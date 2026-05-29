Pro všechny terény

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Scott Contrail
Cyklistická helma SCOTT Supra
Cyklistická helma SCOTT Supra
Cyklistická helma SCOTT Supra
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redakce AUTO.CZ
redakce AUTO.CZ
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V rubrice Cestování se věnujeme jezerům ve Finsku. Ovšem tato skandinávská země je perfektní i pro milovníky cyklistiky.

Síť sportovních prodejen a e-shop Endorphin Republic je skvělou adresou pro nákup produktů přední švýcarské značky Scott. Horské kolo Scott Contrail je stvořené pro ty, kdo chtějí zažít traily naplno – ať jedou sami, s partou nebo s celou rodinou. Odolný hliníkový rám a vidlice RockShox Judy Silver se postarají o to, aby kolo reagovalo přesně tam, kde to potřebujete. Contrail je dostupný v několika variantách, co do výbavy i ceny, takže si vybere každý – ať teprve začínáte, nebo berete traily vážně.

Skvělým doplňkem pak může být víceúčelová cyklistická helma Scott Supra s odnímatelným kšiltem, rozšířenou ochrannou plochou nebo integrovanou síťkou proti hmyzu. Polykarbonátová skořepina s konstrukcí In-Mold drží nízkou váhu, upínací systém MRAS 3 zajistí přesné nastavení.

Zdroj: Auto Tip

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