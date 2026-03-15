Proč je policie krátká na lovce autodílů? Krádeží součástek se nedaří objasnit mnoho
Z ulic mizí nejen celá auta, ale často také jen některé součástky. Zloději tím reagují na nedostatek autodílů na trhu. Policie jen za loňský rok eviduje 750 případů odcizených částí vozidel, a to i ze starých aut, u nichž byste nic takového nečekali.
Asi dva týdny před loňskými Vánocemi si zásahovka tiše jde v Jilemnici na Královéhradecku pro dva zloděje. Po zatčení vychází najevo, že od loňského září asi padesátkrát ukradli drahá elektrická zrcátka z vozidel a škoda, kterou způsobili, se přehoupla přes 1,1 milionu korun. Zjistilo se, že součástky se pak snažili zloději prodávat na polském trhu, ale spadla klec. Teď jim hrozí až pět let vězení.
Že policie odhalila tak velkou krádež, je štěstí, protože vyřešit se kriminalistům podaří průměrně kolem dvanácti procent případů. Ucelená a věrohodná data chybí, protože řidiči krádeže jednotlivých dílů nebo součástí příslušenství často ani neohlásí. Málokdo totiž věří, že policie bude schopná ukradený předmět získat zpět.
Krade se všechno
Když jsme mluvili s policií o nejčastěji kradených součástkách z aut, bylo celkem překvapením, že neexistuje žádný žebříček dílů, po kterých zloději prahnou. Zpětná zrcátka, která odmontovávali dva zatčení zloději, patří do organizované party. Ale podle Jakuba Vinčálka z policejního prezidia často z auta kradou součástky feťáci, kterým je jedno, co vezmou, hlavně že dostanou nějaké peníze.
„V jednu dobu to mohou být elektricky ovládaná zrcátka z vozidel Volvo, jindy airbagy a multifunkční volanty z vozidel Škoda nebo katalyzátory z různých typů vozidel, které končí ve výkupech drahých kovů,“ odpověděl Světu motorů. „Největší část tvoří tuzemští pachatelé, často drogově závislé osoby. Pro ně je nejjednodušší cestou k penězům rozbití skleněné výplně okna a krádež uložených věcí nebo součástek z vozidel. Takto získané náhradní díly končí buď na vrakovištích, nebo v internetových bazarech,“ dodal Vinčálek. Vypátrat takové případy je obtížné. Policie přiznává, že mnohdy řidiči neznají čas, kdy ke krádeži došlo, protože vše trvá většinou pár minut.
Potvrzuje to i zpráva od mluvčí policie z Vysočiny Dany Čírtkové: „Ve 28 případech se jednalo loni o krádeže vloupáním do motorových vozidel, kdy šest případů se nám podařilo objasnit. Registrujeme také 36 případů krádeže součástek motorových vozidel, objasnit se podařilo pět případů. Za tyto skutky stíháme čtyři osoby.“
Zloději se teď zaměřují také na loga automobilek. Nejde ale o klukovskou touhu po znaku auta, ale o vyšší zisk. V nových vozidlech jsou totiž pod logy nebo maskami často ukrytá různá čidla, radary či lidary k asistenčním systémům. „Novinkou v loňském roce byly útoky na několik prodejců nových vozidel, kdy z oplocených parkovišť autosalonů zmizely přední masky, radary a světlomety z více vozidel,“ potvrdil Jakub Vinčálek z policejního prezidia. A není to jen vymoženost zlodějů v České republice. Loga s čidly se ve velkém ztrácí i v okolních státech.
Počet krádeží součástek a objasněnost (v %) |
Odbornost není potřeba
Demontáž dílu je často velmi jednoduchá a nevyžaduje speciální nářadí ani zkušenosti. To z některých součástek činí atraktivní cíl i pro méně zkušené pachatele, kteří se do složitějších krádeží aut neodváží. A pokud se někam nemůžou dostat, vůbec si nelámou hlavu s tím, když poškodí na autě ještě další díly. Potvrzuje to i Matas Buzelis z litevské společnosti Carvertical, která sleduje historii vozidel. „K odstranění světel mohou zloději použít speciální nůžky na kov a vážně u toho poškodit také blatníky a kapotu vozu. V takových případech jsou škody pro majitele ještě větší,“ tvrdí odborník.
Policie i bezpečnostní odborníci, které jsme oslovili, varují před zloději, kteří se můžou do budoucna zaměřit i na další interiérové díly aut. Mizet můžou prémiové sedačky, multimediální jednotky nebo nabíjecí kabely u elektromobilů. S rostoucí poptávkou po originálních dílech na trhu ojetin poroste i motivace k těmto krádežím. Pojišťovny uvažují dokonce o rozšíření krytí i na vyjímatelné interiérové díly. „V tomto případě pomůže havarijní pojištění a sjednané riziko na odcizení a vandalismus. To se vztahuje jak na krádež celého auta, tak na krádež jeho dílů,“ řekl Světu motorů Michal Kárný z Direct pojišťovny.
„Nejdůležitější je, že auto musí být v době incidentu zabezpečené, tedy zamčené, a krádež musí klient nahlásit policii. Pokud jde o krádež mimořádné výbavy, například uzamykatelné střešní nosiče, nosiče na tažném zařízení a zavazadlové střešní boxy, tak je potřeba mít tuto výbavu pojištěnou a nafocenou už při sjednání pojištění,“ dodal.
Rada nad zlato
Kdo jiný než policie by měl řidičům poradit, jak nejlépe předejít krádežím dílů z auta? „Neparkujte na málo frekventovaných místech a všímejte si víc svého okolí,“ odpověděl Jakub Vinčálek z policejního prezidia. My bychom ještě doporučili parkovat tam, kde je nějaký kamerový systém. A když se porozhlédnete kolem sebe, kamery jsou dneska pomalu na každé rušnější ulici a přibývají i na parkovištích, kde je zloději zas tak často nečekají.
Příkladem může být incident z loňského 16. července z areálu parkoviště a servisu aut ve Středočeském kraji. Muže, který na něj patrně přišel krást autodíly, odhalil inteligentní kamerový systém s automatickou detekcí. Operátor vzdáleného dispečinku Securitas nejdřív oslovil pachatele přímo na místě s pomocí reproduktoru, poté ve spolupráci s policií pomohl k jeho dopadení. „Během roku 2025 jsme v průměru řešili 575 podobných poplachových situací měsíčně – ale dokonané krádeže na parkovištích pod kamerami v podstatě nebyly žádné,“ zveřejnil ředitel společnosti Daniel Turnovský.
A pokud nechcete ráno najít auto postavené na cihlách, stačí investovat do zabezpečení. „Kola aut jsou poměrně žádaným zbožím a najít pro ně kupce není těžké. Nejspolehlivějším způsobem, jak se vyhnout nepříjemnému rannímu překvapení, je použití speciálních bezpečnostních šroubů, které brání odšroubování kol běžným nářadím,“ vysvětluje Matas Buzelis.
Jaké díly se kradou
- Zpětná zrcátka
- Přední a zadní světlomety
- Přední masky nebo znaky s radary a lidary
- Volanty
- Celá kola
- Katalyzátory
- Kabely elektromobilů
- Autobaterie
- Střešní nosiče a boxy
- Nosiče kol
Kdy zaplatí krádež pojišťovny
Jan Marek Generali Česká pojišťovna: Naše havarijní pojištění kryje automaticky i krádeže dílčích částí vozidla – musí s ním být ale pevně spojeny. Platí to jak pro běžné havarijní pojištění, tak pro havarijní pojištění Expres, určené pro vozidla starší čtyř let. Dávno tedy neplatí, že je to produkt, který se hodí jen pro nová či zánovní vozidla.
Václav Bálek Slavia pojišťovna: Krádeže autodílů kryje pouze havarijní pojištění ve variantě All risk. V poslední době ale pojišťovna takovou pojízdnou událost nelikvidovala. Pokud by však k této pojistné události došlo a majitel auta měl variantu havarijního pojištění All risk, Slavia mu takovou škodu uhradí.
Lukáš Žoch ČPP pojišťovna: Odcizení částí vozidla je kryto v rámci standardního havarijního pojištění v rámci rizika odcizení nebo v jeho levněji nabízené variantě s riziky odcizení, vandalismu, živelní události či střetu se zvířetem, tedy bez rizika havárie. V rámci našich systémů evidujeme počty odcizených rádií a navigací a také například kola, světla, zrcátka a airbagy.
Michal Kárný Direct pojišťovna: V tomto případě pomůže havarijní pojištění a sjednané riziko odcizení a vandalismus. To se vztahuje jak na krádež celého auta, tak na krádež jeho dílů. Nejdůležitější podmínkou je, že auto musí být zabezpečené, tedy zamčené, a krádež musí klient nahlásit policii.
Zdroj: Svět motorů