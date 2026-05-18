Pro značky nebude třeba chodit na úřad. Ministerstvo připravuje změny
Projde-li novela schvalovacím kolečkem, registrační značky si budete moci nechat doručit podobně jako řidičák. Pro převod vozidla a dokonce ani kvůli tzv. depozitu nebude nutné chodit na úřad, a to možná už v listopadu letošního roku.
Převod vozidla je dnes možné zahájit online, pořád však musíte dojít na úřad pro registrační značky. Podle novely zákona 56/2001 Sb., kterou připravilo ministerstvo dopravy, se to však má změnit.
Pokud novelu schválí vláda, po vzoru řidičských průkazů by mělo jít si značky i osvědčení o registraci vozidla (tzv. technický průkaz) nechat doručit do výdejního boxu. Totéž by mělo platit o změnách v registračních údajích např. v případě změny bydliště.
Kromě toho zákon počítá rovněž s přenositelností standardních registračních značek, nikoliv jen těch na přání. Člověk si tak v určitých situacích, jako převod vozidla, vyřazení z provozu či dokonce ekologická likvidace, nechat registrační značky a zapsat si jejich kombinaci pro jiné vozidlo.
„Přicházíme s návrhem, aby občané kvůli koupi nebo prodeji auta nemuseli ztrácet čas a chodit na úřad, ale mohli si vše vyřídit rychle, jednoduše a bezpečně online,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
„Úspěch doručování řidičských průkazů do výdejních boxů ukázal, že občané chtějí státní služby využívat stejně pohodlně jako ty běžné komerční. Proto nově chceme umožnit vyzvedávání registračních značek nebo osvědčení o registraci vozidla také ve výdejních boxech a na výdejních místech,“ dodává ministr.
„Současně náš návrh počítá i se zavedením přenositelnosti registračních značek, takže si lidé budou moci svou značku ponechat i při změně vozidla,“ pokračuje.
Návrh přináší také automatizaci úkonů spjatých s registrací vozidel, kdy budou příslušné žádosti a oznámení neobsahující přílohy podané na Portálu dopravy vyřizované zcela bez účasti úředníků. Pro občany to znamená, že jejich žádosti budou vyřízeny rychleji. Například v případě třetí registrační značky na nosič kol (57 715 případů v roce 2025) půjde žádost občana rovnou do výroby.
Na úřad nebude nutné chodit ani kvůli tzv. depozitu, tedy vyřazení vozidla z evidence. Oproti stávajícímu stavu, kdy je třeba RZ a ORV např. sezonních neprovozovaných vozidel (motorky v zimě atd.) odnést na úřad a pak si je zase vyzvednout, by vše mohlo probíhat on-line. Značky by tedy zůstávaly u vás.
„Vláda i parlament by měly novelu projednat v průběhu tohoto roku. Některá ustanovení navrženého zákona mají nabýt účinnosti již v listopadu 2026. Změny u registrace vozidel od 1. 7. 2027 a některé mají účinnost k 1. červenci 2028, a to zejména z důvodu potřebnosti nastavit příslušné IT systémy několika resortů,“ uzavírá ministerstvo dopravy.
zdroj: Ministerstvo dopravy