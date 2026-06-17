Proč v rakouských tunelech některé kamiony blikají majáky? Z příčiny tohoto pravidla mrazí
Dlouhé dálniční tunely zásadně usnadňují cestování, ale také se s nimi pojí zvýšené riziko v případě požáru. A právě proto v Rakousku kamiony přepravující určitý typ nákladu musí nejen blikat majákem, ale někdy mít i doprovodné vozidlo.
Rakousko je země hor, s čímž po stránce silniční dopravy souvisí taky spousta tunelů. Pokud jste Rakouskem někdy jeli, možná jste si toho všimli, nebo pokud pojedete letos, všimnete si toho – některé kamiony při průjezdu některými tunely blikají svými oranžovými majáky, ale poté, co z tunelu vyjedou, je hned vypnou. Proč to tak je?
Souvisí to s přepravou nebezpečného nákladu dle pravidel ADR. V některých rakouských tunelech mají kamiony přepravující nebezpečný náklad povinnost zapnout výstražné majáky. Primárně jde o tunely o délce 1000–5000 metrů a žádné další omezení neplatí – řidič prostě zapne majáky, pokračuje dál nezměněnou rychlostí a po projetí tunelem majáky vypne.
Tunel však může být i kratší než kilometr a stejně majáky vyžadovat. Slovo mají místní úřady či různé zvláštní předpisy, takže vždy je směrodatná dopravní značka stojící před tunelem. Má formu zákazu vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad s výjimkou těch vozidel, která mají zapnutý alespoň jeden oranžový maják.
Speciální pravidla platí pro tunely o délce nad 5000 metrů. V nich kromě povinnosti užít oranžový maják existuje ještě povinnost mít s sebou doprovodné vozidlo s oranžovým majákem, pokud kamion veze náklad kategorie s vysokým rizikem.
To se pozná podle tzv. Kemlerova kódu v horní části oranžové tabulky, kterou je na přídi i zádi označený kamion přepravující nebezpečný náklad. Rakousko za vysoké považuje riziko u těch vozidel, jejichž náklad má Kemlerův kód s jakýmikoliv zdvojenými číslicemi v rozsahu od 2 do 8. Např. číslo 3 označuje hořlavou kapalinu, toto číslo se však v případě větší intenzity nebezpečí může zdvojit nebo ztrojit.
Kapalina, která sama o sobě nebo jejíž plyny jsou vysoce hořlavé, např. benzin, tedy má kód 33. Za to se může přidat další číslo, třeba 6 označující jedovatost, a pokud látka významně reaguje s vodou, před kód se přidá písmeno X. „X336“ tedy znamená „vysoce hořlavou jedovatou látku, která nebezpečně reaguje s vodou“.
Důvod existence tohoto pravidla má kořeny v požáru v Taurském tunelu v květnu 1999. Tehdy tam začal hořet kamion převážející barvy ve sprejích. Incident měl 12 obětí a na měsíce vyřadil tunel z provozu. K podobným tragédiím došlo v podobné době i v jiných alpských státech – v tunelu pod Mont Blankem či ve švýcarském Gotthardském tunelu.
Blikající maják upozorňuje jak ostatní řidiče, že si mají dávat větší pozor, tak i operátory tunelu. Tunely jsou pod neustálým dohledem kamer a když vzdálený operátor zaznamená maják, může průjezd tohoto vozidla bedlivěji sledovat. Doprovodné vozidlo zase může fungovat jako mobilní bariéra a může zabránit ostatním vozidlům se „nalepit“ příliš blízko na kamion přepravující nebezpečný náklad.
zdroje: pozary.cz, asfinag.at, bmimi.gv.at | foto: Google Gemini, StreetView | video: Volvo Trucks