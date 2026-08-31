Proč Martina Vaculíka trápí vyvažování kol? Leckterý mechanik to pořádně neumí
Každý máme něco, na co jsme alergičtí. Já naprosto nesnesu, když se vozidlo v nějaké rychlosti chvěje. Doslova se mi chce brečet, mám chuť vystoupit a pokračovat pěšky. S kamarádem Petrem Žitným jsem tak natočil návod, jak vyvažovat kola s co nejlepší nadějí na úspěch.
Zatímco v prvních deseti letech mojí kariéry motoristického novináře bylo chvějící se auto opravdová vzácnost, tak dnes vibruje každé druhé. Příčinami jsou větší kola, neboť stejný nevývažek na větším poloměru generuje větší odstředivou sílu. Dále to je geometrie bez sbíhavosti zaměřená na co nejnižší jízdní odpory a spotřebu paliva, která negeneruje středicí síly, které by působily proti vibracím. Svoji roli sehrává také rostoucí hmotnost aut dohromady se snižujícím se profilovým číslem pneumatik.
Po určitých kilometrech a počtu projetých děr pak jsou kola na autech častěji křivá, než bývala dříve. Zdá se mi, že hodně poklesla i kvalita pneumatik, které mívají po obvodě nestejnoměrnou tuhost a také generují vibrace, přičemž jejich výrobci hřeší na to, že reklamace takové věci je pro zákazníka velmi nekomfortní. No a v neposlední řadě mi přijde, že pneuservis v mnoha autodílnách slouží jako odkladiště špatných mechaniků, aby jinde neškodili. A ti se často dobře vyvážit kola ani nesnaží.
V předchozím odstavci jsem namixoval dvě možné příčiny vibrací – nevývažek a házivost. Standardní vyvažovačka bez přítlaku řeší pouze ten nevývažek, tedy rozdílnou hmotnost kola v jednotlivých částech je obvodu. Takové kolo se po vozovce odvaluje hladce, v určité rychlosti však začne chvět.
Ve videu s Petrem popisujeme postup zaručeně kvalitního vyvážení. Ve zkratce jde o to, že napoprvé si člověk jen naznačí místo, kam vyvažovačka káže umístit závaží. Pak kolo sundá, otočí a znovu upne. Pokud vyvažovačka znovu ukáže na stejné místo, tak pracuje správně. Pokud na jiné, tak je špatně zkalibrovaná a nebo, což je častější, jste kolo špatně upnuli a ono vám mírně hází.
Ve videu se snažíme ukázat jednu klíčovou věc, která mnoha motoristům nikdy nedošla: i křivé kolo krásně vyvážíte do nuly. Na autě však samozřejmě bude vibrovat, protože při každé otáčce vůz nadzvedává. Při jízdě může být těžké poznat, zda jsou vibrace způsobeny nevývažkem či křivostí (házivostí), neboť zavěšení to většinou v nižších rychlostech zvládne utlumit.
Vždy, když mi někdo řekne, „Projel jsem díru, začalo mi to vibrovat, musím to zajet nechat převážit”, jdu takzvaně do vrtule. Ano, je malá šance, že jen v té díře odlítlo závaží. Mnohem pravděpodobnější ale je, že jste si zkřivili disk a vyvážením nevyřešíte nic - musíte jej nechat v odborné firmě srovnat či koupit nový.
Pokud je kolo zjevně zkřivené, může si toho pozorný mechanik všimnout i na obyčejné vyvažovačce – prostě vidí, že kolo hází. Příčina vibrací však může být a bývá ještě zrádnější – pneumatika má po svém obvodě nestejnoměrnou tuhost a když je mezi autem a vozovkou to tvrdší místo, o kousek jej nadzvedne. Projevy to má zcela stejné, jako křivý disk, akorát to okem na obyčejné vyvažovačce není vidět.
V těchto případech tak musíte zajet na vyvažovačku s přítlakem, kde na točící se kolo dosedne válec a elektronika snímá, jakými silami na něj sestava působí. Někdy se nejstejnoměrnou tuhost pneumatiky podaří kompenzovat jejím pootočením na disku, tedy že se “vyšší místo pneumatiky” octne nad “nižším místem disku”. Častěji to je ovšem na reklamaci.
No a teď si vezměte modelovou situaci: koupíte si nové zimní gumy, nasadíte je počátkem listopadu a ony vibrují. Zajedete na vyvažovačku s přítlakem, kde se zjistí, že je to opravdu chyba některé z pneumatik. Výrobce řekne, že mu tedy pláště máte poslat zpět a on posoudí, zda je reklamace oprávněná.
Jak to máte udělat? Dát vůz v zimě zpět na letní? Poradím vám svůj postup. Vždy mám celou sadu letních a zimních kol. Když například potřebuji nové zimní pneumatiky, koupím a nechám je na disky namontovat v srpnu. Jezdím jen do pneuservisů, které mají vyvažovačku s přítlakem, na které nechám gumy zkontrolovat. A když hází, mám dost času řešit reklamaci a hádat se s výrobcem.
Zdroj: Autorský text