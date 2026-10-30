Projeli jsme nové BMW řady 3. Elektrické i spalovací jsou velmi odlišné i velmi podobné
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Řada 3 je pro BMW už 51 let jednou z opor nabídky. Letos přichází zcela nová generace, která se poprvé dočká i elektrické varianty. Ačkoliv obě vypadají velmi podobně, pod povrchem jde o velmi odlišná auta. Obě brzy zamíří i k nám a my jsme si je obě stihli projet.
BMW letos uvádí na trh novou generaci třetí řady. Zajímavé na tom je, že tentokrát jde rovnou o dvě separátní auta. Na první pohled byste to ale vůbec neřekli. Spalovací trojka i elektrická i3 totiž vypadají téměř totožně. Pod povrchem jde ale o zásadně odlišné vozy, postavené na dvou různých platformách. Oba jsem se vydal vyzkoušet do jižní Francie.
Nová vlna elektrických BMW přichází na nové platformě pojmenované Neue Klasse NAx a spojen s tím je i zcela nový design. Ten nese lehké známky retra, což je vidět na masce s menšími ledvinkami, jinak ale jde o jasnou modernu. Stejného designu se ale dočkala i nová generace spalovací trojky, která pokračuje na stejné platformě CLAR jako předchůdce.
Design je opravdu totožný, i podle přítomných techniků se třeba detaily na přídi liší maximálně o milimetry. Rozdíl je ale v proporcích. Dobře je to vidět na obou verzích postavených vedle sebe. Spalovací má mnohem delší příď, natažená je mezi předním podběhem a předními dveřmi. Samozřejmě proto, ať se pod kapotu vejde řadový šestiválec. Elektrická je zase o 35 mm vyšší, za což mohou baterie v podlaze. Vyváženěji na mě působí spalovací verze, ale té pomohl také M paket a červené lakování.
Rozdíl je cítit i uvnitř, kde se citelně výše sedí v elektrické verzi. I v té nám ale zůstává rezerva nad hlavou na zadních sedačkách a i se 187 cm se v obou usadím pohodlně. Elektrická varianta má menší kufr o objemu 420 litrů, zatímco spalovací umí 450 litrů. Pod kapotou i3 se ale ukrývá frunk s 31 litry objemu, což situaci částečně napravuje.
Palubní deska má stejný přístup jako v SUV iX3, pod čelním oknem je tedy po celé délce natažený úzký displej s volitelným zobrazením. Ukazovat toho může opravdu spoustu, od spotřeby po nadmořskou výšku nebo úhel natočení předních kol. I tak ale stále můžete mít i příplatkový průhledový displej promítaný na okno. Středový displej s úhlopříčkou 17,9“ má opět neortodoxní tvar a nový software, který funguje skvěle. Naučil se také rychle vypínat povinné asistenty jedním tlačítkem.
Jako první jsem protáhl spalovací variantu M350 xDrive s řadovým šestiválcem B58 o výkonu 313 kW, 13kW 48V mild-hybridem, kombinovaným výkonem 326 kW a pohonem všech kol. Ačkoliv technicky vychází z minulé generace, v novince z ní mnoho nezůstalo, jde opravdu o novou generaci, a ne velký facelift. Dieselový motor mimochodem s novou generací úplně končí, už u minulé prý po něm celosvětově sáhlo méně než 10 % zákazníků. Po nastartování šestiválec na chvilku zaburácí, ale hned nato se jeho zvuk ztratí za skvělým odhlučněním.
Mild-hybridní systém se 13 kW je zde integrován v převodovce, ale čistě na elektřinu auto jet neumí. Zato má krásně plynule řadící osmistupňový automat od ZF. Na dálnici nás překvapuje, jak dobře je auto odhlučněné. Vlastně bychom mu i věřili elektrický pohon, protože motor prostě není slyšet. Dokud nepřepneme do sportovního režimu, kde se přece jen umí hezky ozvat.
A také se přiostří reakce plynového pedálu. Auto má přepracované přeplňování a spolu s elektromotorem v převodovce úspěšně zkracují turbodíru. Zrychlení na stovku zvládá za skvělých 4,1 sekundy, na což je tu i launch control. Auto bude mít i driftovací režim, který přijde s pozdějším updatem. I tak se nemusíte bát, že byste čtyřkolku v zatáčkách neroztancovali. Stejně jako předchozí generace zůstává hravá a zábavná a odpovídá tomu i skvěle naladěné řízení. A také je velmi komfortní, ostatně zkoušený kousek má standardně adaptivní podvozek.
Elektrická verze i3 byla na prezentaci dostupná ve verzi 50 xDrive. To znamená dva elektromotory, 345 kW výkonu, pohon všech kol a NMC baterii o kapacitě 108,7 kWh. Auto s ní váží 2.280 kg, o 345 kg více než spalovací M350 xDrive (1.935 kg). Nová i3, už třetí BMW v pořadí nesoucí tento název, má 800V architekturu a nabíjet se umí výkonem až 400 kW. Obrovská baterie se tak do 80 % dostane za 21 minut. Auto se naučilo také funkci V2L, kterou nám BMW odprezentovalo na jedné ze zastávek, kde byl do i3 zapojen palačinkovač.
Tato varianta nemá standardně adaptivní podvozek, komfort je i tak na vysoké úrovni. Vlastně mi měkčí nastavení spalováku vůbec nechybělo. Jako první jsem zamířil na dálnici, kde při rychlosti kolem 110–120 km/h průměrná spotřeba skončila na 20,5 kWh/100 km. Překvapilo mě ale, že odhlučnění je zde o kousek horší než ve spalovací verzi, která tak je v kabině reálně tišší.
V horách kolem Marseille jsem auto prohnal i svižněji a vyšší váhu bych mu ani nehádal. Rychle reagující přesné řízení, které má předvídatelný převod s lineárním náběhem odporu, a nízké těžiště pomáhají vyvolávat iluzi lehčího vozu. Zatáčky jsem projížděl stejně jako se spalovací verzí a náznak nedotáčivosti se dostavil, až když jsem do zatáčky vlétl opravdu nepřirozeně rychle. Pneumatiky ale dávají přece jen dříve najevo, že tohle auto není zrovna střízlík. Jisté ale je, že jde o jedno z nejlépe jezdících elektrických aut na trhu, zejména v této cenové kategorii.
Na měření spotřeby mimo dálnice moc prostoru nebylo, jezdili jsme převážně po horských serpentinách. Na konci 175 km dlouhé projížďky se ukázal průměr 17,7 kWh/100 km, což není špatná hodnota. Základní varianta má NMC baterii o kapacitě 87 kWh, která jistě bude spoustě řidičů stačit.
BMW třetí řady už se dá v Česku objednávat v obou verzích. Základní benzinové BMW 318 s pohonem zadních kol začíná na 1.223.950 Kč, testované M350 je za 1.972.750 Kč. Elektrická i3 startuje na variantě 40 xDrive, která je za 1.463.150 Kč, 50 xDrive je za 1.589.900 Kč. Pokud bychom se dívali na výkon, elektrická vychází podstatně výhodněji. Samozřejmě ale nejde tyto varianty moc porovnávat, protože spalovací M350 je z řady M Performance a má tomu odpovídající výbavu.
Později dorazí i další specifikace obou variant trojky a také kombík. A samozřejmě také plnotučná M varianta, která by tentokrát mohla přijít s oběma verzemi pohonu. Po přepnutí do sportovního režimu v i3 se mimochodem na displeji ukáže právě chystaná M3, s pořádně rozšířenou karoserií a agresivním designem.
|Technické údaje
BMW M350 xDrive
BMW i3 50 xDrive
Pohon
4x4, 3.0 R6 Turbo + 48V
4x4, 2× el. (ASM vpředu, ESM vzadu)
Zdvihový objem [cm3]
2998
—
Výkon [kW]
326 (spalovací 313 + el. 13)
345 (přední 123 + zadní 240)
Točivý moment [Nm]
580 (spalovací 540 + el. 200)
645 (přední 255 + zadní 435)
Převodovka
8° samočinná planetová
stálý převod
Kapacita baterie (kWh)
0,92
108,7
Max. rychlost [km/h]
250
200
Zrychlení 0–100 km/h [s]
4,1
4,7
Komb. spotřeba [l/100km / kWh/100km]
7,5–8,2 l
13,4–18,0 kWh
Dobíjení AC/DC [kW]
—
11 (volitelně 22) / 400
Dojezd [km]
—
729–911
Vnější rozměry [mm]
4765 × 1850 × 1455
4760 × 1865 × 1480
Rozvor [mm]
2860
2897
Pohotovostní/celková hm. [kg]
1860 / 2420
2205 / 2710
Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
750 / 1800
750 / 1800
Zavazadlový prostor [l]
450
420 (+ 31 přední kufr)
Základní cena verze [Kč]
1 972 750
1 589 900
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto a video: BMW