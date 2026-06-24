Při 32 °C je v autě za chvíli padesátka. Pootevřené okno ani stín nestačí
Stačí pár minut na slunci a z interiéru auta se stává rozpálená pec. A pootevřená okénka nebo zdánlivý stín představují jen nebezpečnou iluzi bezpečí. Co se děje s teplotou uvnitř vozu minutu po minutě? A záleží na barvě exteriéru a interiéru?
Když zaparkujete auto na přímém slunci, spouštíte skleníkový efekt. Krátkovlnné sluneční záření bez problémů proniká skly do interiéru. Zde ho absorbují tmavé povrchy, jako je palubní deska, volant nebo sedadla. Tyto materiály se extrémně rychle zahřejí a začnou do prostoru vyzařovat teplo zpět, ovšem ve formě dlouhovlnného infračerveného záření. Pro toto teplo je automobilové sklo neprostupnou stěnou, energie zůstává uvězněna uvnitř a teplota rychle stoupá.
Četné studie potvrdily, že barva laku ovlivňuje pouze vnější povrch vozu – černé auto se na slunci rozpálí o desítky stupňů více než bílé, ale teplota vzduchu uvnitř zůstává téměř stejná. Podobnou iluzí je světlý interiér. Vzduch uvnitř vozu s ním sice bývá o několik stupňů chladnější než v černém provedení, ale rozdíly jsou stále příliš malé, než aby se na ně dalo spoléhat.
Hlavním zdrojem žáru je palubní deska, která na přímém slunci dosahuje teploty až 80 °C a funguje jako masivní radiátor. Německý ADAC naměřil, že pokud čelní sklo zakryjete vnější reflexní clonou, která odrazí paprsky ještě před vstupem do vozu, teplota povrchu desky klesne na 45 °C a teplota vzduchu v úrovni hlavy se sníží o znatelných 8 °C. Ve výsledku ale jde stále o život. Žádná z podobných ochran nedokáže skleníkový efekt zastavit, pouze ho o pár minut zpomalí.
Venku příjemně, uvnitř peklo
Klíčovým faktorem je čas a venkovní teplota. Už při zdánlivě příjemných čtyřiadvaceti stupních se interiér vozu během hodiny promění v zónu s padesátistupňovým žárem. A pokud rtuť teploměru venku stoupne k tropickým hodnotám, situace uvnitř se stává kritickou už během prvních deseti minut.
Následující přehled znepokojivě ilustruje, jak dramaticky se liší vývoj teplot v závislosti na čase a na tom, zda vozidlo stojí na přímém slunci, nebo se ho podařilo schovat do stínu.
|Teplota uvnitř vozu v závislosti na venkovní teplotě
|Čas na parkovišti
|Teplota v autě (Slunce)
|Teplota v autě (Stín)
|Mírný den (24 °C)
|10 minut
|34 °C
|27 °C
|30 minut
|43 °C
|31 °C
|60 minut
|48 °C
|34 °C
|Horký den (32 °C)
|10 minut
|42 °C
|35 °C
|30 minut
|53 °C
|40 °C
|60 minut
|65 °C
|45 °C
|Tropický den (36 °C)
|10 minut
|47 °C
|39 °C
|30 minut
|59 °C
|44 °C
|60 minut
|71 °C
|49 °C
Z dat jasně vyplývá zásadní mýtus, kterým se lidé často uklidňují: parkování ve stínu. Stín nárůst teploty zpomalí, ale rozhodně ho nezastaví. I tak se interiér vozu při dvaatřiceti stupních vyšplhá po hodině na pětačtyřicítku, což je pro malé dítě, které nemá vyvinutou termoregulaci a přehřívá se pětkrát rychleji než dospělý, stále smrtelná hodnota.
Stín se navíc během dne pohybuje. Stejně neúčinné je i pootevřené okénko. Výzkumy potvrdily, že palcová štěrbina v okně sníží vnitřní teplotu maximálně o dva stupně Celsia, což v celkovém žáru nehraje žádnou roli. Cirkulace vzduchu je v uzavřeném, stojícím autě stále minimální.
Širší pootevření dvou protilehlých oken už je sice o trochu účinější, ale nechat otevřená okna můžete možná tak na vlastní zahradě. I podle legislativy jste totiž povinni zajistit majetek proti neoprávněnému použití cizí osobou.
Zdroje: ADAC, BESIP, National Safety Council (USA), San Jose State University