také nejširší nabídku „superhybridů“, tedy plug-in hybridních modelů výrazně šetřících palivo, navíc s dlouhým dojezdem na jedno tankování a nabití. To vše bez dodatečných příplatků pro zákazníka jako třeba u jiných značek. Klasické spalovací alternativy jednoduše nenabízíme. Technologie jsou základem naší nabídky, vždyť s našimi BYD superhybridy spokojeně jezdí už více než 7 milionů lidí na světě.
Čím se vyznačují jednotlivé řady Seal, Sealion a Atto?
Jde o linie modelového portfolia. Zatímco Seal a Sealion jsou z pohledu designu výrazně zaoblené a zejména v interiéru inspirované oceánem, modely Atto jsou spíše praktickými vozy typu SUV. Design je pak inspirovaný tradičními čínskými motivy, třeba dračími prvky. Nebo jako u zadních světel Atto 2, které jsou inspirované Möbiovým páskem, v Číně populárním symbolem pro lásku a spojení dvou lidí.
Není pro českého zákazníka složitější branding matoucí?
Názvosloví modelů vychází z celosvětové nabídky, modely se tedy ve většině případů jmenují stejně.
BYD představilo koncepci nabíječek pro elektromobily schopných nabíjet megawattovým výkonem. Kdy rozjedete síť takových nabíječek i u nás?
První nabíječky pod názvem Flash charging očekáváme už koncem roku 2026 u našich dealerů. Síť ale budeme postupně rozšiřovat až o stovky nabíječek s tímto unikátním výkonem.
Čekáte s nimi na příchod nových modelů – třeba Han L a Tang L – které by je mohly využít?
Na přelomu let 2026 a 2027 uvedeme novou generaci modelu Tang, u nás pod jménem Atto 8. Ta už bude flashcharging zvládat v praxi, můžeme se tedy už brzy těšit na nabití vozu za pět minut. Další modely budou následovat s druhou generací baterií Blade – BYD Blade 2.0.
Když už jsme u toho, BYD má aktuálně deset modelů, což je hezký základ na expanzi. Co nového značka chystá do budoucna?
Plánujeme nejlevnější plug-in hybrid na trhu, plug-in hybridní pick-up a dvě nová SUV.
Jaký je zatím nejoblíbenější model BYD?
Zákazníci si zatím nejvíce oblíbili elektromobil Sealion 7 a superhybridní SUV Seal U DM-i.
Můžeme se po Denze těšit i na Yangwang U9, aktuálně nejrychlejší elektromobil světa?
Je pravda, že Denza jakožto luxusní odnož BYD se ke konci roku připravuje také pro český a slovenský trh, na Yangwang U9 si ale budeme ještě muset počkat. Jde o velmi specifický vůz.
BYD je silná značka, která je aktivní hlavně v západní Evropě už pár let. Profituje nějak z tohoto zázemí i česko-slovenská pobočka?
Je to tak, zkušenosti našich déle fungujících kolegů využíváme zejména v oblastech zabezpečování logistiky, případně u přípravy zákaznických aktivit. Každý trh je ale odlišný a vyžaduje samostatný přístup, jakýsi copy-paste princip se jednoduše využít nedá.
Jednou z největších obav z čínských značek je čekací doba na díly. Jaký máte v Česku nebo poblíž centrální sklad a jaká je garantovaná doba dodání?
Aktuálně využíváme jedenáct evropských skladů značky, dílů je tedy dostatek a čas dodání vychází na několik dnů. Kromě výrobního závodu v Maďarsku se zde staví také nový centrální sklad, který bude v dohledné době zásobovat Českou republiku a Slovensko s dodáním do 24 hodin.
Maďarský Szeged je kousek od hranic. Jak se spuštění výroby v roce 2027 dotkne českého trhu? Budou auta pro Čechy levnější díky úspoře na logistice a clech?
Radikální změnu ceny úplně neočekáváme, protože náklady na výrobu jsou v Evropě ve srovnání s Asií vyšší. Výhodou ale bude extrémně rychlá logistika a flexibilita.
Český zákazník kupuje auto s myšlenkou, za kolik ho za pět let prodá. Co děláte pro to, aby se ojetý BYD neprodával po pár letech za zlomek ceny?
Mluví za nás především data – aktuálně máme nejvyšší zůstatkové hodnoty mezi všemi čínskými značkami, a v tomto ohledu hraje síla a velikost značky důležitou roli. Přidejme si k tomu spolehlivost technologií, které jsou dnes již prověřené časem a nájezdem milionů spokojených zákazníků. Myslíme si, že to značku BYD dělá atraktivní i na sekundárním trhu s auty, což později pozitivně ovlivní i naši budoucnost.
Na závěr, čím aktuálně jezdí generální ředitel BYD pro ČR a SR?
Plug-in hybridním SUV s pohonem všech kol, BYD Seal U DM-i 4x4.
