Prověřená ojetina? Certifikáty z autobazarů často bývají jen cárem papíru
Papír s razítkem a dlouhým seznamem odškrtnutých položek má zákazníka ujistit v pocitu, že kupuje slušný automobil. Certifikáty ojetin se však často tisknou od stolu, aniž by auto vůbec spatřilo zvedák.
Obchodníci s ojetými vozy dobře vědí, že prodávají především emoce a první dojem, proto vynakládají značné úsilí do estetické přípravy. Auta v autobazarech bývají hezky čistá a prodejce je navíc neváhá veřejně označit jako „prověřené“.
Zvedák v zázemí servisu však slouží primárně v okamžiku, kdy bazar auto vykupuje od původního majitele. Tam se zkoumá každá drobná netěsnost i škrábanec, avšak pouze proto, aby prodejce stlačil výkupní cenu na absolutní minimum. Jakmile je vůz zapsán do majetku prodejce, zájem o jeho skutečný mechanický stav drasticky opadá.
Další kapitolou jsou pak vozy z hromadných importů, které na české prodejní plochy plynou v nekonečných zástupech nejčastěji z Německa, Francie či zemí Beneluxu. V byznysu postaveném na objemu a rychlé obrátkovosti se detailní prověřování zkrátka nestíhá. Celý proces přijetí se obvykle smrskne na nutnou administrativu a právě rychlou povrchovou kosmetiku. Do interních systémů a inzerce se pak v podstatě jen překlopí strohá data ze zahraničních aukčních portálů.
Výsledkem je načančané auto, u něhož prodejce uvádí, že bylo kompletně prověřeno, ačkoliv jeho podvozek českou montážní jámu či důsledného mechanika ve skutečnosti ani nenavštívil.
Raději zaprášený, prosím
Nás o uvedených postupech informoval čtenář, který pracoval právě jako pracovník předprodejní přípravy vozů ve velkém českém bazaru, nicméně podobné praktiky se prokazatelně dějí napříč Evropou.
Krásně čistý motorový prostor? Pravděpodobně byl prolit vysokotlakou myčkou (wapkou) a silný odmašťovačem. Tato agresivní vodní lázeň nejenže maskuje dlouhodobé úniky oleje či chladicí kapaliny, ale často i nenávratně poškozuje citlivou elektroinstalaci moderních vozidel.
Nenechte se přitom zmást tím, že na mycích stanicích přímo v areálech autobazarů bývají nápadně vyvěšené cedule s přísným zákazem mytí motorového prostoru. Jde jen o další kulisu.
Mezitím v tichu kanceláře tiskárna chrlí nablýskané certifikáty a protokoly o stovkách zkontrolovaných parametrů. Zejména u vozů z dovozu jde o čistou administrativní rutinu, kde nikdo zvedák ani diagnostický kabel k autu ani nepřiblíží.
Online prověření? Jen povrchní
Další psychologická hra se odehrává v digitálním prostoru, typicky přímo v online inzerátech velkých bazarů. Určitě to znáte: vedle fotografií vozu svítí lákavá řada zelených fajfek a loga společností, které se prověřením zabývají, což má evokovat pocit, že historie auta je čistá a stoprocentně prověřená.
Tato vizuální masáž však ve většině případů znamená jediné – prodejce uvádí jen naprosté minimum. Zelená fajfka často stvrzuje pouze to, že sedí základní identifikátory jako VIN kód, rok výroby, či poslední známý stav tachometru. Skuteční kostlivci ale zůstávají bezpečně uzamčeni za platební bránou.
Teprve když si jako kupující na vlastní pěst zakoupíte plný a detailní výpis, může na vás z databáze nečekaně vyskočit záznam o těžké havárii přes střechu nebo chronicky zanedbávaném servisu.
A aby toho nebylo málo, tyto digitální lustrace mají jednu zásadní slabinu. Výborně fungují u aut s tuzemským rodokmenem, ale pokud ojetina stihla vystřídat několik majitelů napříč různými státy, stávají se tyto systémy děravými. O autě, které před dovozem pendlovalo mezi Balkánem, Itálií a Německem, vám totiž sebelepší online služba často neřekne nic. Kompletně český původ je vždy nejjistější.
Skandály po celé Evropě
Také Britský úřad pro ochranu spotřebitelů ve spolupráci s prestižním magazínem Autocar nedávno potvrdil, že sektor ojetých vozidel zůstává absolutním rekordmanem v počtu reklamací a stížností. Tamní megalomansky velké autobazary sice s oblibou garantují komplexní předprodejní inspekce, novopečení majitelé však z plochy odjíždějí s vozy, které vzápětí vyžadují kritické opravy.
Odborníci navíc upozorňují na právní léčku: vyhotovené protokoly o kontrole neslouží k ochraně kupujícího, ale spíše jako štít prodejce u případného soudu, kde dokazuje, že zákazník byl se stavem vozidla seznámen.
Ještě dál zašla investigace v Německu. Německý autoklub ADAC a magazín Auto Bild dlouhodobě varují před takzvanými razítky kvality. Německými médii v minulosti rezonovaly dokonce skandály s dovozem těžce havarovaných aut ze zámoří.
Tyto totální škody byly po kosmetických opravách certifikovány spřátelenými zkušebnami doslova na počkání, přičemž v některých extrémních případech prošla přísnou inspekcí i auta, která měla místo funkčního airbagu ve volantu zmačkaný ručník. Německá legislativa proto musela reagovat zpřísněním občanského zákoníku a přenesením důkazního břemene na prodejce po dobu celého jednoho roku.
Ve Francii problém přerostl v obří skandál korumpovaných znalců. Tamní státní úřad pro kontrolu podvodů rozkryl síť autoexpertů a obchodníků, kteří masově razítkovali certifikáty technické způsobilosti takzvaným „pojízdným vrakům“. Tisíce lidí si tak v dobré víře koupily vozy s certifikátem o kontrole, ze kterých se až v servisu staly konstrukční pasti svařené ze dvou různých havárií. Při pokusu o reklamaci se pak bazary hladce alibisticky odvolávaly na kupní smlouvu a papír od spřáteleného znalce.
V Nizozemsku zase tamní spotřebitelská organizace usvědčila prodejce při testu v utajení. Autobazary si zde běžně účtují až 1200 eur za takzvaný „předprodejní balíček“, který má garantovat stobodovou inspekci a výměnu provozních kapalin. Figuranti však do testovacích aut nastražili drobné vady jako vybité žárovky či staré filtry. Výsledek? Zákazníci zaplatili tisíce zbytečných guldenů za zcela fiktivní prohlídku, zatímco auta prošla jen rychlou myčkou.
Své o tom vědí i v Polsku, kde tamní úřady udělily milionové pokuty za klamavý systém takzvaných písemných záruk. Prodejci v součinnosti s garančními firmami chrlili detailní protokoly o bezvadném stavu podvozků a motorů jako na běžícím pásu, aniž by vozidla viděla servis. Když se pak auto po pár kilometrech rozpadlo, garanční společnost reklamaci bez mrknutí oka zamítla s odkazem na mikroskopický text v protokolu, podle kterého šlo o „běžné opotřebení“.
Spoléhat se na garance vystavené samotným obchodníkem je tak v dnešní době čistou naivitou. Razítko na papíře nevyváží fyzickou přítomnost nezávislého automechanika, který auto neprověřuje očima prodejce, ale s vlastní diagnostikou, měřičem laku a chladnou hlavou. Jediná kontrola, která má při nákupu ojetého vozu skutečnou hodnotu, je totiž ta, kterou si sami domluvíte a zaplatíte na neutrální půdě.
Zdroje: ADAC, Auto Bild, Autocar, CarVertical, Cebia, Süddeutsche Zeitung, Trading Standards, Verbraucherzentrale