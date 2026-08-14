Prototyp rekordního audi zachráněný před šrotem se může vydražit za 6 milionů
Píše se rok 1986 a na americkém oválu padá neuvěřitelný rychlostní rekord. O čtyřicet let později se v aukčních síních objevuje Audi 5000 CS turbo quattro jako údajný hrdina této historické jízdy. Jenže jak ukázalo pátrání, dražený vůz s cenovkou okolo šesti milionů korun na slavné trati ve skutečnosti nikdy nejel.
Když automobilka Audi v polovině osmdesátých let suverénně opanovala svět rallye, obrátila svou pozornost k asfaltu. Cílem nebylo nic menšího než dokázat celému světu, a především americkému trhu, že systém pohonu všech kol quattro nepatří jen na šotolinu a sníh.
Audi chtělo pokořit tehdy téměř nepředstavitelnou hranici 200 mil v hodině (322 km/h) a ustanovit světový rychlostní rekord pro osobní auta s pohonem všech kol. Všichni přitom do té doby věřili, že mechanický odpor a vyšší hmotnost pohonu 4x4 takové rychlosti v podstatě znemožňují.
Volba padla na model 5000 CS, americkou verzi tehdejšího Audi 200. Za volant měl původně usednout legendární Walter Röhrl, ale pro jízdu na oválu Talladega Superspeedway nakonec inženýři oslovili Bobbyho Unsera, trojnásobného vítěze závodu Indianapolis 500.
Dne 24. března 1986 byla přepsána historie. Po celém oválu vůz udržel průměrnou rychlost na kolo 206,3 mph (332 km/h) a na konci rovinky ručička ukazovala až 350 km/h. Během jediného dne Audi stanovilo celkem 16 oficiálních světových a národních rekordů na nejrůznější vzdálenosti s pevným i letmým startem. Vůz z 2,2litrového pětiválce doloval téměř 500 kW výkonu.
Falešný rekordman
Překvapení nastalo, když se na začátku roku 2025 objevil na pařížské aukci síně Bonhams vůz, který se tvářil jako právě onen hrdina z Talladegy. Bonhams později potichu přiznalo, že to konkrétní auto auto není tím, které tehdy zajelo ty rekordy.
O zhruba rok a půl později, v létě 2026, tentýž automobil zařadila do svého katalogu prestižní síň RM Sotheby's pro svou aukci v kalifornském Monterey. A v úvodních materiálech jej opět sebevědomě prezentovala jako onen slavný rekordní vůz.
Do hry poté vstoupil německý magazín Auto Bild. Jeho redaktoři se obrátili přímo na archiv Audi v Ingolstadtu. Ačkoliv o draženém voze archiváři nic nenašli, podařilo se jim objevit něco mnohem cennějšího – původní, 40 let staré tiskové zprávy a historické fotografie skutečného rekordního auta.
Konfrontace historických snímků s fotkami z aukčního katalogu rychle ukázala, že jde o dvě naprosto odlišná auta. Skutečný rekordman byl pro svůj den slávy podroben brutální dietě. Shodil 400 kilogramů na výsledných 1070 kg.
Měl hliníkovou střechu a dveře, kevlarové blatníky, plastová okna a zespodu kompletně zakrytovaný podvozek pro dokonalou aerodynamiku. Interiér v podstatě neexistoval – uvnitř zbyl jen holý kov, masivní ochranná klec se vzpěrami i v čelním skle a jedna jediná závodní skořepinová sedačka. Zvenku auto zdobily výrazně vytažené blatníky, výfuk vyvedený nekompromisně do bočního prahu, zaslepené světlomety a čtyři bytelné pojistky kapoty.
Naproti tomu vůz, který se tehdy prodal u Bonhams a nyní zamířil do Monterey, vypráví zcela jiný příběh. Zvenku má plochý zadní spoiler, standardní americká světla, obyčejné nárazníky a klasický zadní výfuk. Největší šok ale skrývá interiér. Místo spartánské závodní kabiny nabízí pohodlí sériového Audi 200, má všechny sedačky, jen ta řidičova byla vyměněna za kousek s lepším bočním vedením. Je tu však téměř standardní palubní deska a zůstaly i koberce.
Zcela odlišný je podle fotografií také motorový prostor. Zatímco u skutečného rekordního vozu foukalo turbodmychadlo do motoru s mazáním se suchou vanou tlak až 3,2 baru, u draženého kusu je podobná jen část kolem samotného turba. Magazín proto logicky zpochybnil, že by tento konkrétní agregát disponoval udávanými parametry.
Jiný, ale také oslňující příběh
Aukční síň RM Sotheby's na zjištění novinářů zareagovala korektně a text inzerátu upravila. Doplnila k němu dodatek, že ačkoliv měl tento vůz hrát v programu Audi důležitou roli, nejedná se o automobil, který rekordy skutečně stanovil. Nyní ho označuje za vývojový prototyp. Zajímavé však je, že odhadní cena zůstala nezměněna na sebevědomých 250 až 300 tisících dolarech (až 6,3 milionu korun).
I když tohle Audi pravděpodobně nikdy neokusilo rychlost 330 km/h, jeho příběh má obrovské kouzlo. Za to, že vůbec existuje, vděčíme náhodě z osmdesátých let. Jistý otec a syn z Dortmundu si tehdy přijeli do Ingolstadtu vyzvednout zbrusu nové Audi V8. Továrnou je osobně provedl Dr. Werner Laurenz, tehdejší šéf vývoje závodních motorů a shodou okolností muž, který v roce 1986 podepsal tiskovou zprávu o rekordní jízdě z Talladegy. Slovo dalo slovo a z náhodného setkání vzniklo přátelství.
Laurenz o nějaký čas později dorazil k rodině do Dortmundu s přívěsem, na kterém stál tento vyřazený prototyp, původně určený k sešrotování. Rodina vůz zachránila, zrenovovala lak a nechala u specialisty přestavět motor.
Aukční kousek z Monterey je bezesporu fascinujícím kusem historie a vzácným pohledem do vývojové kuchyně Audi osmdesátých let. Skutečný král z Talladegy, nekompromisní karbon-hliníkový speciál, který s Bobbym Unserem za volantem drtil americký ovál, však dál zůstává nezvěstný.
Jedna věc je ale jistá už teď: auto se ještě v srpnu určitě prodá. V nabídce aukční síně je totiž vedené bez minimální ceny. Auto tak získá ten, kdo nabídne nejvíce, bez ohledu na to, kam až se přihazování dostane.
Zdroje: Audi, AUTO BILD, Bonhams, RM Sotheby's