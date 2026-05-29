Pro všechny terény
V rubrice Cestování se věnujeme jezerům ve Finsku. Ovšem tato skandinávská země je perfektní i pro milovníky cyklistiky.
Síť sportovních prodejen a e-shop Endorphin Republic je skvělou adresou pro nákup produktů přední švýcarské značky Scott. Horské kolo Scott Contrail je stvořené pro ty, kdo chtějí zažít traily naplno – ať jedou sami, s partou nebo s celou rodinou. Odolný hliníkový rám a vidlice RockShox Judy Silver se postarají o to, aby kolo reagovalo přesně tam, kde to potřebujete. Contrail je dostupný v několika variantách, co do výbavy i ceny, takže si vybere každý – ať teprve začínáte, nebo berete traily vážně.
Skvělým doplňkem pak může být víceúčelová cyklistická helma Scott Supra s odnímatelným kšiltem, rozšířenou ochrannou plochou nebo integrovanou síťkou proti hmyzu. Polykarbonátová skořepina s konstrukcí In-Mold drží nízkou váhu, upínací systém MRAS 3 zajistí přesné nastavení.
Zdroj: Auto Tip