Příští Mazda MX-5 se rýsuje. Japonci slibují ji udržet lehkou
Nejprodávanější sportovní vůz historie vždy sázel spíše na nízkou hmotnost a obratnost než na vysoké výkony pohonných jednotek. A do budoucna by se to nemělo změnit.
V roce 1989 znamenala původní Mazda MX-5, v zámoří pojmenovaná Miata, v Japonsku Eunos Roadster, návrat klasického dostupného roadsteru ve stylu sporťáků 60. až 70. let vyráběného zejména britskými a italskými výrobci. Otevřená dvoumístná auta slavila v té době obrovské prodejní úspěchy snad všude na světě, USA nevyjímaje.
Od začátku 80. let se však taková auta již téměř nenabízela. Důvodem byla ekonomická situace, kdy řada původních malých automobilek buď zkrachovala, nebo se spojila s většími. Ale také přísnější bezpečnostní pravidla, zejména v zámoří. Tedy na tom možná nejdůležitějším trhu.
Z Mazdy MX-5 se stal záhy fenomén, který se udržel dodnes. Současná čtvrtá generace ND se letos vyrábí už 12 let. Je proto nasnadě se ptát, zda Japonci připravují nástupce. Dle zákulisních informací se na nové generaci skutečně pracuje, na trhu však nebude dříve než za několik let. Už nyní se ale objevují informace o tom, jakým směrem se bude známý a oblíbený roadster ubírat.
Vzhledem k současnému nástupu elektrifikace napříč všemi kategoriemi nových aut se mnozí ptají, zda se z nové generace nestane příliš těžké auto. Právě velmi nízká hmotnost, která ještě více vynikne v porovnání s moderními vozy, je jednou z klíčových vlastností MX-5. Jinak řečeno, kdyby otevřená mazda přibrala, ztratilo by se její kouzlo, které si s sebou nese po celou dobu existence bez ohledu na generaci.
Že by měla být nová generace stále lehká, potvrdil nepřímo v rozhovoru s webem Manabu Osuga, ředitel Mazdy pro marketing a globální prodeje. „Mohu vám říci, že se snažíme, aby nová, v pořadí pátá generace, byla stále lehkým vozem. S hmotností bychom se tak měli vejít do 1000 kg. Tím by novinka byla dokonce lehčí než současná řada interně označená ND3 (třetí série čtvrté generace), která se stále nabízí na trhu v USA.
Jenže současné MX-5 umí být ještě lehčí. A sice na trzích, kde má v přídi kromě dvoulitru také o půl litru menší čtyřválec. Jde o země EU, kde se vůz nabízí už pouze s motorem 1.5 Skyactiv-G. Větší dvoulitr byl stažen kvůli přísnějším emisním limitům.
Otázka také visí nad možnou elektrifikací a tedy nabídkou hybridního pohonu. „Hybridní pohon také zvažujeme, problém je, že elektrifikované pohony jsou stále dost těžké, takže jejich zabudování do MX-5 by rapidně zvyšovalo její hmotnost. A to by znamenalo zpronevěřit se naší filozofii a zároveň neuspokojit pravověrné příznivce, kteří jsou pro nás stále přirozeně velmi důležití,“ dodal Osuga. „Pokud by se podařilo udělat hybridní pohon lehčí, jsme připraveni jej použít. V tuto chvíli je ale pro nás správnou cestou výhradně spalovací motor,“ řekl Osuga.
Už dříve značka Mazda potvrdila, že i v nové generaci MX-5 se bude stále nabízet manuální převodovka. Současně také platí, že konkurence ubývá. BMW letos ukončí výrobu modelu Z4, který je sice větší a výkonnější, avšak ideově jde o obdobné auto. A sporťáky Toyota GR-86 a Subaru BRZ se již v zemích EU nenabízejí. A navíc jsou to 2+2místná kupé.
Zdroj: Motor1, Wikipedia