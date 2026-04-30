Projektor, nebo reflektor? Dva pojmy z oblasti osvětlení. Ale jaký je mezi nimi rozdíl?
S pojmy jako reflektor či projektor se auty občas setkáte v okamžiku, kdy přijde řeč na vnější osvětlení. Zmíněné dělení je ale příliš jednoduché na to, aby vysvětlovalo podstatu věci. Takže jak to teda je?
Když se podíváte do útrob světlometů u různých automobilů, pouhým pohledem zjistíte, že existuje několik variant. Jiné svítilny má třeba původní Škoda Fabia a jiné například někdejší Audi A8. Teď se nebavíme o zdroji potkávacího a dálkového světla, kterým může být halogenová žárovka, xenonová výbojka nebo dnes běžná světelná dioda (LED). Jde nám spíše o vnitřní tvar světlometu, který je vlastně odrazovou plochou určenou pro vyzáření světla.
Nejstarším typem jsou parabolické světlomety, u kterých je plocha reflektoru tvořena povrchem ve tvaru paraboly. S těmito světlomety se ale už v moderních autech moc často nesetkáte. Velmi často se pojily s žárovkou H4. Světelné paprsky se odrážejí od horní části paraboly, přičemž rozdělení světla dopadajícího na vozovku se docílí krycím sklem, na němž je vytvořeno rýhování.
Existuje také pokročilejší verze s čirým krycím sklem. V tomhle případě je světlo rozděleno přímo optickou plochou uvnitř světlometu, která má tudíž směrové rýhy. Typické pro světlomety Volkswagenu Golf IV, které byly v době uvedení velmi inovativní.
Alternativou k parabolickému světlometu je elipsoidní světlomet. U něj, jak už název napovídá, je odrazová plocha pro světlo ve tvaru elipsy. A protože tyhle světlomety pracují na podobném principu jako projekční zařízení, říká se jim také projekční světlomety (lidově projektory).
Využívají kromě reflektoru navíc ještě čočku, která funguje podobně jako objektiv u projekčního přístroje, přičemž slouží k promítání a také rozdělení světla. Z toho důvodu má elipsoidní světlomet dvě ohniska (parabolický pouze jedno). Proto se těmto svítilnám také někdy říká dvouohniskové. Uvedený typ svítilen se vyznačuje velmi ostrou hranicí světla a tmy, a proto se původně používal pro světlomety do mlhy (také říká světlomety do špatného počasí).
Třetí možností je světlomet s volnou plochou. U něj je optická nebo také rozptylová plocha (reflektor) vytvořená volně v prostoru, tedy uvnitř světlometu podobně jako je tomu u parabolické svítilny. Ovšem s tím rozdílem, že plocha reflektoru není v tomhle případě symetrická, tak jako je tomu u parabolického a elipsoidního světlometu, ale složitě tvarovaná za přispění počítače. Proto se také tyto reflexní světlomety začaly používat až od 90. let. Světlomety s volnou plochou se označují také jako reflexní a tedy reflektory, jakkoliv tohle označení není, jak víte z výše uvedených slov, úplně přesné.
Princip spočívá v tom, že jednotlivé segmenty osvětlují různé části vozovky. Uvedeným způsobem lze docílit toho, že tlumené světlo využívá celé odrazové plochy (reflektoru), nikoliv pouze její části. Poslední skupinou je kombinovaný světlomet, který spojuje elipsoid s volnou plochou.
Zdroj: Jalopnik, Automobilová technická příručka, Wikipedie