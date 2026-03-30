Projeli jsme vlajkovou loď Škody. Peaq přináší plno novinek i nečekanou inspiraci
Vlajkovou lodí škodovky se letos stane sedmimístný elektromobil nazvaný Peaq. Dostane sice stále základ v platformě MEB, ale i tak přinese plno novinek, které se u české značky dosud neobjevily. Se zamaskovanými vozy jsme se už mohli projet na italských cestách.
Škodovka letos zkompletuje modelovou řadu svých elektromobilů, minimálně co se SUV týče. Po nejmenším Epiqu, jehož jízdní dojmy jsme přinesli nedávno, se brzy představí také model z opačného konce nabídky. Škoda Peaq bude vlajkovou lodí nejen mezi elektromobily, ale napříč celou modelovou řadou značky. Ostatně na to odkazuje i název, Peaq znamená v angličtině vrchol hory, zde jen s obligátním Q na konci. Vůz se představí někdy v květnu, už teď mě ale škodovka nechala se projet v zamaskovaných předprodukčních kusech.
Novinka stojí na platformě MEB, stejně jako Enyaq nebo Elroq, zde ale ve vylepšené verzi plus. Proti už prodávané dvojici je u Peaqu protažen rozvor z 2771 mm na 2970 mm. Celková délka je 4871 mm ve srovnání s 4658 mm enyaqu, ani to ale nedělá z peaqu nejdelší škodovku. Tou zůstává Superb Combi se 4902 mm. Peaq ale přerůstá i spalovací Kodiaq, na délku o 116 mm a rozvorem o 181 mm. U Volkswagenu a dalších značek elektrická obdoba v dohledné době nebude (tou je jen čínský Volkswagen ID.6), největším modelem na platformě MEB ale není ani Peaq, tím zůstává Volkswagen ID.Buzz.
Prozkoumat peaq jsem se vydal k italskému jezeru Como, kde na mě čekalo několik předprodukčních kusů v maskování. Auto mi škodovka ukázala také odmaskované, tam se už ale fotit nemohlo. Jistě si ale pamatujete na koncept Škoda Vision 7S, který jako první ukázal nový designový jazyk Modern Solid. Produkční varianta je mu velmi blízká, jen s uhlazenými detaily. A tedy velmi odlišná od příšerného výtvoru AI, který zde vyšel minulý týden.
Zůstala světla ve tvaru T, která jsou na obou koncích vozu propojená černými lištami, vepředu dokonce spolu s maskou tvoří uzavřený kruh. Zůstaly výsuvné kliky, které mají produkční škodovky vůbec poprvé. Při přiblížení s klíčkem v kapse, virtuálním klíčem v mobilní aplikaci nebo s kartou automaticky vyskočí. Stále jsou ale mechanické, propojené s dveřním mechanismem bowdenem. Pokud by došlo ke ztrátě napětí, pořád se dají vysunout rukou a dveře s nimi otevřít. Zůstal také velmi široký sloupek D, který má tvar obrácené ploutve a je na něm veliký nápis Škoda.
Auto se ukázalo v bílé barvě ve verzi Sportline a v bronzově růžové, podobné, jako má třeba současná generace Opelu Grandland. Verze Sportline se nijak zásadně designem neodlišuje, zůstaly stejné nárazníky, jen nástavce prahů nebo spodní lišta zadního nárazníku mají navíc malá křidélka. Sedm slotů v nárazníku, jako to má koncept, nebo také menší Škoda Epiq, zde nezůstalo a auto zvolilo tradičnější řešení. Ostatně zatímco koncept působil docela outdoorově, produkční vůz je spíše elegantní. Každý prodaný Peaq má světla s funkcí Matrix, tedy vytmavováním protijedoucích aut. Systém ale bude aktivovaný v závislosti na zvolené výbavě. Pokud budete mít Peaq bez této funkce, budete si ji moci přikoupit později přes internet.
Zajímavé je rozsáhlé využití recyklovaných plastů v exteriéru i interiéru. Škoda tvrdí, že jde o nejrozsáhlejší využití recyklátu mezi produkčními vozy, třeba na předním nárazníku. Ten je vyroben z použitých nárazníků jiných vozů a Škoda je skupuje z vrakovišť po celé zemi a už se dívá i k sousedům. Kvůli vlastnostem recyklátu není možné udělat nárazník ani jiné plastové části se 100% obsahem, většina ale využívá více než 50% podíl. Zároveň na rozdíl od konceptu není recyklát přiznaný. Zákaznické preference vedly k tomu, že plast se vzhledově neliší od toho nerecyklovaného.
Relax i televize
Interiér peaqu je už proti konceptu podstatně odlišnější. Zůstaly stejné ideje, ale zpracování je umírněnější. Základní rozložení není příliš odlišné od enyaqu, hned ale zaujme vertikálně postavený displej. Ten měl už koncept Vision 7S, ve kterém byl displej otáčecí - kdybyste si chtěli třeba pustit video během nabíjení. Škodovka nám to oficiálně nepřiznala, ale když jsem displej v peaqu chytil trochu silněji, tak se také otočil, podobně jako to umí vozy BYD.
Přehrávání videí by na něm mělo být možné také, protože má zcela nový multimediální systém založený na Androidu od Google. Vzhled byl čistě v režii škodovky, ale umožní stahovat aplikace podobně, jako to umí třeba vozy Renault – tedy včetně YouTube a podobných známých služeb. Reakce jsou velmi rychlé, grafika přehledná a opět je zde o kus lépe vyřešené vypínání asistentů. Po nastartování vyběhne na displeji záložka s tlačítky, kde se dají vypnout tři nejotravnější asistenti, ale také je zde možnost vyvolat nastavení z minula, což zahrnuje třeba jízdní režim. Co je důležité, vrátilo se fyzické ovládání klimatizace. Ne otočnými ovladači jako v Kodiaqu nebo Vision 7S, nové řešení s páčkami je také dobré.
Přední sedačky mají relaxační režim, kdy se po stisknutí tlačítka sklopí opěradlo a vysune opěrka pod nohy. Krom toho mohou mít výhřev, odvětrávání a sofistikovanější masážní funkci se vzduchovými polštáři. Také je tu hezký nový detail na středové konzoli. Když vyjmete držáky na nápoje a dáte je zpět naopak, můžete za ně uchytit malý stoleček, který je schovaný pod loketní opěrkou. Velký je dostatečně na to, aby udržel oběd pro jednoho nebo laptop.
Další novinkou je veliké panoramatické okno, největší, jaké kdy bylo použité ve voze Škoda. Stejně jako v enyaqu coupé nemá textilní roletku, ale využívá monochromatické clonění, podobně jako třeba nový Renault Scénic. Okno je rozděleno do osmi samostatných sekcí (pruhů) a na displeji si můžete zvolit, které se zatmaví (mléčnou barvou). Vytvořit si tak na střeše můžete třeba zebru.
Ve druhé řadě sedadel je díky delšímu rozvoru zase o kus místa více a sedačky jsou navíc posuvné. V sedmimístné verzi tak můžete pasažérům ve třetí řadě poskytnout trochu místa navíc. Ve vystaveném voze jsme si třetí řadu také vyzkoušeli, a i s výškou 187 cm se zde dalo usadit relativně pohodlně. Na delší cestování to pro takto vysoké dospělé není, trpět zde ale také nebudou. I zde se podařilo dostat dva konektory USB-C.
Kufr má za třetí řadou objem 299 litrů, po sklopení sedaček je kolem 920 litrů. Pětimístná varianta se ale objemem dostává na 1010 litrů, což z ní dělá jasně největší kufr v produkční osobní škodovce. Další kufr se ukrývá pod přední kapotou, kam se dostává klasicky pomocí páčky pod volantem. Přufr je mělký, ale dostatečně široký na to, aby se tam vešly kabely, sada na opravu pneumatik a také plato ze zadního kufru.
Vybírat lze z pěti designů interiéru. V nejvyšší výbavě jsou dvě varianty interiéru Suite čalouněné materiálem Techtona, alternativou kůže, dostupnou v černé a světle šedé barvě nazývané Ceramique. Interiér Loft kombinuje šedé textilní čalounění s černým materiálem Techtona na lištách a sedadlech. Vyšší výbavová verze interiéru Lodge nabízí šedá textilní sedadla v kombinaci s materiálem Techtona v zeleném odstínu. Nabídku uzavírá interiér Sportline Lounge, který kombinuje čalounění z materiálu Suedia s materiálem Techtona. Všechna provedení interiéru jsou standardně vybavena ambientním osvětlením a dvouramenným multifunkčním vyhřívaným volantem.
Verze Sportline je vybavena tříramenným volantem se systémem detekce rukou na volantu a pádly pro ovládání rekuperace. Dvouramenný volant bohužel mít nemůže. Čalounění vybraných interiérů je výhradně veganské, udržitelné a zahrnuje více než 50 kg recyklovaných materiálů. Každopádně to, co jsem měl příležitost si osahat, působilo velmi příjemně. Kožené čalounění bude k dispozici později během tohoto roku. Také je tu poprvé prémiový audiosystém vyvíjený ve spolupráci se společností Sonos.
Samé novinky
Technika vychází z Enyaqu a znamená to tedy pohon zadních kol, ve vyšší verzi i čtyřkolku. Základem bude verze 60, která dostane baterii o kapacitě 63 kWh, kterou už známe ze současné dvojice elektromobilů. Poháněna budou zadní kola výkonem 150 kW. Střední je Peaq 90, který má baterii o kapacitě 91 kWh, kterou už Volkswagen používá v modelech ID.Buzz a ID.7. Její zabudování do vozu umožnilo právě protažení rozvoru, do enyaqu by se fyzicky nevešla. V tomto případě je výkon zadního elektromotoru 210 kW. Vrcholem zatím bude verze 90x, která stejnou baterii kombinuje se čtyřkolkou o výkonu 220 kW, která na stovku zrychlí za 6,7 sekundy.
Obě verze s větší baterií mají nabídnout dojezd přes 600 kilometrů a do 80 % se nabijí za 28 minut, verze 60 to zvládne za 27 minut. Architektura zůstala na 400 V, podařilo se ale prý dosáhnout ještě plošší křivky než u současných modelů. Standardem na všech je nová funkce V2L, tedy možnost napájet spotřebiče přímo z trakční baterie výkonem až 3,6 kW. Na to je tu klasická 230V zásuvka v kufru, ale za příplatek také speciální redukce, která se zapojí do nabíjecího konektoru. Vnitřní zásuvka dokáže třeba lednici napájet i během času, kdy je auto vypnuté. Zlepšit se mělo tepelné čerpadlo, které u současných škodovek nestojí za moc. Efektivita provozu v chladném počasí je prý proto lepší.
To jsem vyzkoušet nemohl, za volantem Peaqu 90 jsem ale projel pár desítek kilometrů úzkých italských cest kolem jezera Como. Ihned po vyjetí mě překvapilo hlučné žuchnutí od zadních kol na první větší nerovnosti, po zbytek cesty se nic takového už nezopakovalo. Naopak mě peaq potěšil velmi dobrým komfortem, který zde částečně zlepšil i delší rozvor. Můj kus měl i adaptivní podvozek, který bude dostupný za příplatek pro všechny verze. Na docela kvalitních cestách se auto projevuje jako německá limuzína s příjemným zhoupnutím při přejezdu terénních nerovností. Co je důležité, zůstala i skvělá manévrovatelnost. Peaq s pohonem zadních kol má totiž poloměr otáčení 9,9 metru, což se mi při otáčení na úzkých parkovištích dost hodilo. Čtyřkolka má samozřejmě o něco horší poloměr, něco přes 11 metrů.
Dynamika se zrychlením kolem 7 sekund je na podobný vůz velmi slušná, i když se obejde bez úvodního kopance. Pocit za volantem je velmi podobný enyaqu, auto dobře tají větší rozměry i hmotnost. Novinkou je možnost jednopedálového řízení, které auto úplně zastaví, navíc se i tak dá nastavovat síla rekuperace. Velmi hezky je naladěný přechod mezi rekuperací a fyzickými brzdami (vzadu jsou stále bubny), který auto zastaví zcela plynule bez trhnutí na konci. Spotřebu jsem moc otestovat nestihl, kombinace silnic mimo obce i v nich, s rychlostmi mezi 50–90 km/h a častější silnější akcelerací, mi na konci dala průměr 19,1 kWh/100 km.
Škoda Peaq se představí někdy v květnu, výroba v továrně v Mladé Boleslavi začne během léta a první vozy se k zákazníkům dostanou na podzim. Cenu zatím škodovka neřekla ani přibližnou, mezi srovnatelnými Elroqy a Enyaqy je dnes rozestup kolem 100.000 Kč, Peaq 60 by tedy teoreticky mohl začínat kolem 1,1 milionu Kč, na opačném konci se pravděpodobně stane nejdražší škodovkou v nabídce.
|Známé technické údaje Škody Peaq
|Verze
|60
|90
|90x
|Pohon
|Zadní kola
|Zadní kola
|4x4
|Výkon
|(kW)
|150
|210
|220
|Kapacita baterie
|(kWh)
|63
|91
|91
|Dobíjecí výkon AC/DC
|(kW)
|11/195
|11/195
|Dobití 10 - 80 %
|(min.)
|27
|28
|28
|Dojezd
|(km)
|460
|600
|600
|Zrychlení 0-100 km/h
|(s.)
|8,6
|7,1
|6,7
|Maximální rychlost
|(km/h)
|160
|180
|180
|Rozměry d x š x v, rozvor
|(mm)
|4874 x neudáno x 1664, 2970
|Objem kufru + předního
|(l)
|1010 + 37
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: Petr Homolka, Jiří Pražák, zdroj videa: Škoda