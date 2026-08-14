Proč tolik automobilových startupů skončí dřív, než pořádně začnou? Ukazuje to problém s blinkry
Rivian řeší druhou svolávací akci na stejnou součástku. Může za to dodavatel do výroby, ale není to jediná svolávačka, kterou musí automobilka v posledních měsících řešit a zároveň na ni nestačí aktualizace softwaru po internetu.
Při každodenních jízdách autem používáme jeho funkce a příliš nad nimi nepřemýšlíme – nebo alespoň většina z nás. Pohnete páčkou a blinkry blikají, zmáčknete tlačítko a klimatizace fouká jinak. Jsou to drobnosti, ale je jich tolik, že dostat se z fáze konceptu či prototypu do alespoň malosériové výroby je pro startupy tak náročné a drahé, že většina z nich zkrachuje.
Souvisí s tím třeba i nejen samotné zajištění součástek pro výrobu auta, ale i to, aby byly v dostatečné kvalitě. Pokud nejsou, hrozí velké náklady se svolávacími akcemi, i když se výrobu podaří rozběhnout.
Právě s tím má nyní problém americký výrobce elektrických SUV a pick-upů Rivian. Přední blinkry jeho aut nemusí správně blikat. Blinkry přitom dodal výrobce automobilového osvětlení Myotek, který má téměř třicet let zkušeností s produkcí lamp do prvovýroby a dodává i velkým automobilkám.
Svolávací akce se týká 3204 kusů modelu R1S a 625 kusů pick-upu R1T a problém může nastat u 0,6 % z nich. Pokud k problému dojde, auto to aspoň umí detekovat a na přístrojovém štítu zobrazí hlášku, že blinkry nefungují. Není to tedy tak, že by lidé jezdili neblikajícími auty a nevěděli o tom.
Svolávací akce samozřejmě působí automobilce nemalé náklady. Kromě nalezení řešení a případného vyvinutí nových dílů či softwaru musí servisům zaplatit jejich práci na dotčených autech. Dá se předpokládat, že v tomto případě ponese náklady Myotek. Tím spíš, že na stejnou závadu Rivian svolával auta už loni, ale u výrobce dotčených součástek nedošlo k dostatečné nápravě.
Není to první svolávačka
Rivian se v poslední době potýká s větším množstvím svolávacích akcí. V lednu to byl špatně namontovaný navíječ bezpečnostního pásu a ve stejném měsíci firma řešila i riziko rozpojení jednoho z ramen zadní nápravy za jízdy.
Startupy se samozřejmě potýkají i s dalšími problémy, které nemusí mít sílu dostatečně rychle řešit. Ukázala to třeba i polovodičová krize za covidu, která se dotkla ve velké míře i zavedených automobilek. Ty ale mají s tzv. tier 1 dodavateli, tedy do výroby, dlouhodobé vztahy a také mají obrovskou kupní sílu, takže je pro ně snazší vyřešit situaci, kdy vypadne výroba nějaké drobné, ale důležité součástky.
Ke zkrachovalým firmám z tohoto důvodu patří čínsko-německý Byton, který už měl v Nankingu téměř připravenou továrnu, ale v roce 2021 došly peníze. Nedostatek financí na rozběhnutí výroby měl i nizozemský Lightyear, který sliboval ultraúsporný elektromobil, ale zkraje roku 2023 zbankrotoval.
Jen o několik týdnů později ohlásila německá firma Sono stopku pro svou divizi Sono Motors, která chtěla začít vyrábět model Sion, pokrytý solárními panely. Zbavila se tím extrémně finančně náročné části a zachránila zbytek svého byznysu, kterým je výroba solárních panelů a jejich dodávání automobilkám.
zdroje: Rivian, Carscoops | foto: Rivian