Příběh zondy se opakuje. Bugatti letos představí další vůz s motorem W16
Legendární šestnáctiválec bude v sériově vyráběném modelu Tourbillon nahrazen jednotkou s klasickým vidlicovým uspořádáním. Zdá se ale, že než se tak stane, dočkáme se ještě alespoň jednoho kusu s unikátním motorem W16.
Francouzská automobilka kromě vývoje zcela nového modelu Tourbillon dle nejnovějších informací pracuje v rámci své divize Programme Solitaire na dalším unikátu, který je založený na šasi modelu Chiron.
Divize s výrobní kapacitou dvou automobilů ročně světu teprve minulý rok představila model Brouillard, který designově vychází z modelu Mistral. Na rozdíl od něj má však pevnou střechu a také mnoho zcela unikátních detailů.
Druhý představený model z dílen Solitaire vzdal hold legendárnímu modelu Veyron z přelomu milénia, který se čtyřmi turbodmychadly dopovaným motorem 8.0 W16 přišel na trh. Bylo tak na místě předpokládat, že FKP Hommage bude jakožto moderní interpretace také posledním modelem automobilky vyrobeným s tímto agregátem.
Podle serveru The Supercar Blog bude ale také další kreace programu Solitaire založena na modelu Chiron, i když designovou inspiraci by měla čerpat u nadcházejícího tourbillonu a také šíleného modelu Bolide, který je určen pouze na závodní okruh.
Čím konkrétně se designéři u zmíněných modelů inspirují, zatím jasné není, předpokládá se ale, že podobně jako u dříve představeného FKP Hommage nebo desetikusové série modelu Centodieci také tato nová kreace vzdá hold některému z historických modelů Bugatti.
Představení se očekává ke konci třetího čtvrtletí letošního roku, což by přibližně odpovídalo termínu ikonické automobilové akce The Quail v americkém Monterey. Ceny vozů vyrobených na zakázku většinou zůstávají tajné. U modelu FKP Hommage se spekuluje o hranici přesahující 20 milionů dolarů (415 milionů korun) a není důvod předpokládat, že by připravovaná kreace byla levnější.
Bugatti již dříve oznámilo, že posledním modelem s motorem W16 bude model Mistral, ovšem jak je vidno, půjde možná o poslední sériově vyráběný model s tímto motorem a stejně jako u společnosti Pagani je možné, že se i v dalších letech dočkáme dalších, už zcela určitě posledních kreací s tímto majstrštykem pod kapotou. Vadí to ale někomu?