Problémy s převodem auta a zoufalí bývalí majitelé: Už s tím někdo něco udělá?
Stát nemá přehled o problémových převodech aut, u nichž se nový vlastník nemá k tomu, aby v zákonné desetidenní lhůtě přihlásil vůz na sebe. Původní majitelé jsou zoufalí a mnohdy nevědí, jak ze začarovaného kruhu ven.
Redakci se svěřila se svým příběhem Jiřina, která prodala auto s tím, že si ho kupující přepíše na sebe, část použije na náhradní díly a zbytek ekologicky zlikviduje. Po čase byla Jiřina nemile překvapená, když zjistila, že auto na sebe nový majitel stále nepřepsal a po autu se slehla zem. Začala po něm pátrat.
„Řešila jsem záležitost s úřadem, evidentně je to tam známá firma, zvolila jsem rychlejší variantu před popotahováním u soudu. Zjistila jsem po nějaké době, že auto bylo zlikvidováno a poslední technickou jsem udělala já, což byla výhoda,“ popisuje Jiřina, která aktivně jednala.
„Musela jsem to řešit přes odbor životního prostředí, protože auto sice bylo zlikvidováno, ale ne ekologicky. Paní tam toho kupujícího zná a říkala, že by nedorazil ani na výzvu. A vzhledem k tomu, že auto fyzicky není, mi nabídla, abych sepsala žádost o vyřazení vozidla z evidence a popsala v žádosti také důvod, proč chci auto vyřadit. Sehnat jsem si musela k žádosti i svědka,“ vysvětlila redakci paní Jiřina, jejíž auto už je z registru vyřazené.
Někteří ale takové štěstí stále nemají a hledají své auto dál. Třeba jako Nikola, která pomáhá najít vozidlo svého táty. Auto prodal svému tehdejšímu kamarádovi, jenže ten ho na sebe nikdy nepřepsal. „Auto mu prodal už před více než šesti lety, tehdy jezdilo na Královéhradecku z Černožic do Jaroměře nebo do Hradce Králové,“ popsala Nikola.