Přímé vstřikování benzinu slibovalo výrazné snížení spotřeby. Dnes však plní i jiné úkoly
Jen velmi málo současných automobilových benzinových motorů není osazeno přímým vstřikováním paliva. Má totiž celou řadu výhod, ale také některé nevýhody. Věděli byste, které to jsou?
Přímé vstřikování benzinu se sice u automobilových motorů pro silniční vozidla poprvé objevilo ve druhé polovině 90. let, u motorů závodních vozů a také letadlových motorů se však používalo už mnohem dříve. Vývojově logicky navazovalo na vstřikování benzinu do sacího potrubí, ať již centrální nebo vícebodové.
Průkopníkem v zavádění popisovaného palivového systému bylo Mitsubishi a jeho motor 4G93 uvedený v Carismě GDI v roce 1997. Záhy takový motor nabídli i další výrobci. Třeba skupina PSA měla svůj motor HPi, Renault IDE, Alfa Romeo JTS a Volkswagen FSI. Všechny uvedené agregáty využívaly atmosférické plnění.
Hlavním důvodem pro zavádění přímého vstřikování benzinu byla snaha snížit spotřebu paliva. V závislosti na otáčkách a zatížení tehdy výrobci slibovali úsporu 5 až 40 procent při současném trvalém snížení emisí oxidu uhličitého. Pokud bychom uvedená data vztáhli na evropský jízdní cyklus, pak by úspora činila až 30 procent. Při obdobném nejvyšším měrném výkonu jako u dosavadních stejně objemných agregátů.
Trochu jako diesel
Původní motory s přímým vstřikem při částečném zatížení pracovaly v režimu s vrstvenou směsí, kdežto při vyšším zatížení s obvyklou homogenní směsí. Právě prvně jmenovaný režim sliboval výše uvedené výrazné snížení spotřeby. V kombinaci s proměnným časováním rozvodu, kdy bylo možné měnit okamžik otevření sacích ventilů a tím posouvat jejich zavření (časový slot otevření byl stále stejný), bylo možné uplatnit také u zážehového motoru byť v omezené míře kvalitativní regulaci výkonu, která je zcela běžná u vznětových motorů.
U benzinových agregátů je přitom běžná kvantitativní regulace. Při kvalitativní regulaci je možné řídit výkon nikoliv pouze škrcením vzduchu přiváděného do motoru škrticí klapkou, ale také velikostí vstřikované dávky paliva při vhodném nastavení časování rozvodu. To je výhodné z důvodu snížení odporu, který klade pohybujícím se pístům sání (někdy se tomu také říká čerpací ztráty).
V režimu spalování vrstvených směsí docházelo k opožděné dávce paliva do válce ve snaze vytvořit směs, která bude co možná nejbohatší u zapalovací svíčky, naopak chudší dále od ní. Přechod k homogenní směsi počítal nejprve se spalováním chudé směsi (lambda rovno 1,5), což podporovalo vrstevnou směs. Poté, co se zcela otevřela škrticí klapka a sání tedy bylo bez odporu, přecházelo řízení vstřikování na stechiometrickou až lehce bohatou směs, která se uplatnila i pro nejvyšší otáčky.
Zpátky do reality
Původně slibný koncept s přepínáním mezi vrstevnou a homogenní směsí se ale v praxi ujal jen krátkou dobu. Díky nižší teplotě spalování produkovaly takto provozované motory méně emisí oxidů dusíku.
Uvedený koncept ale zároveň kladl vysoké nároky na řízení motoru. V praxi docházelo k výraznému zanášení spalovacího prostoru, takže s ujetými kilometry těmto motorům klesal výkon. Tohle navíc zaznamenala velmi citlivě nastavená senzorika, takže k běžnému koloritu provozu výše uvedených agregátů patřila velmi často svítící kontrolka elektroniky řízení motoru, na což v uvedeném období kolem roku 2000 nebyli rozhodně uživatelé do té doby vyráběných vozidel zvyklí. Navíc servisy nebyly schopné postiženým trvale pomoci. Existovala auta, která s uvedeným problémem jezdila do servisu na diagnostiku každou chvíli.
Mnozí výrobci po prvotním nadšení motory s přímým vstřikováním benzinu na čas opustili (PSA, Renault, Alfa Romeo) nebo je upravili na spalování výhradně homogenní směsi (původní motory VW FSI). Naplno se výhody přímého vstřiku podařilo využít až s nástupem downsizingu, kdy došlo k výraznému zmenšování objemů motorů a zároveň masivnímu nasazování přeplňování.
Hospodárně s turbem
Z motorů FSI se staly TFSI nebo TSI, z IDE TCe, z HPi THP a z JTS zase MultiAir. V kombinaci s přeplňováním má přímý vstřik obrovskou výhodu v tom, že velmi účinně ochlazuje spalovací prostor. To dovoluje zvýšit statický kompresní poměr, aniž bude při dané velkosti maximálního plnicího tlaku přeplňování docházet k nebezpečným samozápalům, lidově klepání motoru.
Nevýhodou je chybějící čisticí funkce, která má za následek usazování karbonu na sacích ventilech. To byl také jeden z důvodů pozdějšího spojení přímého a nepřímého vstřikování do jednoho agregátu.
S léty se také výrazně zvýšil vstřikovací tlak. Ten v době uvedení prvních agregátů dosahoval hodnoty maximálně 100 barů, dnes je zcela běžných 350 barů. Zvýšení vstřikovacího tlaku je jedním z opatření, jak snížit nejen emise a zároveň udělat chod motoru kultivovanější, ale také se tím omezuje ulpívání karbonu na ventilech a ve spalovacích prostorech. Právě zvýšení vstřikovacího tlaku umožnilo u nejnovější generace některých motorů, například VW TSI, vynechat předtím současně uplatňované nepřímé vstřikování.
Zdroj: Jalopnik, Wikipedie, Automobilová technická příručka, technická školení VW SSP