Příběh Saabu definitivně končí. V aukci si budete moci koupit unikátní prototypy
Ačkoliv je už dávno po smrti, dodnes má Saab řadu oddaných fanoušků. Ti budou mít již brzy možnost koupit si jedny z posledních vozů, které kdy Saab vyrobil. Historie švédské automobilky se totiž uzavírá aukcí několika posledních prototypů.
Málokterá automobilka měla tak smutný konec jako Saab. Zdlouhavý příběh, který zahrnoval několik nadějných pokusů o záchranu, jste již jistě slyšeli mnohokrát. I přes konec samotné značky ale pokračovaly pokusy o využití její techniky a zázemí pro značky nové. Část si odkoupila čínská automobilka BAIC, která na základech Saabu rozjela novou značku Senova.
Platformy a další techniku získal také turecký stát, který se takto pokusil vyvinout svůj „národní elektromobil“. To sice nakonec vyšlo a vznikla značka Togg, v té už však ze Saabu nezůstalo vůbec nic. Nejvážnější byl ovšem pokus nazvaný NEVS, který byl přímým nástupcem Saabu.
Pod touto zkratkou se ukrývá název New Electric Vehicle Sweden a patřil firmě založené ihned po krachu Saabu v roce 2012. Za vznikem stáli investoři z Hongkongu a Japonska, firma sídlila přímo v historickém sídle Saabu v Trollhättanu a zpočátku dokonce mohla používat název Saab, který celou dobu patří výrobci stíhaček Gripen.
Rozjela se zde znovu výroba modelu 9-3 se spalovacím motorem, nevydržela však dlouho, než začaly nové problémy. Kvůli těm NEVS přišel o licenci na původní značku a elektrické 9-3 už tak nesly loga NEVS. Tou dobou už bylo jedním z majoritních investorů čínské město Qingdao, kde také měla vzniknout nová továrna NEVS.
Právě na Čínu byl projekt NEVS úzce navázán po většinu existence. Firma navázala spolupráci s městy Peking a Tianjin, podepsala dohodu o dodání 150.000 kusů elektrických vozů pro čínskou platformu pro sdílení vozů a spolupracovala také s Dongfengem nebo CATL. Většina vývoje a činností už tou dobou probíhala přímo v Číně. Sám jsem v roce 2017 navštívil jednu z nových továren NEVS v provincii Fujian, kde byly v hale nehotové kusy 9-3 kombi a ve vývojovém centru mi ukazovali makety chystaných budoucích modelů, včetně elektrického SUV. Představit je veřejnosti už ale NEVS bohužel nezvládl.
Zásadní změna přišla v roce 2019, kdy 51% podíl v NEVS získala developerská firma Evergrande. Tou dobou druhý největší developer Číny a dokonce nejhodnotnější taková firma na světě se rozhodla ve velkém vstoupit do světa elektromobilů. Kromě NEVS a 45% podílu ve Faraday Future rozjela i vlastní automobilovou značku Hengchi. Během pěti let se Evergrande chtěl stát jedním z největších výrobců elektromobilů na světě. Jen o rok později získala firma i zbývající podíl v NEVS.
Jenže v létě 2021 se ukázalo, že je Evergrande v závažných problémech. V září se firma oficiálně dostala do krachu a před její centrálou v Shenzhenu se začali srocovat zoufalí klienti, kteří zaplatili za byty, a investoři, kterým firma dlužila peníze. Celé další roky pokračovaly pokusy o restrukturalizaci, což se ale nepodařilo a došlo na největší bankrot v dějinách světového realitního trhu.
To s sebou samozřejmě vzalo i automobilovou divizi a skončilo kvůli tomu jak Hengchi, tak NEVS. V roce 2023, kdy už bylo jasné, že Evergrande nemá peníze, vyhlásil NEVS režim hibernace. Propustil téměř všech 340 zaměstnanců (zbylo jich jen asi pět na správu majetku) a zastavil veškerý vývoj. Cílem bylo firmu zakonzervovat a najít nového kupce, což se ale nepodařilo.
Když jsem v roce 2024 Trollhättan navštívil, zarůstala bývalá továrna Saabu a přilehlá parkoviště plevelem. Zachovale působila jen menší budova před samotnou fabrikou s velikými logy NEVS. Zde stálo také několik kusů sedanu NEVS 9-3, tedy elektrické verze původního Saabu. Stál zde ale také jeden modrý kousek SUV Hengchi 5. Tedy jediného auta, které Evergrande opravdu dostalo do sériové produkce a které se mělo vyrábět pro Evropu právě v Trollhättanu. Nakonec se na náš kontinent dostal jen tento jediný modrý kus.
A právě ten si teď můžete koupit, pokud máte slabost pro vzácné vozy už neexistujících automobilek. Má najeto jen 46 kilometrů, podle přiloženého videa je schopný jízdy, ale jestli je možné jej přihlásit, už z webu není jasné. Má ale jít o prototyp, takže na možnost jej dostat na běžné značky bych si nevsadil.
Dalších sedm vozů v nabídce je už pro Evropana podstatně zajímavějších, jde totiž o jedny z posledních vyrobených Saabů. Tři kusy z toho dokonce stále nesou i značku Saab, i když už jen s textovým logem bez typického gryfa. Všechny tři kusy modelového roku 2014 mají spalovací benzinový motor a nájezdy od 18 tisíc po 58 tisíc kilometrů.
Dalším je v roce 2018 v Číně vyrobený prototyp elektrického NEVS 9-3, který firma používala interně k transportu, a tak má najeto 38.000 kilometrů. Zajímavý je další prototyp z roku 2018, který je opět elektrický, ale byl používán k vývoji elektromotorů přímo v kolech. Tedy techniky, která se poté ukázala na krásném konceptu Emily GT. Na bocích má nápisy Protean, což je britská firma vyvíjející právě tento pohon, a kterou NEVS odkoupil.
V nabídce je také prototyp NEVS 9-3 uzpůsobený pro testování autonomního řízení, s lidarem a celou řadou dalších senzorů na karoserii. Nezvyklý je poslední prototyp, který je z celé nabídky v nejhorším stavu, chybí mu totiž maska nebo světla. Pod jeho kapotou se ale ukrývá spalovací motor sloužící jako generátor energie pro sériový hybrid. Bohužel ale chybí jakékoliv další detaily o jeho technice.
Pokud byste měli zájem o některý z osmi vozů, můžete své štěstí zkusit na švédském portálu Klaravik. Aukce začne 21. května a skončí 30. května s akcí přímo v Trollhättanu. Příznivcům Saabu a účastníkům aukce tam bude nabídnuta prohlídka továrny. Všechny vozy se prodávají bez minimální prodejní ceny a s vyvolávací cenou 0 SEK. Stejně jako u Hengchi je i u prototypů 9-3 téměř jasné, že dostat je na silnice nebude legálně vůbec jednoduché, pokud to vůbec bude možné.
Předposlední květnový den se tak definitivně uzavře historie automobilky, která byla založena v roce 1945. Úspěchem bohužel neskončilo ani hledání zájemce o vůz Emily GT, který se ukázal v roce 2023. Chvíli to sice vypadalo, že se jeho výroba rozjede, jenže investor v podobě „libanonského startupu“ EV Electra se ukázal být podvodníkem bez zájmu cokoliv vyrábět.
Zdroj: Klaravik, zdroj foto: Autor a Klaravik, zdroj videa: Klaravik