Problém pro Škodu Epiq? Stellantis v Česku uvede levný elektrický crossover
Segment elektrických SUV se začíná zahušťovat i v nižších cenových spektrech a kromě plejády novinek od koncernu Volkswagen sem zamíří také model Stellantisu. V jeho případě půjde o model čínské značky, ve které nizozemská firma vlastní 20% podíl.
Leapmotor má na letošní rok připravenu velkou modelovou expanzi pro Evropu a jedním z nejdůležitějších modelů se stane malý crossover B03X. Novinka postavená na platformě Leap 3.5 má na délku 4270 mm, takže mezi jeho hlavní konkurenci bude patřit Škoda Epiq, která má na délku 4171 mm.
Pro český trh je potvrzena varianta s LFP baterií o kapacitě 53 kWh, která má nabídnout dojezd až 505 km. To je však údaj v čínském cyklu CLTC, realita bude asi o 30 % horší. Do 80 % se dobije za 16 minut, automobilka ale udává rozmezí 30 až 80 %. Spotřeba má být jen 10,7 kWh/100 km, opět ale v cyklu CLTC.
Jaký elektromotor bude přední kola pohánět, Leapmotor nezveřejnil, přidal pouze údaj o maximální rychlosti 160 km/h. Čínská varianta, která se jmenuje A10, dostává elektromotor o výkonu 90 kW. V Číně bude k dispozici také verze s menší LFP baterií o kapacitě 39,8 kWh.
V Číně auto dostane také pokročilejší funkce autonomního řízení včetně lidaru na střeše. Dokonce by mělo jít o nejlevnější auto na tamním trhu, které dokáže nabídnout lidar. V Česku se s touto variantou asi počítat nedá.
Zaměřen je ale i na bohatou výbavu a podle tiskové zprávy vydané českým zastoupením nabídne „panoramatickou střechu s plochou 1,55 m² a sklem, které absorbuje 99,9 % UV paprsků. Vysoce kvalitní měkčené materiály pokrývající 2,63 m² vnitřních ploch, čalounění sedadel je certifikováno podle ekologických standardů OEKO-TEX® Class 1, takže je bezpečné i pro miminka.“
„Zábavní systém vozu zahrnuje 12reproduktorový komplex s prostorovým zvukem, má karaoke funkci bez externího mikrofonu, pokročilou technologii redukce šumu a je kompatibilní s Carlink 2.0 a HUAWEI HiCar 4.0.“ V tomto případě jde ale zřejmě o funkce určené spíše pro čínský trh. Pro ten evropský je dobrou zprávou, že platforma Leap 3.5 umožňuje bezdrátové zrcadlení Apple CarPlay a Android Auto. A také instalaci až osmi fyzických tlačítek, která Leapmotor nově nabízí jako příplatkovou výbavu.
Čínské značky si dnes velmi potrpí na bezpečnost a u B03X prý „byla ověřena více než milionem testovacích kilometrů v extrémních podmínkách. B03X tak splňuje bezpečnostní předpisy téměř více než 40 zemí světa. Vysoce pevný skelet vozu má části vyrobené z letecké oceli, která vydrží zatížení více než trojnásobkem hmotnosti celého vozidla.“
Kromě B03X, které by mělo být uvedeno na podzim, se o pár měsíců později dočkáme také příbuzného hatchbacku B03. Ten využije stejný základ i techniku, bude ale o trochu menší. Na českém trhu jej letos doplní také větší hatchback B05. Některé z těchto modelů by se měly vyrábět ve španělské továrně, kterou Leapmotoru poskytl koncern Stellantis.
Zdroj: Leapmotor, zdroj foto: Leapmotor, zdroj videa: Leapmotor