Prodeje jedné verze Dodge Charger jsou nečekaně špatné. Druhá naopak strmě roste
Že o elektrický Dodge Charger Daytona nebude takový zájem, jako o spalovací verzi, bylo celkem jasné. Letošní čísla však ukazují, jak obrovské jsou rozdíly. A to ještě ani není v nabídce osmiválcová verze.
Příběh nového Dodge Charger, který měl být pouze elektrický a podle plánů výrobce ho měli fanoušci muscle cars zbožňovat, jistě znáte. Skončil tak, že nejenže se pod kapotou tohoto vozu na platformě STLA Large (která podle původních plánů z r. 2021 vůbec neměla být schopna pojmout spalovací motor) objevil nový řadový šestiválec Hurricane, ba dokonce se chystá i zástavba starého dobrého osmiválce.
Zákazníci v letošním roce volí svou peněženkou naprosto jasně a oproti loňskému roku je kontrast ještě znatelnější. Mezi lednem a červnem 2026 prodal Dodge 4583 spalovacích chargerů, o 181 % víc oproti 1630 kusům prodaným za stejné období loňského roku.
Naopak elektrická verze s názvem Daytona zaznamenala za stejné období 534 prodaných kusů, o 88 % méně než loni, kdy se jí od ledna do června prodalo 4299 kusů. A nebude to lepší – pro modelový rok 2027, který v USA začne zanedlouho, Dodge před měsícem oznámil cenu vyšší o 12.500 dolarů (266 tisíc korun). Nejlevnější elektrika Daytona Scat Pack tak bude stát 72.495 dolarů, tedy 1,54 milionu korun. Benzinová verze Scat Pack přitom zůstane na 54.995 dolarech, tedy 1,17 milionu korun.
Spalovací verze tedy dominuje a její prodeje rostou navzdory tomu, že se zákazníci musí spokojit se šestiválcem Hurricane. Dodge přitom už potvrdil, že charger dostane i osmiválec – bude to kompresorový Hellcat. Zda přijde i atmosférická V8, ať už v jakémkoliv objemu, zatím není jasné.
Nejprodávanějším vozem značky Dodge je stále SUV Durango, které se v současné generaci vyrábí už od roku 2011. To je k mání s 3,6 V6 Pentastar a třemi verzemi osmiválce Hemi s rozvodem OHV – o objemu 5,7 nebo 6,4 litru, anebo ve verzi Hellcat, což znamená 6,2 litru, kompresor a 720 koní. Ten si za první půlrok letoška vybralo 38.575 zákazníků, o 12 % méně než loni. Celkem Dodge prodal 44.511 aut, o 6 % méně než loni.
Zdroj: Carscoops | foto, video: Dodge