Převodovky CVT mají pověst nespolehlivých strojů. Platí to i nadále? Co jim nejvíce ubližuje?
Převodovky CVT nebo také variátory se běžně používají u skútrů, najdete je však i u některých automobilů. Jejich delší přežití obecně záleží na dvou věcech. Tipnete si, kterých se to týká?
Nejprve malé upřesnění. Převodovka CVT v žádném případě není totéž co e-CVT. Druhá jmenovaná se používá u některých hybridních pohonů, například u Toyoty, ale také třeba u Fordu. Konstrukčně nemá s variátorem nic společného. Důvod, proč se tomu tak říká, hledejte v jízdním projevu, který je podobně plynulý, a tedy bez řazení stupňů, jako v případě pravého ústrojí CVT.
Pokud zůstaneme u opravdového CVT reprezentovaného třeba skříní Nissan X-tronic, Subaru Lineartronic, případně někdejší převodovkou Audi Multitronic, tak tyhle převodovky měly v minulé a zejména v předminulé dekádě skutečně pověst problematických zařízení. Převodovky CVT ale najdete také u Hondy či Renaultu.
Na problémy s nimi upozorňuje také americká nezávislá spotřebitelská organizace Consumer Reports. Nejvíce stížností na převodovky CVT zaznělo před mnoha lety z úst majitelů vozů Nissan a Subaru. Ačkoliv od té doby prodělaly tyto převodovky další vývoj a zejména Subaru se rádo dušuje, že s Lineartroniky nejsou téměř žádné problémy, stále kolem CVT panuje skepse. Dokazují to četná fóra zejména majitelů vozů značky Nissan s těmito převodovkami, kteří si na ně opakovaně stěžují. Naproti tomu Subaru Lineartronic se v posledních letech ukazuje v lepším světle, než tomu bylo dříve.
Obecně vzato životnost a spolehlivost převodovek CVT ovlivňuje jejich konstrukce, která je dnes mnohem zdařilejší, než tomu bylo před lety. Převodovky CVT už dávno nepoužívají pro přenos točivého momentu řemen. Dnes jeho roli plní mnohem odolnější řetěz. Přesto obecně vzato jsou variátory náchylné na opotřebení, a to už ze samotné podstaty věci. Točivý moment totiž přenášejí třením. A tření obecně není přenos hnací síly „na věky“.
Město mu svědčí
Převodovka CVT má také určitá specifika, co se týče provozu. Nejlépe jí svědčí ten městský. Důvodem jsou časté rozjezdy a brzdění, které donutí samotnou převodovku (dvě kuželová kola „spojená“ řemenem) měnit otáčky, což má na její životnost příznivý vliv.
Zdaleka nejhorší je pro variátor dálniční provoz ustálenou rychlostí, kdy nedochází k axiálnímu posouvání řetězového převodu po kuželových kolech. Delší provoz způsobí vydření drážky, což byl někdejší velký problém převodovek Audi Multitronic.
Moderní převodovky CVT se tomuto pro ně nepříznivému režimu samy brání tím, že převod občas samovolně změní, což řidič vnímá jako změnu otáček motoru.
Jak se ale projevuje opotřebené CVT? Že něco není v pořádku, prozradí například chvění, zpožděná reakce vozidla na přidání plynu, prokluz pod zátěží nebo nepříjemné zvuky podobné kvílení. Jako první lidé zkusí vyměnit převodový olej, který má specifické složení, a tedy se musí jednat o mazivo určené pouze pro CVT. To v žádném případě není známý olej pro samočinné převodovky ATF Dexron. Ten je určený pouze pro některé planetové automaty s měničem momentu.
A výměna oleje je tady velmi důležitá, jakkoliv některé automobilky mohou tvrdit opak. Tím, že se hnací síla přenáší třením, dochází k tvorbě kovových špon (úlomků), které mohou časem převodovku zcela ochromit.
Zdroj: Jalopnik, autorské články