Produkční McMurtry Spéirling PURE narostl do všech směrů. Přesto slibuje zážitek jako ve F1
Schopnost jezdit střechou dolů díky inovativní technologii přítlaku na požádání McMurtry Spéirling v produkční verzi nestačila. Automobilka oproti prototypu přepracovala na autě skoro vše a nyní představuje jeho finální produkční podobu.
Jednosedadlový čistě elektrický supersport ve formě prototypu pokořil nespočet rekordů. Mediální pozornosti se mu kromě extrémní rychlosti dostalo také díky obrovskému přítlaku, díky němuž je schopný být zaparkován střechou dolů.
Když jsme před několika měsíci informovali o plánu na výrobu sto kusů produkční varianty, nebylo ještě zřejmé, že se dočká relativně velkých změn. Celý vůz totiž na fotkách stále vypadá jako angličák, ve skutečnosti ale oproti prototypu narostl do všech směrů.
K nabobtnání na délku 3815 mm (+11 %), šířku 1795 mm (+14 %) a výšku 1056 mm (+10 %) má ale hned několik důvodů. Tím největším je instalace větší modulární baterie, která má nyní kapacitu 100 kWh namísto 60 kWh u prototypu a je schopna vydržet 40 až 50 km při rychlosti odpovídající závodním vozům kategorie LMP2.
V McMurtry počítají s tím, že zákazníci budou model Spéirling PURE používat především na závodním okruhu a nabízejí za příplatek také jakousi obrovskou powerbanku s baterií o kapacitě 100 kWh, která je schopna podávat výkon až 120 kW a v závislosti na podmínkách nabít spéirling za 20 až 60 minut z 20 na 95 %.
Díky modulární baterii bude v budoucnu možné nahrazení jinou, pravděpodobně modernější baterie, čímž chce McMurtry zajistit možnost dalšího vývoje vozu a evoluce jeho schopností. V produkční verzi se však zdaleka nezměnila jen baterie. Ve srovnání s prototypy se produkční verze skládá z 95 % nových komponentů.
Od prototypu daleko
Produkční spéirling byl osazen novými elektromotory Helix s vyšším točivým momentem, které jsou spojeny s vylepšenou převodovkou. Systém chlazení byl ze zadní části vozu přesunut dopředu, což přispělo k lepší účinnosti i aerodynamice.
Proudění vzduchu je u produkční verze hladší, a to i přes zástavbu větší baterie a větší rozměry oproti prototypům. Narostl rozvor (z 2000 mm na 2200 mm) a změn se dočkaly také karbon-keramické brzdy. Ty mají průměr 390 mm, tloušťku 34 mm a jsou spojeny s šestipístkovými třmeny Brembo. Dále bylo vylepšeno rekuperační brzdění, které je schopné regenerovat výkon až 200 kW při jakémkoli stavu nabití baterie.
Spéirling nyní na 18" disky obouvá o 11 % širší (vzadu o 3 %) pneumatiky Michelin Pilot Sport GT S8M s vyšší bočnicí. Elektronický posilovač řízení byl vyměněn za hydraulický systém s ventilem podobným systémům monopostů F1, který zajišťuje snazší ovládání a lepší zpětnou vazbu řidiči.
Světlá výška v normální pozici se zvýšila o pětinu a za příplatek bude možné objednat elektronicky stavitelné tlumiče. Dokonce bylo změněno také umístění systému ventilátorů Downforce-on-Demand, čímž se snížilo těžiště. Systém ventilátorů schopných až 23.000 otáček za minutu dodává až 2000 kg přítlaku již od 0 km/h.
To řidičům zajišťuje jistotu, že mohou vůz využít na maximum – spéirling je schopný dosáhnout přetížení až 3g, a to jak při zatáčení, tak při brzdění. Nové umístění ventilátorů navíc umožnilo odhalit kanály pro nasávání vzduchu a tvoří tak jedinečný designový prvek.
Stejný, ale přece jiný
Design byl také změněn na více místech, asi nejvýraznější kromě nových otvorů je instalace legislativně vyžadovaných světelných prvků. Spéirling je v produkční verzi osazen předními světlomety s dálkovými světly, zadními a brzdovými světlomety i směrovkami. Vzadu zaujme nový spoiler upevněný pomocí tzv. husího krku.
Že bude šílená kreace britských nadšenců skvěle jezdit, bylo jasné už z prototypu, větší rozměry ale mimo jiné pomohly zvětšení kabiny, takže tento zážitek bude dostupný také vzrostlým řidičům. Uvnitř je prý místo pro osoby do výšky 201 cm, bohužel není specifikováno, jestli tento údaj počítá s helmou.
Určitě je však interiér příjemnějším místem než u prototypů. Čistě funkční design vyměnil za rafinovanější a sofistikovanější prostředí s možností individuálního výběru barev, prošívání, pruhů a log na volantu, palubní desce a především sedadle. To je každému klientovi uzpůsobeno na míru díky procesu používanému u prototypů pro vytrvalostní závody v Le Mans.
Nezapomnělo se ani na zábavu mimo trať, a tak na volantu najdeme pádla pro regulaci otáček ventilátoru, od kterých se samozřejmě odvíjí také charakteristický zvuk. Jinak byl ale volant navržen tak, aby poskytoval intuitivní přístup k nejdůležitějším ovládacím prvkům. Displej před řidičem zobrazuje přehledně všechny klíčové informace.
Pro koho je?
McMurtry Spéirling PURE není homologován pro provoz na veřejných komunikacích, je však způsobilý k účasti v motorsportu. Mezi dvě nejdůležitější soutěže patří Global Time Attack v USA a European Time Attack Masters na Nürburgringu. Automobilka doporučuje také nesoutěžní akce inspirované závoděním, jako je například GT1 Sports Club.
Produkční verze bude poprvé k vidění na festivalu rychlosti v anglickém Goodwoodu od 9. do 12. července a oficiální debut je plánován na akci The Quail v kalifornském Monterey už 14. srpna letošního roku. Základní cena se nakonec těsně vejde pod milion liber (lehce přes 28 milionů korun) a vyrobeno bude 100 kusů.
Automobilka zve majitele také do klubu majitelů, který připraví kalendář akcí s podporou továrních inženýrů, techniků a trenérů a v případě zájmu zajistí veškerou logistiku pro mezinárodní jízdní akce na předních závodních okruzích.
Myšleno ale bylo také na majitele, kteří nechtějí spoléhat na zázemí a podporu výrobce. Vozidla schopná takto extrémních výkonů totiž často vyžadují náročnou údržbu a složitý provoz, což podle automobilky snižuje radost z jejich vlastnictví.
Model Spéirling PURE proto od počátku navrhovala stylem „plug-and-play“ a slibuje, že k zábavě na závodním okruhu stačí majiteli zkušený kamarád. V monokoku a karoserii najdeme přístupové panely, což ulehčuje servis klíčových součástí. Jako příklad automobilka uvádí vyprázdnění kazety filtru ventilátoru.
|Model
|Spéirling Pure
|Rozměry (d × š × v)
3815 × 1795 ×1056 mm
|Rozvor
|2200 mm (+200 mm)
|Pohon
|2x elektromotor, RWD s E-diferenciálem
|Výkon
|745,7 kW (1014 k)
|Max. rychlost
|305 km/h
|Zrychlení 0-60 mph (s rozjezdem na první stopu)
|1,55 s
|Kapacita baterie
|100 kWh, li-ion (+40 kWh)
21.700 článků Molicel P50B NCA
|Čas nabíjení (20-95 %)
|20 až 60 min dle podmínek
|Dojezd při rychlosti vozu třídy LMP2
|40 až 50 km
|Pohotovostní hmotnost
|1350 kg (+300 kg)
|Cena
995.000 liber bez daně a exportu
~28.099.099 Kč
Zdroj: McMurtry Automotive