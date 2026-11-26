Proč v GTA VI nejsou reálná auta? Chceme mít tvůrčí svobodu, říká zakladatel Rockstaru
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Nepoužívat skutečná jména automobilek a design aut v Grand Theft Auto znamená, že studio Rockstar nikomu není nijak zavázáno. Nikdo také nemá problém s tím, že hráč s nějakým autem ve hře vykrade virtuální banku.
Herní série Grand Theft Auto, která před několika dny dostala díl s označením VI, se kromě mnoha jiných specifik vyznačuje také tím, že auta, kterými v ní můžete jezdit, nenesou jména ani design z reálného světa. Důvod, proč tomu tak nebylo v dílech vydávaných před dvaceti lety, se můžeme domnívat celkem jasně – vývojáři nechtěli platit za licence, anebo si to nemohli dovolit.
Dnes je ale situace jiná. GTA V vyneslo na prodejích miliardu dolarů za první tři dny a za GTA IV fanoušci utratili dokonce 1,5 miliardy dolarů (33,4 miliardy korun) ještě v předprodeji. Dnes tedy studio Rockstar Games, které GTA vyvíjí, rozhodně netrpí nedostatkem peněz – ale auta pořád nesou fiktivní značky.
Fiktivní značky nese i všechno ostatní – pivo, sociální média, poskytovatelé internetu či dokonce akciový trh. Kde je pro tohle všechno důvod, osvětluje Jamie King, spoluzakladatel studia Rockstar, a odpověď je jednoduchá – autoři hry chtějí mít nad vším plnou kontrolu.
„Je tam velmi silná touha mít všechen obsah pod kontrolou, aby všechno bylo originální a nikomu nebýt za nic zavázán. Takhle může hra být čímkoliv, čím chceme,“ vysvětluje King. Kromě toho jde samozřejmě o peníze. „Je to velmi drahé, jsou tam licenční poplatky a vyžaduje to spoustu práce na obou stranách,“ dodává.
Hry série Grand Theft Auto jsou násilné, přitažené za vlasy a není toho mnoho, z čeho by si nedělaly svým vlastním způsobem legraci. Jména jednotlivých značek jsou toho součástí. Kromě toho, hráči ve hře páchají spoustu zločinů a reálným automobilkám by se jistě nelíbilo, kdyby k tomu hráči používali jejich auta, byť virtuální.
Zdroje: Carscoops, Killaz