Projekt Šampion z lavice má své vítěze. Za volantem virtuální formule 1 vyrazili na ikonické okruhy
Projekt „Šampion z lavice“ spojuje vzdělávání s automobilovým esportem. V červnu letošního roku završil svou první úspěšnou sezónu. Kromě studentů ale závodily také známé osobnosti.
Projektu Šampioni z lavice se zúčastnila přibližně tisícovka studentů. Ti nejprve prošli kvalifikací na svých školách. Jen ti nejlepší se probojovali do Plzeňské esport Areny. Šlo o zástupce sedmi středních škol, které do Plzně přijeli podpořit jejich spolužáci a učitelé.
Klání studentů za volantem simulátoru F1 probíhalo celkem na třech ikonických závodních tratích: na technickém Red Bull Ringu v Rakousku, náročném Interlagosu v brazilském São Paulu a dále na rychlostním okruhu v italské Monze.
Každému závodu předcházel krátký trénink a neúprosná jednokolová kvalifikace, po které následoval sprint na 50 % reálné délky závodu. Závodilo se na sedmi identických simulátorech od pražské společnosti Digi Event. Vyrovnané podmínky zaručovalo povinné identické nastavení hry.
V kategorii chlapců potvrdil roli favorita Adam Svatek ze SPŠ Prosek, který se blýskl suverénním výkonem. Ačkoliv mu úvodní závod nevyšel podle představ, v dalších dvou podnicích už dominoval a s celkovým ziskem 28 bodů vybojoval celkové prvenství.
Bitva o další příčky byla nesmírně vyrovnaná – stříbro si nakonec odvezl Adam Vališ ze Střední řemeslné a základní školy ze Soběslavi (20 bodů), který dokázal triumfovat v zahajovacím závodě, a bronzovou pozici obsadil Tadeáš Filipi z Vysokého Mýta (18 bodů).
V kategorii dívek nenechala nikoho na pochybách Vendula Sikačová z pražského gymnázia Chodovická, která s naprostým přehledem vyhrála všechny tři závody a brala plný počet bodů. Na stupních vítězů ji doplnila stříbrná Eliška Vavříčková ze střední rybářské školy Vodňany a bronzovou příčku po skvělém výkonu vybojovala Emma Cintelová z gymnázia v Hostivicích.
Vítězové chlapecké i dívčí kategorie si odnesli unikátní cenu v podobě zapůjčení profesionálního simulátoru na dva měsíce a exkluzivní sim race coaching od Tomáše Engeho, jediného českého pilota formule 1.
|Šampioni s lavice - celkové pořadí finále 2026
|Výsledky v kategorii chlapci
|Počet bodů
|1. Adam Svátek
|28
|2. Adam Vališ
|20
|3. Tadeáš Filipi
|18
|4. Filip Čajan
|16
|5. Matěj Střelba
|14
|6. Matěj Kubeš
|11
|7. Reginald Král
|7
|Výsledky v kategorii dívky
|1. Vendula Sikačová
|30
|2. Eliška Vavříčková
|19
|3. Emma Cintelová
|18
|4. Nikola Schmidtová
|16
|5. Tereza Hrubá
|12
|6. Lucie Kučerová
|10
|7. Viktorie Zahradníková
|0
V rámci projektu Šampioni z lavice nechyběly ani známé tváře, které osedlaly virtuální stroje v rámci speciálního závodu na rakouském Red Bull Ringu. Jako hosté se do kokpitu posadili moderátor Míra Hejda, influencer Filip Ondrášek alias Pruyem, populární středoškolský učitel, nebo influencer Venca Cooper. Simracingovou špičku pak zastupoval youtuber Australan racing společně s Janem Haladejem, členem továrního F1 esport týmu Aston Martin. Celé hvězdné pole doplnil i samotný Tomáš Enge, a tak si všichni přítomní mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak náročné je držet krok s jediným Čechem, který to dotáhl až do formule 1. Atmosféru i samotné závody on-line přenášel tým specialistů z Grid Racing League, kteří se postarali o profesionální stream s odborným komentářem a rozhovory přímo z plzeňské areny.
Závodní legenda Tomáš Enge neskrýval nadšení z výkonů mladé generace: „Byl jsem překvapený, jakou úroveň tito studenti mají. Je skvělé vidět tolik mladých lidí, kteří mají chuť závodit, a přitom si uvědomují, že rychlost patří na okruh, ne do běžného provozu. Tenhle projekt má obrovský smysl a doufám, že vítězům můj coaching pomůže se posunout zase o kousek dál.“
„Pilotní ročník Šampionů z lavice předčil naše očekávání,“ doplňuje Filip Kerhart, vedoucí projektu. „Nadšení škol a studentů je pro nás jasným signálem, že propojování esportu a prevence je správná cesta. Je to skvělý start dlouhodobého projektu, ve kterém budeme v příštím roce s radostí pokračovat,“ dodal Kerhart.
Zdroj: Tisková zpráva projektu Šampioni z lavice