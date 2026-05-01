Prověrka ojetého elektromobilu: Hlavně ho pořádně prolezte!
Se skokovým zvýšením cen kapalných paliv a rozmachem solárních elektráren roste i podíl lidí, pro které by byl elektromobil ekonomicky výhodný. Základní obava však je, aby úsporu nezhatila nějaká drahá oprava.
Lidé mají strach zejména z trakční baterie. Dost slyšeli o tom, že nová baterie by stála i 500.000 Kč. Že je většinou opravitelná, to pro ně není velká útěcha. Vysoce kvalifikovaná práce pod napětím žene ceny vzhůru. Když tak třeba za výměnu dvou z deseti modulů v baterii Škody Enyaq dáte 110.000 Kč, je výrobce jistě spokojený, jak se o své zákazníky, kteří mají auto po záruce, stará.
Jenže kdo má či bude mít enyaq s baterkou po záruce (tedy s více než 160.000 najetými kilometry či starší osmi let), bývá už druhý či typičtěji třetí majitel vozu. A pro takového je v české ekonomické realitě i těch 110.000 Kč zcela neakceptovatelná částka, kterou nemůže vydat, ani kdyby chtěl.
Jsou sice už možná nezávislá řešení, třeba nákup použitého modulu a výměna v soukromé dílně, ale tyto nabídky nemají systémovou povahu a zaručenou kvalitu. Odvážný může ušetřit, ale také dostat zpět ještě hůře fungující vůz.
Častěji bývá nabouraný
Oslovení odborníci, například Jiří Červenka z Carvago či Martin Petráš coby živnostník specializující se na dovoz elektroaut, shodně tvrdí, že elektrické závady nejsou nejčastějším důvodem, proč daný elektromobil zákazníkovi nedoporučí.
„Nejčastějším problémem je poškození karoserie a následné opravy. Pokud tomu odpovídá cena, lze i takový vůz doporučit. Bohužel mnohem častější jsou případy, že se prodávající snaží v minulosti havarovaný a nekvalitně opravený vůz prodat za cenu bezvadného. Taková zjištění násobně převažují nad slabými články v baterce či závadami izolačního odporu,“ dodává Martin Petráš.
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!