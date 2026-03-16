Průměrné německé auto ujede ročně méně než v 90. letech. Čím to je?
Aut přibývá, kilometrů ubývá. Průměrný roční nájezd aut v Německu je dnes nižší než před dvaceti lety a zároveň roste průměrné stáří vozového parku. Poslední dva roky se však trend opět lehce obrací.
V devadesátých letech najelo průměrné auto v Německu zhruba 13,5 až 14 tisíc kilometrů ročně. A na podobné úrovni se průměr až do první dekády 21. století. Ještě v roce 2019 činil průměrný roční nájezd v Německu 14.610 kilometrů.
Následující roky přinesly výrazný propad. Pandemie, práce z domova, omezené cestování i rostoucí ceny paliv způsobily, že průměr postupně klesl až na 12.440 kilometrů v roce 2023, což představuje nejnižší hodnotu ve sledované časové řadě renomované studie DAT Report.
Nyní lehký růst
Poslední dva roky však opět přinesly mírný obrat situace. V roce 2024 se průměr zvýšil na 12 560 kilometrů a podle nejnovějšího DAT Reportu 2026 dosáhl v roce 2025 přibližně 13.140 kilometrů. Jinými slovy: Němci sice stále jezdí méně než před deseti či dvaceti lety, ale nájezdy se postupně vracejí přibližně na úroveň kolem roku 2021.
Podle autorů studie jde pravděpodobně o návrat části mobility po pandemii. Firmy přehodnocují pozitiva homeoffice, lidé více dojíždějí a v některých regionech zároveň neexistují plnohodnotné alternativy k individuální dopravě. Auto tak zůstává pro většinu Němců základním prostředkem každodenní mobility.
Zajímavé přitom je, že paralelně s tím stárne celý vozový park. Německá auta stále patří k nejnovějším v Evropě, ale dnes jsou starší než dříve. Lidé si nové vozy pořizují méně často a déle si nechávají ty stávající.
Průměrné stáří osobního auta v Německu se během posledních dvou dekád zvýšilo zhruba z asi sedmi let na více než deset let. Rostoucí ceny nových vozů, technologická složitost i nejistota kolem alternativních pohonů vede mnoho řidičů k tomu, že si své auto nechávají déle.
Mnoho paradoxů
Výsledkem je zajímavý paradox moderní mobility. Němci mají více aut než kdykoli dřív, přesto s jednotlivými auty jezdí méně než před třiceti lety. Počet moderních elektromobilů na silnicích sice rychle roste, ale zatím to nestačí na omlazení celého vozového parku, který jako celek dál stárne. A i když se průměrné nájezdy v posledních dvou letech znovu mírně zvýšily, stále zůstávají výrazně pod úrovní, která byla v Německu běžná ještě na začátku tohoto století.
Video místo dálnice
Digitalizace, videokonference a flexibilnější pracovní režimy omezily část služebních cest, zatímco běžné každodenní přesuny se často odehrávají na kratší vzdálenosti. Mnoho domácností má navíc více než jedno auto, takže se kilometry rozdělují mezi několik vozidel. Výsledkem je, že jednotlivé vozy tráví více času zaparkované. A když už vyjedou, často jde o kratší a účelovější jízdy. A podobný trend lze sledovat i v dalších evropských zemích včetně Česka.
Auto sice zůstává nepostradatelnou součástí každodenního života, jen jeho role se pomalu mění. Německé dálnice sice zůstávají jedním z pilířů evropské dopravy, ale svět, ve kterém byly každodenní tisícikilometrové přesuny běžnou součástí pracovního života, pomalu mizí.
Zdroje: DAT, DIV