Projektory, karaoke i generované kočičky. Zeekr 9X v Česku šokuje výbavou
Od letoška si Češi mohou koupit jedno z nejzajímavějších čínských SUV. Obrovský Zeekr 9X je výkonný, komfortní a také velmi bohatě vybavený. Jak taková netradiční konkurence pro Range Rover vypadá, ukazujeme na videu.
Čínským automobilkám se na našem trhu podařilo velmi úspěšně infiltrovat do prémiového segmentu. Dobře to ukazuje Zeekr, který vznikl teprve v roce 2021, loni prodal přes 201 tisíc aut a letos je za první polovinu roku na 135.838 kusech. Značný podíl na tom má i nejdražší model z nabídky Zeekru, vlajková loď 9X.
Ta je součástí nového čínského trendu obrovských hybridních SUV, které jdou za maximálním komfortem a výbavou. Samozřejmostí jsou zde obrovské výkony, gigantické baterie, variabilní interiéry a záplavy displejů. Mnohé z prvků jeho výbavy jsou opravdu překvapivé. Jak takové moderní prémiové čínské auto z vrcholu nabídky vypadá, už můžeme zjistit i v Česku.
Prodejce Evoo totiž z Číny dovezl prvních pár kusů modelu 9X, které se zatím v Evropě jinak neprodávají. Vyzkoušet si tak můžeme plug-in hybrid s baterií o kapacitě 70 kWh a s kombinovaným výkonem 630 kW. A to ani není nejvyšší varianta, Evoo dokáže přivézt i vrcholnou verzi s 1.030 kW. Víc než 5,2 metru dlouhé auto je tak netradiční konkurencí třeba pro Range Rover, umí ale být podstatně levnější.
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