Produkční dvanáctiválec Nilu27 se poprvé rozběhl. Líbí se vám, jak zní?
Neradi se rouháme, ale „syrové drama vysokých otáček a atmosférického plnění“ zní na videu trochu nudně, přinejmenším ve srovnání s řadou jiných spalovacích motorů. Co si o zvuku myslíte vy?
Snad stejnou měrou, jako ze světa mizí zajímavé spalovací motory v relativně normálních autech, objevují se supersporty dosud neznámých značek, které ikonické konfigurace válců drží při životě – a často dokonce bez turbodmychadel. Je to případ třeba GMA T.50 konstruktéra legendárního McLarenu F1 Gordona Murraye nebo vozu s názvem Nilu, za nímž zase stojí Sasha Selipanov, někdejší designér značek Bugatti či Koenigsegg.
Nilu bude pohánět dvanáctiválec vyvinutý novozélandskou firmou Hartley Engines. Má objem 6,5 litru, nemá přeplňování a točí až 11 tisíc otáček. Firma Nilu27, která vůz vyvíjí, původně slibovala 1084 koní; motor tohle číslo dokázal při testování překonat.
Je zajímavý obráceným tokem plynů oproti většině ostatních V12, označované jako „hot V“ – výfukové kanály v hlavách míří dovnitř, doprostřed V, kde se nachází svody. Sání je umístěno „zvenčí“ motoru a všimněte si individuálních škrticích klapek, jedné pro každý válec.
„Tohle je moment, kdy se teorie stává realitou,“ řekl Sasha Selipanov. „Tím, že jsme rozběhli tuto krásnou V12, jsme nejen prokázali své schopnosti, nýbrž i představili duši nilu. Většina automobilového světa vítá elektrickou a digitální sterilitu, my se o to víc pouštíme do syrového dramatu vysokých otáček a atmosférického plnění,“ dodal.
Před nedávnem se tento motor ve své produkční verzi – celkem jich bude 15 v ryze okruhové verzi a 54 silničních – poprvé rozběhl na válcové zkušebně. Vzniklo z toho video, které má ukázat jeho krásný zvuk.
Jenže… opravdu je tak krásný? Možná to je akustikou místnosti, určitě do toho vstupují svody, které mají očividně stejnou délku pro každý válec, ale nám na něm nepřijde nic, co by nás dostalo do kolen, nic na způsob třeba bublání a následného hromového burácení obří V8 s nepříliš restriktivním výfukem.
Stejně jako design, i zvuk je věcí individuálních preferencí, a tak se ptáme – je skutečně zvuk této V12 tak krásný, jak Nilu27 a Hartley tvrdí?
Zdroj info, foto, videa: Nilu27