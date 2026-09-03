Proč blikají, když vidí i ve tmě? Radary zdaleka neměří jen rychlost
S nástupem infračervených senzorů a nočního vidění se nabízí otázka, proč kamery umístěné nad vozovkou stále používají viditelné světlo. Má to přesné technické, právní i psychologické důvody.
Dnešní stacionární systémy napojené na automatické čtení registračních značek dokáží během vteřin prohnat auto databázemi. Okamžitě vědí, zda máte zaplacenou dálniční známku, platnou STK nebo zda projíždějící vůz nefiguruje v pátrání po ukradených automobilech.
Masové prověřování přitom probíhá v tichosti a bez jediného viditelného paprsku. Kamery k tomu využívají infračervený přísvit, který je pro lidské oko neviditelný. Systém tak dokáže nonstop skenovat každé jedno auto v proudícím provozu, spolehlivě přečíst jeho značku i ve tmě a porovnat ji s databázemi, aniž by řidič cokoliv zaznamenal nebo byl jakkoliv oslněn.
Úřady chtějí vidět víc
Proč tedy radary, které zachycují samotné přestupky, někdy viditelně probliknou? První důvod se týká pohledu do kabiny. Zatímco plechová registrační značka je lakovaná reflexní barvou a neviditelný infračervený přísvit ji přečte bez problémů i bez pouličního osvětlení, čelní skla moderních aut představují oříšek. Bývají pokovená či tónovaná a infračervené paprsky se od nich odrážejí zpět jako od zrcadla.
Aby úřad získal důkaz do správního řízení, na kterém je zřetelně vidět řidič či to, co zrovna dělá rukama, potřebuje kabinu doslova prosvítit kratičkým, ale intenzivním zábleskem viditelného světla.
Souvisí to také s optikou při vysoké rychlosti. Auto projíždějící rychlostí 150 km/h urazí za sekundu více než 40 metrů. Aby byl snímek dokonalý a ostrý, musí závěrka kamery sepnout v řádu setin sekundy. V takto krátkém okamžiku běžné okolní světlo v noci samozřejmě nestačí a blesk, byť červený, je nutný.
Blesk navíc plní i důležitou psychologickou roli. Interiér proříznutý světlem funguje jako okamžitá výstraha, která řidiče v tu ránu zklidní. Tichá fotka z neviditelné kamery by ho zpomalila až za měsíc dopisem ve schránce.
Bliknutí? Pokuta není automatická
Pokud vás na cestě potká bliknutí, například u úsekového měření rychlosti, nemusíte hned propadat panice. Některé kamery úsekového měření v noci, si za šera nebo při hustém dešti (nejčastěji červeným) světlem zkrátka jen „vypomáhají“ svému snímači, aby v nepříznivých podmínkách správně přečetl registrační značku.
Zatímco některé kamery spoléhají na čistě neviditelné spektrum, jiné typy kamerových systémů – zejména ve městech či na úsekovém měření – využívají viditelný červený přísvit zcela běžně. Pomáhá snímači spolehlivě opticky přečíst registrační značku za zhoršené viditelnosti, šera či nepříznivého počasí, případně funguje jako neoslňující pomocné osvětlení. Pokud jste jeli předpisově, samotný červený záblesk tak rozhodně neznamená, že vám domů automaticky dorazí obálka s pokutou.
Nejmodernější chytré radary s pomocí umělé inteligence dokáží v kabině rozpoznat, zda držíte v ruce mobilní telefon, nebo zda vy a váš spolujezdec máte zapnuté bezpečnostní pásy. Například v Nizozemsku, Německu či Velké Británii už tyto AI systémy posílají pokuty poštou. V Česku se o jejich ostrém nasazení zatím diskutuje. Automatickému rozesílání obálek za mobil či pásy totiž u nás brání legislativa a pravidla ochrany soukromí.
Zdroje: Bußgeld-Info, Carwow, Česká televize, Kenfaith, K&F Concept, Ministerstvo dopravy ČR, Policie České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Wikipedia