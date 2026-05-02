Přijdou po SUV kombíky? Autosalon v Pekingu ukazuje jejich renesanci
S více než polovičním podílem na prodejích jsou SUV jasným tahounem trhu a tradiční karosářské varianty pomalu opouštějí nabídku. Možná ale není vše ztraceno, jak dokazuje čínský trh. Ten už dostal do popředí moderní MPV, teď to možná potká i kombíky.
Vozy kombi jsou výsadou zejména Evropy a dříve také Spojených států. Objevily se sice v podstatě na všech světových trzích, většího podílu ale dosáhly jen zde. V Číně o ně nikdy zájem moc nebyl a většina tamních automobilek se ani nepokoušela je nabídnout. Pokud nepočítáme dřevní období v 80. letech a na počátku let 90., kdy se prodalo v podstatě vše kvůli nedostatku aut a systému jejich nakupování státem. Tehdy nabízelo kombík spousty značek včetně Hongqi, ale dlouho jim to nevydrželo.
S tím, jak vozů přibývalo a Číňané si mohli vybírat, většinou sáhli po sedanu nebo i hatchbacku. Později se samozřejmě objevila SUV a velmi populární jsou tam také MPV, a to dodnes. Západní značky sem tam nějaký kombík dovezly, lokálně se takto vyráběly jen velmi vzácně, více snad jen Volkswagen Santana. Lokální automobilky je z většiny ignorovaly. Mezi výjimky patří docela pohledné Brilliance BS4 Station Wagon, které ale počítalo s exportními trhy, nebo Chery V5.
S přechodem čínských značek na elektrický nebo plug-in hybridní pohon se ale začal měnit také přístup k vozům kombi. První ukázkou toho byl vůz Roewe Ei5, který se objevil i u nás jako MG5. Následoval jej levný Baojun Valli a prémiový Zeekr 001, který je dost daleko představě Evropana o kombíku, jako shooting brake jej ale asi označit můžeme.
Za moderní renesancí kombi ale stojí Nio ET5 Touring, které jako první Číňanům ukázalo, že kombík může být stylovka. Pohledný vůz na domácím trhu stojí stejně jako sedan i jako kombi a právě v praktičtější karoserii se stal velmi populární. Kolem 65 % prodejů tvoří právě kombík, který je na domácím trhu populárním základem pro úpravce. Velmi často je vidět v ulicích s obrovskými polepy, mnohdy s rakví na střeše, a jde o populární auto na tuningových srazech.
Jeho popularity si všimly i další značky a postupně začaly kombíky zařazovat do svého portfolia. Dobře to bylo vidět na letošním autosalonu v Pekingu, kde bylo nejvíce domácích kombi v historii. To může být důležité i pro náš trh, a nejen proto, že se mnohé z čínských modelů objeví i zde. Větší poptávka po kombi na čínském trhu by mohla znamenat větší ochotu západních značek do nich investovat.
To se ostatně ukázalo na stánku Peugeotu, který ukázal hned tři koncepty. Jedním z nich je kombík Concept 6, který vypadá jako hodně stylové ztvárnění praktické karoserie, značka jej ostatně označuje jako shooting brake. O technice moc nevíme, jen že má být elektrifikovaná, základ má ale pocházet od Dongfengu. Peugeot se tedy vydává stejným směrem jako Volkswagen, Mazda nebo Nissan.
Pro Peugeot jde o pokus o záchranu na čínském trhu, kde se prodeje propadly až k úplnému dnu. Auto by ale mělo ukázat budoucnost i pro zámořské trhy a vyloučen není ani export produkční verze Conceptu 6. Ostatně jde o strategii, kterou mezery v nabídce zaplňují i jiné nečínské značky.
Na stánku Stelato, což je značka budovaná ve spolupráci BAIC a Huawei, se ukázal podstatně produkčněji působící kombík Stelato S9T. Ten se ostatně od loňska už vyrábí a dá se koupit jako teprve druhý model nové automobilky. S délkou 5160 mm jde už o pořádný kus auta, který navíc doma míří mezi prémii.
V nabídce je sériový hybrid, který může mít LFP baterii o kapacitě 37 kWh nebo NMC o kapacitě 53,4 kWh. Energii dodává čtyřválcová patnáctistovka o výkonu 118 kW, dva elektromotory mají kombinovaný výkon 227 kW. Elektrická verze má vždy NMC baterii se 100 kWh a dva elektromotory s kombinovaným výkonem 385 kW.
Avatr je značka spadající pod společný podnik mezi automobilkou Changan a největším světovým výrobcem baterií CATL. V Pekingu ukázala nový kombík Avatr 06T, který je už taktéž produkčním vozem. I ten jde spíše za stylovým vzhledem než vysokým objemem. Avatr je jednou ze značek, které začaly opouštět zadní okna ve prospěch kamerového systému, kombík 06T si ale ponechává klasickou koncepci. Zajímavé také je, že automobilka vůz v propagačních materiálech označuje jako „Smart Sport Sedan“.
Avatr 06T má taktéž možnost sériového hybridu s LFP baterií o kapacitě 45,06 kWh. Pod kapotou je také přeplňovaná patnáctistovka s výkonem 115 kW. Vzadu jsou dva elektromotory s kombinovaným výkonem 370 kW. Elektrická verze má na výběr mezi LFP bateriemi se 7,88 kWh nebo 89,33 kWh a v nabídce je zadokolka s 502 kW nebo čtyřkolka se 712 kW. Ta se už na stovku dostane za 2,78 sekundy, což z ní dělá jeden z nejrychlejších kombíků světa.
Huawei letos překvapil hned několika novými vozy, které se více než inspirovaly u Porsche Taycan. Dva z nich jsou kombíky a první pochází ze spolupráce s automobilkou SAIC. Trochu matoucí může být fakt, že spadá pod loni založenou značku, jejíž mezinárodní název je také SAIC. Její nový model se jmenuje Z7T a už jsem o něm podrobněji psal v článku níže.
Na výstavišti jsem se do SAIC Z7T posadil a mám z něj podobný dojem jako z většiny podobných vozů. Nelze si stěžovat na zpracování, design je ale opět generický jako většina současných čínských aut. To platí i o softwaru, který je ale velmi rychlý a přehledný a podporuje i angličtinu. Ve srovnání s taycanem je více místa na zadních sedačkách, kufr je samozřejmě docela malý.
Úplně to samé se dá říci i o voze Aistaland GT7, který vzniká ve spolupráci Huawei a GAC. Se SAIC Z7T jsou si velmi podobné jak venku, tak uvnitř a dojmy z interiérů se mi splývají. Ostatně software oběma dodával Huawei, tedy opravdu je totožný. Ze strany Huawei toto působí jako sabotáž.
Obě mají rozvor tři metry a velmi podobnou délku, velmi podobná je i technika, obě auta se budou prodávat jako elektromobily a sériové hybridy. Zároveň by ale nemělo jít o totožnou platformu s jinými logy, obě auta vznikla na základě techniky svých automobilek.
Jako by to nestačilo, svou variaci na Taycan/Xiaomi SU7 odhalila i automobilka BYD. Ta své značce Fangchenbao nadělila novou řadu Formula, ve které se na výstavišti ukázal dvoumístný sporťák X a sedany S a SL. Ty později doplní také shooting brake Formula GT, který opět vypadá velmi podobně jako zmíněné vozy od Huawei.
Ke kombíkům se po delší době vrátilo i Chery, které v Pekingu ukázalo hned dva spadající do řady modelů Fulwin. Menší Fulwin A9 Wagon má téměř pět metrů a jde o elektromobil. Stojí na platformě E0X, stejně jako nový freelander, a v základu má pohon předních kol, vyšší varianty dostávají čtyřkolku. Auto má 800V napětí a baterie se má do 80 % nabít za 15 minut, dojezd je kolem 700 km v cyklu CLTC. Produkčně vypadající auto na stánku ovšem zatím nebylo schváleno pro výrobu. Na to podle Chery dojde podle odezvy trhu, a pokud dostane povolení, na trh se dostane už příští rok.
Hned vedle stálo větší Chery Fulwin A9L GT, které má lehce přes pět metrů. Ačkoliv jde o příbuzný model, v nabídce je pouze plug-in hybridní pohon s nezbytnou patnáctistovkou pod kapotou a buď jedním, nebo dvěma elektromotory. Ve vrcholné verzi nabídne pohon všech kol a výkon až 470 kW, spolu s baterií o kapacitě 33,7 kWh. Stejně jako u menšího kombíku ani k tomu Chery nic moc neřeklo a zcela jisté není ani jeho uvedení na trh.
Kombík se objevil i na stánku Zeekru, jehož 007 GT se velmi brzy objeví také na našem trhu. Plug-in hybridní BYD Seal 6 už se u nás od loňska nabízí. Wuling před pár lety prezentoval kombi verzi svého plug-in hybridního sedanu Starlight, na produkci ale bohužel nedošlo. To potkalo také Netu S Hunting Edition, jejíž automobilka stihla zkrachovat ještě před uvedením na trh.
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: Michal Dokoupil, archiv, zdroj videa: SAIC