Prezident Petr Pavel v Brně osedlal novou Jawu 730 Twin. Ta sází na kvalitu i českou výrobu
Nová Jawa 730 Twin patří k nejzajímavějším novinkám letošního Motosalonu v Brně. Moderní dvouválcový roadster vznikl s českým designem i konstrukcí. Mezi těmi, kdo si motorku přišli prohlédnout zblízka, nechyběl ani prezident Petr Pavel.
Jawa se snaží znovu prosadit v kategorii větších silničních motorek a model 730 Twin má být jedním z hlavních kroků na této cestě. Nový dvouválcový roadster představuje kombinaci moderní techniky, českého designu a výroby, která zůstává doma v Týnci nad Sázavou.
Na brněnském Motosalonu vzbudila motorka velkou pozornost. A zájem neprojevili jen návštěvníci, na sedlo nové Jawy 730 Twin se během výstavy posadil i prezident Petr Pavel, který je dlouhodobě známý jako velký motorkář. Ostatně i jeho první zkušenosti na jedné stopě byly spojené právě s motocykly značky Jawa.
Lákavá cenovka a česká výroba
Předpokládaná Cena Jawy 730 Twin začíná na 199.700 Kč. To je jeden z nejvýraznějších argumentů celé novinky. Po letech, kdy jsme se už smířili s pravidelným zdražování aut i motorek, je to příjemné překvapení.
Za cenu pod dvě stě tisíc korun tak zákazník dostává motorku s objemným dvouválcovým motorem, značkovým podvozkem, renomovanými brzdami a ambicí být skutečně českým produktem v tom smyslu, jak je to dnes v globálním světě vůbec možné.
Cena sama o sobě samozřejmě nestačí. Půjde o jízdní projev, spolehlivost a to, jak se k modelu postaví servisní síť a samotní prodejci. Ale jako prvotní lákadlo funguje dokonale.
|Jawa 730 Twin: Základní technické údaje
|Typ motoru
|kapalinou chlazený řadový dvouválec
|Zdvihový objem
|730 cm³
|Maximální výkon
|55 kW (75 k) při 8 200 ot./min
|Maximální točivý moment
|68 Nm při 7 100 ot./min
|Převodovka
|6stupňová manuální
|Maximální rychlost
|cca 205 km/h
|Přední odpružení
|USD vidlice KYB, plně nastavitelná
|Zadní odpružení
|centrální tlumič KYB, nastavitelné předpětí
|Brzdy přední/zadní
|dvojitý kotouč, třmeny Brembo/kotoučová
|Pneumatiky vpředu, vzadu
|120/70 R17, 180/55 R17
|Rozvor
|1 520 mm
|Objem palivové nádrže
|16 l
|Pohotovostní hmotnost
|cca 213 kg
|Předpokládaná cena
|od 199 700 Kč
Konečně inovativní Jawa
Nová Jawa 730 Twin má dávat smysl i člověku, který na značku nemá žádnou citovou vazbu. Kdo dnes vybírá motorku kolem sedmi set kubíků, dívá se na výkon, komponenty, ergonomii, cenu i to, jak stroj působí naživo. A právě na to chce Jawa hrát.
Novinka stojí na rámu, který si značka navrhla pro vlastní potřeby, a celá koncepce působí mnohem sebevědoměji než u modelů, které byly v minulých letech spíš pragmatickým rozšířením nabídky. Výsledek naživo působí robustně, dospěle a překvapivě hodnotně.
Právě dojem z reálného setkání bude u 730 Twinu rozhodovat. U motorky samotné vynikne, že nejde o drobný stroj, který se jen tváří mohutně. Sedíte na velké motorce, která má normální silniční proporce a nepůsobí jako kompromis.
Design se nesnaží zalíbit všem
Velká část moderních motorek dnes vypadá, jako by vznikala podle stejného mustru. Ostré linie, agresivní světlomety, unifikovaný svalnatý postoj. Jawa se vydala jinou cestou. U 730 Twin je cítit, že designér nehledal jen způsob, jak motorku udělat líbivou, ale jak jí dát charakter.
Přední partie mají výraz, který si člověk zapamatuje. Kaplička světlometu a navazující tvary nejsou samoúčelně a motorka si díky nim nese určitou identitu, aniž by sklouzla k prostému retru. To je poměrně vzácná kombinace.
Nejnovější Jawa sází také na robustnější tvary kolem nádrže a motoru, takže na silnici působí jako plnohodnotná velká motorka. Výfukové řešení s centrálně umístěným tlumicím prostorem pod motorem tomu dojmu ještě pomáhá. Není to design, který hned sedne každému, ale za nás to je zajímavý směr.
Dvouválec do nové éry
Podstatou celé motorky je kapalinou chlazený řadový dvouválec o objemu 730 cm³. Výkon 75 koní a točivý moment 68 Nm přesně odpovídají tomu, co má takový stroj nabídnout v běžném provozu.
Šestistupňová převodovka je v této třídě samozřejmostí a celá koncepce motoru slibuje civilní, ale pořád dostatečně zábavný projev. Nejde o čísla pro lovce maximálních parametrů, nýbrž pro jezdce, kteří chtějí pružný motor, použitelný střed otáček a dostatek síly na okresky, město i svižnější dálkové přesuny.
Deklarovaná maximální rychlost je přes 200 km/h. Mnohem zajímavější ale bude, jak motor reaguje v rychlostech běžných, jak bude reagovat na plyn a zda se mu podaří propojit kultivovanost s charakterem. Právě to rozhodne, jestli si 730 Twin získá nejen zvědavce, ale i skutečné zákazníky.
Poctivé komponenty
Na nové Jawě je sympatické, že se nesnaží šetřit tam, kde by to bylo okamžitě vidět. Brzdy od Bremba, podvozek KYB a pneumatiky Pirelli Angel GT zní v ceníku pod dvě stě tisíc korun skoro jako neuvěřitelný luxus. Přitom právě tyhle věci dělají z běžné motorky stroj, který působí důvěryhodně.
Vpředu pracuje plně nastavitelná vidlice situovaná moderně „vzhůru nohama“, vzadu centrální tlumicí jednotka s možností nastavení předpětí pružiny. To sice samo o sobě nezaručuje špičkové jízdní vlastnosti, ale už na papíře je jasné, že Jawa necílí na nejlevnější možná řešení.
Podvozek má zkrátka nabídnout něco navíc i jezdci, který nebude brát motorku jen jako dopravní prostředek. Do obrazu dospělého silničního stroje zapadá také dvojice předních kotoučů, ani vzadu nechybí kotoučová brzda.
Obutí do rozměrů 120/70 R17 vpředu a 180/55 R17 znamená, že Jawa zůstává u osvědčeného formátu. To je což je dobrá zpráva i pro budoucí servis a výběr pneumatik.
Přístupná, ale ne malá
Sedlo položené relativně nízko naznačuje, že by motorka měla být dobře zvládnutelná i pro jezdce menší postavy. Zároveň ale nejde o drobný stroj, na kterém se vyšší člověk bude cítit složený jako na skútru.
Právě tenhle kompromis může být pro řadu zájemců zásadní. Mnoho dnešních motorek střední třídy je buď velmi kompaktních, nebo naopak působí zbytečně vysokým a odtažitým dojmem. 730 Twin naopak sází na civilní přístupnost bez toho, aby vypadala levně nebo malinko.
Hmotnost kolem 213 kilogramů s plnou nádrží (16 litrů) také nezní přehnaně. Není to žádné peříčko, ale u robustně stavěného dvouválce s touto výbavou jde o rozumnou hodnotu. Hlavní bude, jak se kilogramy projeví v nízkých rychlostech a jak si motorka povede při manipulaci na místě.
Novinka může mít největší šanci u lidí, kteří chtějí normální, poctivou silniční motorku. Pokud Jawa nabídne dobrý posed, slušný projev motoru a přesvědčivou kvalitu, může si otevřít dveře i k úplně novému publiku.
730 Twin může být zajímavá i pro jezdce, kteří už nechtějí malý jednoválec, ale zároveň nemají potřebu kupovat drahou a elektronicky překomplikovanou mašinu. Tady totiž dostávají stroj, který se tváří moderně, ale zatím působí mechanicky poctivě a srozumitelně. Svou roli může hrát i původ, respektive reálný a podstatný podíl domácí konstrukce a montáže.
Teď zbývá to nejdůležitější: jak bude jezdit. Jestli se dobrý dojem z technických údajů a statické prezentace přetaví do skutečné kvality na silnici. Pokud ano, může být 730 Twin přesně tím modelem, který Jawa už dlouho potřebovala. Ne jako návrat do minulosti, ale jako konečně přesvědčivý krok dopředu.
Zdroje: JAWA, Motosalon Brno │ Foto: Leoš Káňa, Miroslav Kurel, Michal Kollert