Příští Nissan GT-R přijde do roku 2030. S elektřinou to nepřežene
Už ani skalní fanoušci nedoufali, že se další generace Godzilly dočkáme. Šéf americké pobočky Nissanu však potvrdil nečekané. Na GT-R gen. R36 se již pracuje a pod kapotou bude dokonce stále tepat spalovací šestiválec.
Když v roce 2007 Nissan představil novou generaci modelu GT-R, luxusním automobilkám se obrátil svět vzhůru nohama. Najednou tu byl sériově vyráběný supersport s výkonem Ferrari F430 za poloviční cenu. Navíc díky pohonu všech čtyř kol ve své době rozprášil kdejaký supersport včetně zmíněné F430 na každém sprintu a často také na okruhu.
Kromě toho měl pod kapotou legendární šestiválcový motor VR38DETT o objemu 3,8 litru, jehož výkonový potenciál byl značně vyšší, než naznačovala sériová hodnota kolem 475 koní. Nejedno GT-R se v rukou tunerů podívalo přes 1000, ale i 2000 koní.
Zpočátku sice prodeje GT-R, interně označovaného R35, provázely problémy v podobě finanční krize v roce 2008 a zároveň poruchových převodovek, za dlouhá léta výroby se však stal stejnou legendou jako všechny předchozí generace.
Ještě před ukončením výroby minulý rok v létě začaly hojné spekulace o jeho nástupci, generaci R36. Zvěsti nebylo na čem založit, a tak jsme si mohli přečíst o tom, že žádný nástupce kvůli finanční situaci automobilky nebude, nebo že se naopak stane mnohem dražším vozem (to se ostatně stalo už v generaci R35, která na konci výroby ve verzi Nismo stála skoro 7 milionů korun).
Někteří dokonce predikovali, že Nissan GT-R v generaci R36 nemůže přežít, pokud nevyužije plně elektrického pohonu, avšak nic z toho nebylo čím podložit. Nyní se šéf americké divize Nissanu svěřil deníku Drive se zajímavými detaily o nové generaci.
To nejdůležitější je, že vůbec bude, že s ní automobilka počítá. Prvních oficiálních informací bychom se mohli dočkat už za dva roky a představení včetně uvedení do prodeje snad do konce dekády. Na nástupci legendárního modelu se v Japonsku totiž prý už pracuje.
Zcela nový, kromě motoru
Nová generace podle Ponze Pandikuthiry musí být vyvinuta od píky, úplně znovu, avšak motor by zcela nový být neměl. Připomněl kvality a výdrž bloku motoru VR38DETT a zmínil, že v nové generaci „bude muset být do určité míry elektrifikovaný“. Vzápětí ale dodal, že pravděpodobně nebude nutné, aby nová generace byla plně elektrická.
Elektrifikace bude potřeba proto, že novou generaci R36 chce Nissan znovu uvést jako globální model a bude tak nutné, aby splňovala přísné emisní limity Euro 7. Cíle modelu zůstávají stejné. Pandikuthira zmínil Nürburgring, na kterém probíhalo testování poslední generace, můžeme se tak nejspíš těšit na velmi schopné sportovní auto.
Zdroj: The Drive