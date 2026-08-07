Příští Audi Q8 se bude držet osvědčeného receptu
Ve světle zeštíhlování nabídky koncernu Volkswagen je příjemnou zprávou, že obří stylovka Audi Q8 neskončí se současnou generací.
Ingolstadtská automobilka v posledních týdnech odhalila dvě velké – doslova i přeneseně – novinky pro svou řadu označenou písmenem Q, modely Q7 a Q9. Model mezi nimi, pojmenovaný Q8, prošel faceliftem v roce 2024 po pěti letech na trhu, a tak ještě nějakou dobu zůstane v prodeji.
Chystá se však jeho nová generace – a ta se nebude příliš odlišovat od generace současné. Magazínu Edmunds to prozradil Gernot Döllner, generální ředitel Audi. „Když jsem nastoupil, překvapilo mě, že nebylo rozhodnuto o nástupci Q8, ale změnili jsme to,“ cituje ho web magazínu.
To jsou zajímavé zprávy, zejména ve světle informací o osekávání nabídky napříč značkami koncernu Volkswagen. Q5 Sportback a Q6 e-tron Sportback mají z portfolia Audi zmizet a Porsche má přijít o kupé-verzi modelu Cayenne se spalovacím pohonem, Audi si však v nabídce očividně zachová tři téměř stejně velká auta v podobné pozici na trhu – Q7, Q8 a Q9.
Q8 si zachová pozici sportovnější alternativy ke Q7, stejně jako je BMW X6 k X5 nebo Mercedes-Benz GLE Coupé k „běžnému“ GLE. Pod kapotou by měly zůstat šesti- a osmiválcové motory a měla by také zůstat zachována sportovní verze SQ8. To by odpovídalo nedávno představené Q7, tj. by i nová Q8 se svou větší sestrou sdílela techniku, jako je tomu dosud. O verzích s označením RS zatím žádné zprávy nejsou.
Zdroj: Edmunds | foto: archiv | video: Svět motorů