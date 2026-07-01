Příští Mazda MX-5 bude mít spalovací motor. Možná už naposledy
Ikonická MX-5 bude muset přejít na elektřinu, ovšem bude to s největší pravděpodobností až ta přespříští. V příští generaci má zůstat spalovací motor, i manuál a vůz má být ještě lehčí než dnes.
Ikona mezi lehkými sportovními vozy, dvoumístná Mazda MX-5, se ve své čtvrté generaci ND vyrábí už od roku 2015. Pátá je v intenzivním vývoji a bude mít spalovací motor. Jenže dost možná to bude naposledy a ta následující bude muset být elektrická.
„Jeden z členů vedení, který nás letos navštívil, řekl, že bude nová generace. Kdy, to nekomentoval,“ řekl australskému magazínu CarExpert šéf místního zastoupení Mazdy Vinesh Bhindi. „Také naznačil, že dost možná bude poslední se spalovacím motorem,“ dodal.
Tento radikální krok, pokud by k němu došlo, by byl vynucen především neúprosným zpřísňováním emisních limitů na klíčových světových trzích v čele s Evropou. Kolem roku 2035, kdy se očekává premiéra šesté generace, už totiž prodej čistě benzinových sportovních aut nebude v mnoha regionech legislativně možný a zda bude k dispozici dostatečné množství syntetických paliv za dostupnou cenu, je pořád otázkou.
Aktuálně se inženýři plně soustředí na dokončení vývoje páté generace s kódovým označením NE. Její premiéru nemůžeme očekávat letos a dost možná ani v příštím roce, takže je pravděpodobné, že její životní cyklus přinejmenším v Evropě bude výrazně kratší než u ND. Mazda se přesto hodlá u tohoto modelu i nadále držet atmosférického motoru; pohon zadních kol a manuální převodovka jsou samozřejmostí. Aby však vůz splnil emisní normy, neobejde se benzinové pohonné ústrojí bez mild-hybridní technologie.
Hlavní prioritou vývojářů zůstává zachování minimální hmotnosti. „Řekl bych, že nejdůležitější věcí je, aby byla lehká, a druhou nejdůležitější je, aby byla lehká,“ řekl v minulosti s jistou nadsázkou šéfdesignér japonské značky Masaši Nakajama magazínu Road & Track. Cílem pro novou generaci je podle něj stlačit celkovou váhu pod hranici jedné tuny a délku vozidla udržet pod čtyřmi metry.
Dosáhnout takových parametrů s ohledem na dnešní striktní bezpečnostní předpisy představuje obrovskou technickou výzvu. Úspěch v ní by z novinky udělal lehčí auto, než jakým byly starší generace z přelomu tisíciletí, i než současný model. Ten s dvoulitrovým motorem váží zhruba 1,1 tuny podle zvoleného typu střechy.
Skutečná výzva však automobilku čeká až při přechodu na čistou elektrifikaci, protože těžké akumulátory jdou přímo proti filozofii lehkých sportovních vozů. Současné nejmenší městské elektromobily váží běžně 1,3 tuny a připravované konkurenční sportovní elektromobily, které se pyšní odlehčenou konstrukcí, atakují hranici 1,5 tuny.
Budoucí úspěch elektrického roadsteru bude proto zcela závislý na technologickém pokroku v oblasti baterií, které musí výrazně zvýšit svou energetickou hustotu při radikálním snížení vlastní hmotnosti. Velkým otazníkem pro puristické řidiče zůstává také absence mechanické vazby s vozem, ačkoli se spekuluje, zda Mazda nevyužije technologický směr konkurenční Toyoty, která pro elektromobily vyvíjí simulované manuální převodovky.
Zdroje: Car Expert, Road & Track | foto, video: Auto.cz