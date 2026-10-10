Prověřování ojetin se opravdu vyplatí. Podívejte se, co jsme díky tomu odhalili
Trh se starými auty je v Česku živější než v případě nových. Podle statistik se letos každý měsíc prodává sedmdesát tisíc ojetých vozů. Jak poznat, zda vás při tom někdo netahá za nos?
Pořízení ojetého auta je dnes pro spoustu Čechů běžná věc. Zatímco někdo víc řeší typ, barvu či výkon, zásadní je hlavně to, jestli má auto opravdu takovou historii, jakou uvádí prodejce.
Není žádným tajemstvím, že inzerce je občas nepřehlednou džunglí, a tak jsme se pustili ve spolupráci s Cebií do odhalování nepoctivců. Proklepli jsme několik aut, u nichž bylo zřejmé, že prodejce nemá čisté svědomí.
Výsledky nám vyrazily dech. Jako třeba u Mercedes-Benzu třídy E: v květnu 2024 byl v inzerci s nájezdem osm set sedmdesát tisíc kilometrů. V červnu stejného roku na STK najednou s dvě stě dvaceti tisíci…
Jak funguje ověření?
Ověřování při výkupu ojetých aut dnes dělají samy autobazary. Prověřují kromě historie také celkový technický stav vozu: karoserie, podvozku. „Ověřování starých vozidel je prioritní úkol při nákupu či přijetí jakéhokoliv auta do prodeje,“ říká Lukáš Novák, vedoucí prodeje ojetých vozidel Auto Jarov.
Vedle interních postupů a systémů, které pomohou objasnit historii vozidel ze servisní či prodejní stránky, používají tradiční produkty. „Třeba ten od společnosti Cebia. Faktická stránka věci z těchto systémů je doplněna samozřejmě o důkladnou prohlídku vozidla se zkušební jízdou, měřením laku karoserie a diagnostikou,“ vysvětluje Lukáš Novák.