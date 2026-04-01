Prodlužovač dojezdu DHD REX může být řešením pro spoustu aut. Zatím to má ale háček
Jednou z možností, jak prodloužit dojezd bateriovým elektromobilům, aniž je musíte externě nabíjet, je vybavit je takzvaným prodlužovačem dojezdu. Je tohle cesta do budoucna?
Prodlužovač dojezdu REEV (Range Extended Electric Vehicles) neboli „elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem“, je pohon, který kombinuje elektromotor se spalovacím motorem. Čili spíše než o elektromobil se jedná o speciální sériový hybrid. U sériového hybridu, kterým jde dnes například pohon ePower vozů značky Nissan, zajišťuje přímý pohon vozidla (propulzi) výhradně elektromotor. Spalovací agregát je u těchto vozidel pouze v roli pohonu generátoru elektrického proudu. A tedy jej nelze přímo propojit s hnacími koly. Jedná se o koncept desítky let uplatňovaný u motorových lokomotiv s elektrickým přenosem výkonu.
Odlišnost pohonu REEV od sériového hybridu pramení v tom, že zatímco klasický sériový hybrid nelze zpravidla dobíjet ze zásuvky, což je případ i zmíněného pohonu Nissan ePower, pohon REEV uvedené nabízí. Pokud si totiž odmyslíte prodlužovač dojezdu, vyjde vám klasický bateriový elektromobil. Se sériovým hybridem má REEV společný koncept pohonu, kdy i v tomhle případě slouží spalovací motor pouze coby pohon generátoru proudu.
V porovnání se spalovacími agregáty u sériových hybridů ale bývá výrazně menší, a tedy i slabší. Už původní BMW i3 ve verzi REX nabídlo prodlužovač dojezdu, kterým zde byl dvouválcový benzinový motor podobný tomu, jaký pohání motocykly BMW.
Podobně to má také Mazda MX-30, opět elektromobil s REX. V roli spalovacího motoru, a tedy pohonu generátoru, Japonci zvolili jednomotorový rotační motor typu Wankel, s nímž má firma Mazda bohaté zkušenosti.
Právě pohonu REEV se v současnosti přikládá velká budoucnost, a to i po roce 2035, kdy by měl začít platit zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory na trzích zemí EU. Na uvedené nedávno zareagovala firma Magna Powertrain, známý výrobce systémů pro automotive, představením nového prodlužovače dojezdu pro bateriové elektromobily DHD REX, což znamená „dedicated hybrid drive for range extended“.
Prodlužovač dojezdu DHD REX od Magna Powertrain disponuje modulární architekturou, což by mělo usnadnit zástavbu do různých bateriových elektrických aut včetně stávajících modelů.
Škoda jen, že společnost Magna Powertrain více podrobností o prodlužovači dojezdu neuvádí. Otazník se tak vznáší třeba nad spalovacím motorem, jeho typem, počtem válců a jiné. Výrobce tak pouze lakonicky uvádí, že nový prodlužovač je vhodný jak pro malá auta, tak také pro vozy vyšších tříd. Navíc je možné jej kombinovat také s pohonem všech kol, a tedy dvěma trakčními elektromotory.
Zdroj: tisková zpráva Magna Powertrain, Auto Bild
Foto: Magna Powertrain