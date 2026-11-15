Přesně před 30 lety se Češi poprvé svezli octavií. Vzpomíná na ni nový speciál Auto Tipu
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Právě dnes si připomínáme rovných 30 let od slavnostního dne, kdy Škodovka s velkou slávou u všech prodejců odstartovala první zkušební jízdy novou octavií. A symbolicky právě dnes k tomuto výročí vychází velký tematický speciál Auto Tipu.
Málokteré auto v dějinách dokázalo poblouznit celou naší republiku tolik jako v roce 1996 Škoda Octavia. Škoda s novou tváří, jak hlásala tehdejší propagační kampaň, u nás představovala div ne reprezentační limuzínu. Nebýt pražského koncertu Michaela Jacksona a vítězného titulu Damona Hilla v mistrovství světa formule 1, možná by se tehdy na podzim na pracovištích ani v hospodách nic jiného nerozebíralo.
Nový speciál Auto Tipu s podtitulem "Český klenot slaví 30" se věnuje octavii nejen jako čerstvému veteránu, ale zároveň autenticky vypráví celý její dosavadní příběh. Nechybějí rozhovory s jejími vývojáři, kterých spolu s námi před pár týdny ke stolu zasedlo 15! Zároveň jsme na téma octavie vyzpovídali automobilového investora a také samotnou automobilku. Vedle nových či muzejních automobilů jsme vyzkoušeli rovněž běžná auta z dnešního provozu, našli nejvhodnější ojetinu první generace a projeli několik rychlých Octavií RS.
Jako bonus přinášíme projížďku zřejmě jedinou octavií kabriolet na světě a představujeme unikátní třídveřový liftback Octavia Coupe. Nechybějí tipy pro sběratele modýlků ani dalších tematických doplňků, zároveň vzpomínáme na někdejší rozhovory se slavnými majiteli octavií a nechybí ani filmové okénko. Samostatné kapitoly představují zahraniční speciality, koncepty a také autentické srovnání všech dosavadních Octavií Combi.
Zdroj: Autorský text