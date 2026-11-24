První český hasičský vůz na elektřinu vznikl v Poličce. Má být do města či podniků
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Elektřina coby pohon hasičských aut zatím pracuje jen výjimečně, české sbory si však mohou pořídit v Česku vyvinutou a postavenou CAS. Vyrábí je ve východních Čechách.
Elektrický pohon se u nákladních aut pomalu ale jistě začíná prosazovat. Kde si ho zatím nedovedeme moc představit, jsou vozidla rychlé pomoci, zejména u hasičů, kteří jezdí velkými a těžkými stroji. Scania ve spolupráci s poličskou firmou THT však světu odhalily přesně takový vůz – elektrickou CAS, tedy cisternovou automobilovou stříkačku.
Technickým základem je Scania 30 P, což znamená nejvyšší výkon elektromotoru 300 kW a dvojkabina verze P, do níž se kromě řidiče vejde pět hasičů. Instalovaná kapacita baterií je 416 kWh, což má vozu nabídnout dojezd 350–400 km na jedno nabití. To probíhá konektorem CCS2 a výkonem až 375 kW; trvá to hodinu. K mání je i verze s konektorem MCS, který dá až 750 kW nabíjecího výkonu. Vůz má nejvyšší rychlost omezenou na 110 km/h a celkovou hmotnost 19.630 kg.
Oproti běžným elektrickým náklaďákům tu je ten rozdíl, že baterie jsou za kabinou, nikoliv v podvozkovém rámu. Tam tak zůstává prostor na výbavu; hasiči ji mají lépe po ruce a nemusí nikam šplhat. Scania nabízí toto umístění kromě hasičů také např. vozům komunálních služeb nebo pro podobné použití, při němž je nutné zavěsit techniku zespod vozu mezi nápravy.
„Požární speciál od THT Polička jasně ukazuje možnosti našeho modulárního systému. Naše elektrická vozidla díky němu dnes dokážou splnit prakticky všechny požadavky zákazníků, včetně tak specifických a náročných případů, jako jsou právě hasičská vozidla,“ říká Lukáš Martinů, e-Mobility Sales Manager ve společnosti Scania Czech Republic.
Nástavba z dílny THT Polička pojme 2500 litrů vody a 150 litrů pěnidla. Čerpadlo zvládá průtok 200 litrů za minutu v nízkotlakém režimu (1 MPa) a 250 litrů za minutu ve vysokotlakém režimu (4 MPa). K dispozici je 60metrová vysokotlaká hadice s elektrickým navíjením a odnímatelná lafetová proudnice s průtokem 2000 litrů a dostřikem 50 metrů při plném proudu. K osvětlení zásahu slouží pětimetrový pneumatický stožár se čtyřmi LED světlomety o celkovém světelném toku 40 000 lumenů.
„Elektrická hasičská vozidla zatím nejsou řešením pro každou jednotku. Zajímavá mohou být pro městské nebo podnikové hasiče, jejichž cisterna se může vracet na místo s připraveným nabíjením. Naše elektrická cisterna jim především umožní získat zkušenosti s touto novou technologií,“ říká ředitel společnosti THT Polička Rostislav Hakl.
Zdroj info, foto: Scania, THT Polička