Převod kW na koně: Jednoduchý převodník jednotek výkonu motoru
Výkon motoru se uvádí buď v kilowattech (kW), nebo v koňských silách (k). Pokud tedy narazíte na údaj například 110 kW a přemýšlíte, kolik je to vlastně koní, pomůže vám jednoduchý převodník níže.
Výkon motoru se u automobilů běžně uvádí ve dvou jednotkách – v kilowattech (kW) a v koňských silách (k). Zatímco technické průkazy a oficiální dokumentace používají kilowatty, řidiči často mluví i o koních. Není proto neobvyklé, že při pohledu na údaj 96 kW nebo 110 kW vyvstane jednoduchá otázka: kolik je to vlastně koní?
Právě proto je užitečné mít po ruce jednoduchý převodník kW na koně a naopak.
Převodník kW ↔ koně
Samotný převod je přitom velmi jednoduchý. Jeden kilowatt odpovídá přibližně 1,36 koňské síly. Opačně pak jedna koňská síla představuje zhruba 0,735 kilowattu. Díky tomu lze výkon motoru snadno přepočítat mezi oběma jednotkami a rychle získat lepší představu o tom, jak silný daný motor ve skutečnosti je.
|Příklady převodu kilowatt (kW) na koně (k)
|110 kW
|150 koní
|140 kW
|190 koní
|103 kW
|140 koní
|150 kW
|204 koní
|125 kW
|170 koní
|130 kW
|177 koní
|147 kW
|200 koní
V praxi se s převodem setkáte poměrně často. Hodí se při čtení automobilových testů, při porovnávání výkonu různých modelů nebo při procházení inzerátů s ojetými vozy. Některé zdroje totiž uvádějí výkon v kilowattech, jiné zase v koních, takže bez rychlého přepočtu může být srovnání zbytečně nepřehledné.
Historie a rozdíl mezi PS, HP a BHP
Rozdíl je především historický. Kilowatt je dnes standardní jednotka výkonu v mezinárodní soustavě SI a používá se ve všech technických dokumentech. Koňská síla naopak pochází z doby prvních parních strojů, kdy měla vyjadřovat práci, kterou dokáže vykonat jeden kůň.
Pokud chceme být naprosto přesní v názvosloví, nesmíme zapomenou na lehké odlišnosti. Koňská síla se může označovat jako PS, HP nebo BHP. Zatímco HP (horsepower) je obecné označení výkonu používané hlavně v USA, BHP (brake horsepower) označuje výkon motoru měřený přímo na motorové brzdě.
V Evropě se používá metrická koňská síla PS, která sice vychází z jiné definice než americké HP, rozdíl je však minimální (asi 1,4 % ve prospěch PS).
Zdroje: autorský článek │ Foto: archiv