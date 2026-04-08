Přestupky za 7 milionů. Policie zveřejnila statistiku Velikonoc na silnicích

Policejní kontrola
Marek Bednář
O letošních velikonocích došlo k méně nehodám než loni, alkoholu však policie odhalila více při zhruba stejném množství přestupků celkově. Klesl počet naměřených překročení rychlosti.

Jako každý rok, i letos policie zvýšila svůj dohled na silnicích během velikonočního prodlouženého víkendu. Premisa je, že se na silnicích budou ve zvýšené míře pohybovat sváteční řidiči a také řidiči pod vlivem alkoholu. Přesto z celkem pěti tisíc přestupků, které policie odhalila, tvořil alkohol za volantem mizivé procento.

Policie za prodloužený víkend zkontrolovala 24.235 vozidel a více než u pětiny z toho odhalila přestupky. Těch bylo 5058 a celková výše udělených pokut byla 6.960.100 korun, což znamená v průměru 1376 korun pokuty na přestupek.

Nejčastější zaznamenané přestupky o Velikonocích
 20262025změna
Překročení rychlosti23412435-94
Špatný technický stav98997514
Nesprávný způsob jízdy400neuvedeno-
Nepoužití bezp. pásů256258-2
Držení telefonu za jízdy185197-12
Řízení pod vlivem alkoholu13110130
Nedoplatky CEPAN212neuvedeno-
Ostatní544neuvedeno-
Celkem5058téměř 5 tisíc-
Zadržené řidičské průkazy100104-4
Počet nehod584659-75
Nehody s alkoholem574710

Téměř polovinu ze zjištěných prohřešků řidičů tvořilo překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Policie neuvádí, jaký podíl překročení byl v obci a jaký mimo obec, ani jaký podíl byl tvořen mírnými (do 20 km/h v obci, resp. do 30 km/h mimo obec) a jaký extrémními (více než 40 km/h v obci, resp. 50 km/h mimo obec). Nějaké extrémní případy však jistě byly – zadržela totiž 100 řidičských průkazů, „a to zejména z důvodu výrazného překročení nejvyšší dovolené rychlosti nebo řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek“, stojí na jejím webu.

Zmíněný alkohol či jiné návykové látky policie odhalila ve 131 případech, což je oproti loňsku nárůst. Stejně tak letos přibylo případů špatného technického stavu či nehod pod vlivem alkoholu, celkově však bylo nehod méně než loni. Zvýšil se však počet obětí – z jedné na čtyři – i počet zraněných.

Zdroj info, foto: Policie ČR | video: Škoda Auto

