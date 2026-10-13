Prohlédli jsme nový Citroën 2CV naživo. V Paříži se ukázal i s překvapením
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Retro vozy přicházejí ve vlnách a právě teď jsme zjevně na počátku další. Do tohoto stylu se vydala další francouzská automobilka. Nový Citroën 2CV na sebe strhnul v Paříži veškerou pozornost.
Největší hvězdou letošního pařížského autosalonu je jedno z těch nejmenších a nejlevnějších aut, co se tam ukázala. Kolem nového Citroënu 2CV byly davy od počátku dne a vyfotit jej v celku se stalo téměř nemožným. A není divu, originál je opravdová legenda, na jejíž návrat by si donedávna nikdo nevsadil.
Stellantis sice retro koncepty uváděl pravidelně, jenže vždy bez touhy je i poslat do produkce. Jenže pak Renault vytvořil úspěšnou sérii retro elektromobilů, která má dnes už tři produkční modely, a ukázka čtvrtého se ukázala také v Paříži. Stál za nimi designér Gilles Vidal, který na počátku roku 2025 přešel právě do Stellantisu a dnes je zodpovědný za design jeho evropských značek.
Že za znovuzrozením této legendy stojí stejný člověk, by se dalo vypozorovat z podobně ztvárněné přídě a dalších detailů. Možná vám necelé dva roky přijdou jako málo na to, aby se už ukázal vliv nového designéra. Celý vývoj Twinga E-Tech zabral jen necelé dva roky a 2CV se zatím ukázalo jen jako koncept, který bude v produkční verzi až v roce 2028. Podobný retro koncept byl mimochodem i naproti na stánku Peugeotu, který se zase inspiroval u 205 T16.
Nová kachna se rozhodně nebojí využít detailů z minulosti. Vystouplé nárazníky, které vypadají, že nemohou projít přes homologaci, ale Citroën je zdůrazňoval jako návrat k opravdu funkčním, jednoduše vyměnitelným nárazníkům. Rýhovaná kapota, odkazující na vlnité plechy originálu, a pod hranou čelního okna možnost otevřít otvor přivádějící čerstvý vzduch do kabiny. A samozřejmě plátěná střecha, pod kterou je na zadním okně nápis „život je lepší v Citroënu“.
Na fotkách si také všimnete, že na registrační značce je český nápis Kachna. Ten byl vybrán jako jedna z asi deseti přezdívek, která se na LCD značce promítala. A také si prohlédněte nové logo 2CV, které je vtipně složeno ze dvou číslic 2. Mimochodem i pneumatiky jsou retro, Michelin je pro 2CV vyrobil se svým starým logem.
Podobně nevídaný je i interiér, který se také vůbec nebojí retro prvků. Vpředu je jednoduchá lavice, kam se mohou posadit až tři lidé, a podle prezentace to vypadá, že zrovna tento prvek by se do produkce dostat mohl. Místo středové konzole je na zemi proutěný košík, který má jít vytáhnout a vzít s sebou do lesa. Ne na konceptu – když při prezentaci francouzský herec Omar Sy po košíku sáhnul a chtěl jej ukázat, utrhnul mu madlo.
Palubní deska zde v podstatě neexistuje, stejně jako v originálu, nechybí ale docela velký displej. Ten má opravdu unikátní malovanou grafiku, za kterou stál belgický kreslíř a ilustrátor Jean-Luc Delvaux. Ta se zjevně dá měnit a třeba ukazatel rychlosti zde chvíli vypadal jako starý telefon s otočným číselníkem.
K tomu je zde i krásné retro rádio, poutka místo dveřních madel a volant s jedním ramenem jako z těch opravdových citroënů z dávných dob a také dva pedály, plyn s logem zajíce a brzda s logem želvy. A detail, co zaujal snad nejvíce, je osvětlení řešené lampiónky zavěšenými na stropě, což v produkci rozhodně neuvidíme.
Na délku má novinka 3,76 metru, což je méně než 3.860 mm dlouhý originál, vyráběný mezi roky 1948 a 1990. I zde se ale vejdou čtyři dospělí a stále zůstane místo na zavazadla. Auto by mělo zamířit do nové kategorie M1E, zamýšlené jako evropská obdoba japonské třídy kei. Znamená to lokálně vyráběné elektromobily s nějakými ústupky v počtu povinných asistentů a dalších regulací, ale blíže autu než těžkým čtyřkolkám třídy L7e. Nic z toho však zatím nebylo schváleno.
Jakou techniku dostane, zatím Citroën nezveřejnil ani nenaznačil. Pro srovnání, Renault Twingo E-Tech má 60kW elektromotor a 27,5kWh LFP baterku. Citroën 2CV ale má s cenou začínat ještě podstatně níže. Zatímco Twingo je nejméně za 499.000 Kč a jeho sourozenec Dacia Spring bude někde kolem 430–440 tisíc, Citroën slibuje, že se vejde do 15.000 eur, tedy asi 365.000 Kč. Váha se má držet kolem tuny, což snad nebude znamenat výrazně menší baterii v podlaze.
Na stánku byl od rána také druhý vůz schovaný pod plachtou. Vykukující přední světla 2CV ale veliký box za kabinou řekly dost jasně, co se chystá. Citroën kromě osobní verze připravil rovnou i užitkové Fourgonnette, stejně jako ho měla i původní 2CV. Tedy starý styl malé evropské dodávky/pick-upu s velikým boxem začínajícím za sloupkem B. I tohle auto má spoustu osobnosti, jen podle Citroënu není úmysl jej i vyrábět.
Zdroj: Autorský článek, foto: Autor, Jakub Šuplata, Jiří Landa, video: Citroën