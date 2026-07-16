Prezidentské DS N°7: Delší rozvor a pancéřování si vyžádaly návrat legendárního podvozku
Neuběhl ani měsíc od dynamického představení prémiového SUV DS N°7 a představuje se varianta upravená pro službu ve flotile francouzského prezidenta. Přidává prostor na zadních sedadlech a nemálo dalších vylepšení.
Prémiová značka DS Automobiles má s prezidentským úřadem Francouzské republiky dlouhou a úzkou vazbu. Už v roce 1958 používal generál Charles de Gaulle model DS 19 a nově představené SUV s názvem N°7 Élysée na tuto dlouholetou tradici navazuje.
Francouzský prezident Emmanuel Macron s ním vyrazil na svou poslední vojenskou přehlídku k příležitosti svátku Dne pádu Bastily. Pařížská třída Champs-Élysées dala vyniknout extravagantnímu designu, který je u nejnovějšího prezidentského speciálu umocněn významně prodlouženým rozvorem kol.
Základem je nedávno představená novinka společnosti DS Automobiles, kterou jsme měli jako jedni z prvních možnost řídit před pár týdny. Prémiové SUV N°7 spadá ve své standardní formě mezi segmenty C a D. Kromě tří čistě elektrických variant E-Tense nabízí také mild-hybridní pohonnou jednotku.
Pro prezidentský speciál se však hodí nejsilnější pohonná jednotka s pohonem všech kol a výkonem až 350 koní. Nejenže zaručuje nejkomfortnější možnou jízdu díky tichému pohonu a minimu vibrací oproti hybridnímu systému, ale především si dokáže poradit s veškerou hmotností, kterou přidává delší karoserie a kompletní pancéřování.
Technologie zítřka nestačí
O celých 25 centimetrů prodloužený rozvor kol poskytuje mimořádně prostorný zadní prostor. Tato úprava si ale vyžádala kompletní přizpůsobení podvozku, a to nečekaným způsobem. Nepoužívá totiž příplatkový podvozek DS Active Scan Suspension, nýbrž exkluzivní hydropneumatické odpružení.
Tím se vozy DS historicky proslavily ještě pod křídly automobilky Citroën, od vzniku samostatné značky DS Automobiles jej však do nynějška nenabízely. Podle automobilky však tento systém zaručuje nejlepší rovnováhu mezi komfortem, ovladatelností a robustností. Použité tlumiče byly vyvinuty a doladěny ve Francii, což platí také pro mnoho dalších komponentů.
O pancéřování a konstrukci vozu se v Bretani postarala společnost Centigon, baterie o kapacitě 97,2 kWh vyrábí v regionu Hauts-de-France společnost ACC. Elektromotory pocházejí z regionu Grand-Est, odpružení bylo vyvinuto v Okcitánii a audiosystém Focal pochází z regionu Auvergne-Rhône-Alpes. Model DS N°7 ÉLYSÉE tak není pouze prezidentským vozem, je také příkladem vyspělosti a různorodých schopností francouzského průmyslu.
V barvách Francie
Nechybí nezbytné prvky prezidentského vozu jako odnímatelné držáky vlajek, speciální světelná signalizace a samozřejmě další bezpečnostní vybavení vozu. Například tónování zadních bočních oken lze rovněž nastavit v různých stupních intenzity podle konkrétního využití vozu.
Pravděpodobně jsou tedy boční okénka vzadu elektrochromatická. To je další technologie, kterou standardní modely DS nenabízejí, a to ani u příplatkové panoramatické střechy. Z legislativních důvodů také standardní modely nemohou vpředu svítit červeně, osvětlená maska DS Luminascreen však na prezidentském speciálu umí svítit v barvách Francouzské republiky.
Ty se objevují také na emblému na kapotě a francouzskou trikoloru najdeme i na víku zavazadelníku a jako obrys středových pokliček litých disků kol. Model DS N°7 Élysée má exkluzivní barvu karoserie Liberty Blue.
Interiér je vyhotoven v kombinaci koženého čalounění sedadel a dveřních panelů v modré barvě Eternal Blue Nappa, které připomíná řemínek hodinek, a alcantary. Tou je potažen také strop, i když ve světlém provedení.
Na přístrojové desce najdeme obložení z jasanového dřeva, na kterém je laserem vygravírován motiv s podobiznou Marianne. Obložení větracích otvorů a volant ve tvaru písmene X zdobí reliéfní vzory, které jsou charakteristickým znakem značky DS Automobiles.
Exkluzivní detaily, jako je výšivka „RF“ a trojbarevné akcenty zdůrazněné perleťovým prošíváním v odstínu Light Gold, podtrhují jedinečný charakter vozu. Takové materiály bohužel v sériových variantách modelu nenajdeme.
Zdroj: DS Automobiles