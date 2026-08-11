Proti Maybachu s MPV? Nejluxusnější minivan světa nabídne i vestavěný kávovar
Ani luxusní třída není ušetřena čínské konkurence. Ta na to jde ale po svém, a tak se proti Rolls-Royce Cullinan postaví třeba nové Maextro V800. To je podstatně levnější, umí ale nabídnout i prvky, které evropská špička neumí.
Zatímco v Evropě nebo v USA je symbolem absolutního luxusu velký sedan nebo nově také SUV, na východě je to spíše MPV. Platí to pro Japonsko a přejala to i Čína, kde jsou velká prémiová MPV nesmírně populární kategorií. A to i v době elektrické. Nová luxusní MPV tedy mají obrovské baterky nebo sofistikované hybridní systémy.
Právě teď se na tamní trh dostává nejluxusnější, největší a nejdražší MPV vůbec. Stojí za ním značka Maextro, která se uvedla luxusní limuzínou S800. Maextro je společným dílem automobilky JAC a technologické firmy Huawei, která přes alianci HIMA provozuje zatím pět samostatných automobilových značek.
Nové MPV se ukázalo hned ve dvou verzích, jako menší V680 a větší V800. Na rozdíl od většiny konkurence nemá novinka gigantickou chromovanou masku, místo toho je na přídi jen obrovské logo Maextro. Design světel odkazuje na limuzínu S800, nad oknem nechybí typická boule lidaru, ale jinak jde o běžně vypadající moderní MPV.
To důležité se odehrává uvnitř, kde se Maextro pokouší o maximální luxus. Obě varianty jsou sedmimístné, s největším důrazem na komfort ve druhé řadě. Jsou zde proto dvě obrovská kapitánská křesla, kterým nechybí elektrické nastavení až do zcela ležící polohy, výsuvná podpěra pro nohy, výhřev, odvětrávání nebo masáž.
Zajímavostí novinky je zabudovaný kávovar ve středové konzoli, tedy přesně po ruce pasažérům druhé řady. Využívá kapsle typu Nespresso, disponuje 500ml nádržkou na vodu s možností snadného doplňování z běžných lahví, obsahuje dětskou pojistku a zvládne připravit různé druhy čajů i kávy, včetně espressa a americana. Jde o vůbec první MPV s kávovarem, který navíc dostanete již v základní výbavě. Pokud o něj však zákazník nemá zájem, Maextro mu jej zdarma nahradí velkou úložnou schránkou se zabudovaným trezorem.
Za předními sedadly je nainstalována výsuvná projekční obrazovka s úhlopříčkou 41,6". Také je tu otočné stropní osvětlení s efektem hvězdné oblohy, audiosystém Huawei Sound se 41 reproduktory, osmilitrová chladnička s ohřevem, sklopné stolky nebo okna a sluneční clony ovládané gesty. Volitelná otočná sedadla ve druhé řadě lze otočit o 180°, což cestujícím ve druhé a třetí řadě umožňuje sedět tváří v tvář. Sedadla ve třetí řadě lze sklopit do zavazadlového prostoru, čímž se objem pro zavazadla zvětší ze 758 na 1926 litrů.
Maextro V800 má na délku 5495 mm, zatímco V680 5320 mm. Manévrování usnadňuje natáčení zadních kol až o 12°, což snižuje poloměr otáčení na 5,4 metru a umožňuje i tzv. „krabí chůzi“. Pohon je u obou vozů totožný, sériový hybrid s 65kWh baterií NMC a přeplňovanou patnáctistovkou pod kapotou. Spalovací motor má výkon 127 kW, přední elektromotor 160 kW, zadní 230 kW a kombinovaný výkon obou je 390 kW.
Na plnou baterii ujede V800 340 kilometrů dle cyklu CLTC a kombinovaný dojezd je 1335 kilometrů, V680 má zřejmě menší nádrž, protože jeho dojezd je 1208 kilometrů. Obě auta mají 800V architekturu a nabíjení výkonem 6C, což by mělo znamenat asi 390 kW.
Základní Maextro V680 v Číně vyjde v přepočtu na 2.023.000 Kč. Větší V800 začíná v Premium Edition na 2.391.000 Kč a vrcholná Navigator Edition je za 3.172.000 Kč. To z něj dělá jasně nejdražší sériové MPV na tamním trhu. Přesto se během jedné hodiny od představení Maextru podařilo nasbírat 2155 závazných objednávek, 80 % z toho na větší V800. Už před představením obě MPV nasbírala přes 10 tisíc předobjednávek.
Uvedení značky Maextro bylo pro Huawei a JAC úspěchem. Prvotina S800 se totiž rychle dostala na čelo žebříčku segmentu luxusních vozů. Porazila tak i zavedenou západní konkurenci jako Mercedes-Maybach, Bentley, Maserati nebo Rolls-Royce. S exportními trhy se zatím nepočítá, ostatně i další značky aliance HIMA se zatím drží převážně na čínském trhu.
zdroj info, foto, videa: Maextro