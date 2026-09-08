ProLogium spouští výrobu článku s pevným elektrolytem. Dosahuje 381 Wh/kg
Tchajwanská společnost ProLogium zahájila výrobu velkoformátového článku s pevným elektrolytem, který má kapacitu 185,4 Ah. Podle zkoušky TÜV dosahuje měrné energetické hustoty 381 Wh/kg a objemové hustoty 903 Wh/l. Za působivými parametry však zatím stojí jen omezená výrobní kapacita.
ProLogium označuje zahájení výroby článku Gen 3.5 Lithium Ceramic Battery za přechod od laboratorního a pilotního vývoje k sériové produkci. Novinka vzniká v továrně Taoke v tchajwanském Tchao-jüanu, která spustila provoz v roce 2024.
Obě uváděné hodnoty energetické hustoty platí pro samotný článek. ProLogium se přitom odvolává na zkušební zprávu nezávislé organizace TÜV. Samotný dokument ale společnost nezveřejnila.
Test provedla i společnost UL Solutions podle nové čínské metodiky. Bateriový článek byl po dobu šesti hodin uzavřen ve vakuu při teplotě 120 stupňů Celsia, přičemž ztratil méně než 0,05 procenta své hmotnosti. Norma připouští nejvýš 0,5 procenta, takže výrobek podle této metodiky splňuje podmínky pro označení all-solid-state, tedy článek s plně pevným elektrolytem.
Zkouška ověřuje klasifikaci konstrukce, nikoli životnost nebo bezpečnost kompletního automobilového akumulátoru. ProLogium používá keramický separátor doplněný vlastním rámovým řešením, které zajišťuje utěsnění a izolaci okrajů elektrod.
Hustota platí jen pro článek
Hodnota 381 Wh/kg převyšuje parametry řady současných lithium-iontových článků. V elektromobilu by tak teoreticky mohlo jít uložit stejné množství energie do menšího a lehčího prostoru, případně při zachování rozměrů zvýšit kapacitu baterie.
Výsledek ale nelze přímo vztáhnout na kompletní akumulátory. Jejich hmotnost a velikost zvyšují obal, konstrukční výztuhy, chlazení, kabeláž, ochranné prvky a řídicí elektronika. Společnost ProLogium parametry hotové automobilové baterie využívající nové články nezveřejnila.
Pojem sériová výroba je nutné zasadit také do kontextu objemu. Podle serveru CarNewsChina činí současná provozní kapacita tchajwanské továrny 0,5 GWh ročně. To by při čistě teoretickém přepočtu odpovídalo přibližně 6250 automobilovým bateriím s kapacitou 80 kWh.
Taková kalkulace předpokládá, že by veškerá produkce směřovala do trakčních akumulátorů, a nezohledňuje výrobní ztráty. Skutečný počet baterií proto pravděpodobně bude nižší. Závod byl navržen pro postupné rozšíření až na 2 GWh ročně podle poptávky.
Miliony článků i pro elektroniku
Společnost ProLogium uvádí, že od zahájení komerční výroby v roce 2013 dodala více než 2,4 milionu článků své platformy LCB. Nejde však o 2,4 milionu velkoformátových trakčních článků nové generace. Číslo zahrnuje výrobky pro spotřební elektroniku, specializovaná zařízení i automobilové aplikace.
Přes devět set tisíc článků podle výrobce zamířilo do audiosystémů používaných ve vozech nejmenované japonské automobilky v Severní Americe. Firma také dodala automobilkám přibližně deset tisíc vzorků pro vývoj a testování. Tyto zakázky dokládají zkušenosti s výrobou, nikoli existenci velkosériového programu pro pohon elektromobilů.
ProLogium od roku 2022 spolupracuje na vývoji článků se společností Mercedes-Benz, která do firmy investovala částku v řádu vyšších desítek milionů eur. Aktuální oznámení však nespojuje článek Gen 3.5 s konkrétním modelem německé automobilky ani s jiným sériově vyráběným elektromobilem.
Mnohem větší objem má v budoucnu zajistit nový závod v Dunkerku. Jeho výstavbu společnost ProLogium oficiálně zahájila letos v únoru. V první etapě se má v roce 2028 rozjet výroba článků čtvrté generace s kapacitou 0,8 GWh ročně. Do roku 2030 se má výkon zvýšit na 4 GWh a v roce 2032 na 12 GWh.
Co rozhodne? Cena, životnost a skutečný objem
Výrobce zatím neuvedl cenu nového článku ani výrobní náklady na jednu kilowatthodinu. Chybí také údaje o výtěžnosti linky, počtu nabíjecích cyklů, poklesu kapacity a rychlosti nabíjení v konkrétních podmínkách. Neznámé zůstávají i parametry kompletní baterie a její tepelný management.
Zahájení výroby tak představuje důležitý posun za hranici laboratorních vzorků. Teprve cena, životnost a navýšení výrobní kapacity ale ukážou, zda se z technicky zajímavého článku stane řešení pro velkosériové elektromobily.
Zdroj: ProLogium, CarNewsChina, EnergyNews