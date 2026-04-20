Přichází veloster na chůdách! Hyundai představil kompaktní hatchback Ioniq 3
Hyundai rozšiřuje elektrickou rodinu o kompaktní hatchback Ioniq 3. Novinka sází na odvážný design, prostorný interiér i zcela nový infotainment. Bude to na konkurenci stačit?
Když se objevily první fotografie modelu Ioniq 5, čekali jsme návrat klasického hatchbacku, ovšem reálné rozměry odpovídají spíše SUV. Řadu elektromobilů časem doplnila limuzína v podobě modelu 6 a velké SUV v podobě modelu 9.
Tentokrát se automobilka podívala opačným směrem a přináší kompaktní hatchback v podobě modelu 3. Znovu jsme se nedočkali klasického hatchbacku, který naznačoval povedený koncept Concept Three.
Reálné rozměry 4155 mm (4170 mm v případě N Line) na délku, 1800 mm na šířku a 1505 mm na výšku trojku řadí mezi vozy jako Renault 4 E-Tech nebo Volkswagen ID.Polo, i když Ioniq 3 je přeci jen o pár centimetrů nižší než oba zmíněné modely.
Design čerpá inspiraci z konceptu Three, v sériové podobě však zmizely radikální tvary a auto vyrostlo do výšky. Přední část výrazně připomíná model Ioniq 6 a ta zadní zase vodíkový model Nexo. Hyundai designovou filosofii zadní části nazývá „Aero Hatch“ a slibuje dobré aerodynamické hodnoty (0,263) při zachování prostorného interiéru.
S modelem Nexo sdílí také čtyři výrazná čtvercová světla uprostřed zadní i přední části. Symbolizují písmeno „H“ v Morseově abecedě. Boční pohled prozrazuje proporce crossoveru, tvar bočních oken ale naznačuje výstřední kupé Veloster. To v Americe nabídlo také ostrou variantu N, dočkáme se jí i u Ioniqu 3?
Tisková zpráva o tom zatím nemluví, model Ioniq 3 byl představen s pohonnou jednotkou o výkonu až 107,8 kW (147 k) a točivém momentu 250 Nm. Maximální rychlost je však omezena na 170 km/h, na rychlé přesuny po autobahnu tak můžete rovnou zapomenout. Konkurence to ale nemá jinak.
Ioniq 3 stojí na rozdíl od větších modelů rodiny Ioniq pouze na 400V platformě E-GMP s pohonem předních kol. Nabízí dvě velikosti baterie: standardní o kapacitě 42,2 kWh by měla stačit k dojezdu 344 km na jedno nabití a větší 61kWh baterie až na 496 km. Nabití z 10 do 80 % by mělo u obou baterií trvat méně než půl hodiny. Nový Ioniq 3 váží 1550 až 1580 kg, což zhruba odpovídá hodnotám konkurence.
Inspirace ve Francii
Po otevření dveří se člověk na chvilku zarazí, protože interiér jako by z oka vypadl jinému autu s trojkou v názvu – poslední generaci Citroënu C3. Displej řidiče se přesunul nad volant, který je výrazně hranatý a z oficiálních fotografií to vypadá také na menší průměr, než jsme zvyklí.
Vypadá to tedy, že Hyundai u modelu Ioniq 3 převzal koncepci, kterou dlouhodobě používá automobilka Peugeot, o něco později se přidal právě Citroën a v poslední době také BMW s displejem BMW Panoramic Vision nebo Toyota s modely bZ4X a Prius.
Bude zajímavé sledovat, zda se řešení dostane i do luxusnějších modelů značky, nebo se jedná o ekonomické řešení a náhradu nákladného head-up displeje pouze pro model Ioniq 3. Zároveň se displej zdá docela malý pro oblíbenou bezpečnostní funkci zobrazení obrazu z kamery mrtvého úhlu v přístrojovém štítu, kterou disponují stávající modely značky.
Malý rozhodně není centrální displej o úhlopříčce 14,6" (standardně 12,9"), v jehož spodní části se nacházejí zkratky pro ovládání základních funkcí ventilace a vybraných aplikací. Pod displejem je několik fyzických tlačítek a dva otočné ovladače, ještě níže našly své místo výdechy vzduchu.
Důležité jsou však také změny pod povrchem, nový ioniq 3 je totiž vůbec první evropský model, který využívá nový systém infotainmentu Pleos Connect na bázi operačního systému Android Automotive OS.
Na volantu své místo našly fyzické ovladače, ale zdánlivě nejde o samostatná tlačítka, nýbrž o jakousi naklápěcí plošku. Elektronickou parkovací brzdu najdeme vlevo od volantu a volič převodovky se přesunul nahoru pod volant. Nově zcela nahradil pravou páčku, kterou se dříve ovládaly stěrače.
Vše pro cestující
Pod centrálním displejem najdeme bezdrátovou nabíječku a drobný odkládací prostor. Středová konzole dále nabízí dva držáky nápojů a loketní opěrku s úložným prostorem. V interiéru se opakuje motiv elipsy, nejvíce zřetelný je na krajích palubní desky, kde najdeme vertikální výdechy klimatizace, ale objevuje se také na dveřích v prostoru kliky.
I kompaktní elektromobil nabídne panoramatickou střechu a ve variantě N Line také sedadla s prošíváním červenou nití. Ta zadní jsou sklopná v poměru 40:60 a v horní poloze dvojité podlahy se sklápí téměř do roviny s podlahou zavazadelníku.
Pod zmíněnou dvojitou podlahou je navíc integrován tzv. Megabox, tedy prostor, ve kterém je dostatek místa pro cestovní kufr, nenechte se tedy zmást objemem zavazadelníku 322 litrů hned po otevření víka.
Celková kapacita spolu se 119litrovým Megaboxem dosahuje velmi slušných 441 litrů. Zavazadelník navíc nabídne také chytré vychytávky, které lze upevnit do lišty po levé straně, zmínit lze například přenosnou svítilnu.
V závislosti na specifikaci lze objednat například relaxační sedadla s funkcí vyhřívání a ventilace s materiály inspirovanými italským nábytkem 70. let minulého století.
Hyundai Ioniq 3 by měl startovat pod hranicí 30.000 € (725.000 korun) a na výběr bude z odstínů šedé, modré a červené barvy. Interiér nabídne černou (N Line s prošíváním červenou nití), béžovo-šedou či modro-šedou specifikaci. Disky kol půjde objednat ve velikostech od 16" do 19".
Co na to konkurence?
|Model
|Hyundai Ioniq 3
|Renault 4
|Škoda Epiq
|Rozměry d x š x v [mm]
|4155 × 1800 × 1505
|4143 × 1796 × 1572
|4171× 1798 × 1620
|Rozvor [mm]
|2680
|2624
|2601
|Objem zavazadelníku [l]
|411 (322+119)
|375
|475
|Pohotovostní hmotnost [kg]
|1550-1580
|1462-1485
|1544
|Výkon motoru
|107,8 kW
(147 k)
|90 kW (120 k) až 110 kW (150 k)
|85 kW (116 k) až 155 kW (211 k)
|Maximální točivý moment [Nm]
|250
|245
|267 až 290
|Maximální rychlost [km/h]
|170
|150
|150/160
|Kapacita baterie [kWh]
|42,2 (Standard)/61 (Long Range)
|40 až 52
|37 až 51,7
|Dojezd [km]
|344 (SR)/496 (LR)
|300 / 409
|315 / 437
Zdroj: Hyundai