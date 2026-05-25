První elektrické Ferrari je venku! Něco jako Luce jste opravdu ještě neviděli
Jakmile se představuje nové ferrari, pro Italy je to něco jako svátek a jinak tomu nebylo ani u prezentace prvního elektrického modelu značky jménem Luce. Místo bujarých oslav se ale po příjezdu novinky na jeviště sálu Vila di Calatrava v Římě rozlehl v publiku pouze tichý úžas. Důvodů je k tomu hned několik.
Není to jen tím, že jde o první elektrické ferrari, ale spíš tím, jak se značka rozhodla s touto situací naložit. Pokud se prohrabete doposud zveřejněnými skicami nezávislých grafiků, najdete mezi nimi mnoho variací na téma „elektrické Purosangue“ nebo „červený elektrický hypersport“.
Luce ale nemůže být od této představy dál: krátká přední kapota s integrovaným spoilerem a „neviditelnými“ světlomety zalitými v klavírní černi, vysoké boky a postupně se zvyšující ponton karoserie. To vše zakončuje záď, která vypadá, jakoby z ní vyrůstalo starší Ferrari 360 Modena. To vše s moderní grafikou, pěti místy k sezení a karoserií připomínající liftback. Svět se snad zbláznil!
Jakmile počáteční šok opadl, od přítomných novinářů se ozývala celá řada postřehů - za nás vypadá, jako by Lancia Stratos Zero a Lucid Air měly děti, francouzští kolegové vtipně poznamenali, že to musí být ten iCar, který Apple nakonec nevyrobil. Může se vám líbit, dost možná se vám bude i nelíbit, nicméně jedno je jisté – těží z kontroverze tak, jak to jen jde.
Velká paráda
Emoce vzbuzuje už jen ten formát. Luce je celých 5026 mm dlouhé, šířka bez zpětných zrcátek je 1999 mm. Co do výšky to také není žádný prcek, i když s 1544 mm je o 45 mm nižší od Purosangue. Téměř třímetrový rozvor (2961 mm) poskytuje dost prostoru pro všech pět cestujících a auto na fotografiích úspěšně skrývá své nemalé rozměry v standardních proporcích.
Toho inženýři docílili gigantickými koly s rozměrem 265/35 R23 vpředu, zatímco vzadu jsou obuty válce o profilu 315/30 R24. Ano, zadní disky luce mají 24 palců, stejně jako u cadillacu escalade. Ale na rozdíl od něj mohou mít aerodynamické kryty kol s turbínovým motivem, co nejvíce se podřizující aerodynamice. Součinitel odporu vzduchu Cx není s hodnotou 0,251 na první pohled nijak oslnivý, nicméně lepší hodnoty odporu vzduchu inženýři vyměnili za přítlak.
Odhalení klíčových prvků interiéru, tedy volantu, přístrojového panelu a infotainmentu proběhlo ještě před několika měsíci. Jejich ztvárnění má na svědomí dlouholetý designér zařízení Applu, Jony Ive, a základní prvky kabiny Luce tuto skutečnost připomínají každým centimetrem čtverečním. Kubickým vlastně také, protože v sobě kombinují jak velmi responzivní software, ale také prvotřídní řemeslnou preciznost v zpracování. Provedení povrchů, stehů, dekorací a třeba i zadní strany infotainmentu polohovatelného na kulovém čepu je zkrátka excelentní a minimalistické. Písmenka a číslice jsou ale někdy na náš vkus možná až příliš malinkatá a třeba head-up displej bychom zde hledali marně.
Místa habaděj
A pak je tady prostornost, kde si Luce nezadá třeba i se superbem. Místa je zde opravdu dost, i když podlaha je na ferrari docela vysoko a sedačky jsou přirozeně co nejníže k ní. Nohy si však vzadu přes sebe klidně přehodíte, pokud máte tak do 185 cm. Překvapily nás sedačky, které jsou sice elegantní a stylové, ale na auto s výkonem přes 1000 koní bychom čekali trochu větší boční vedení. V tomto případě nás překvapila velmi plochá zadní lavice se sklopitelnými opěradly. To se děje elektricky, tlačítka na sklápění jsou i v kufru, tedy pokud by vám základních 597 l v zavazadelníku náhodou nestačilo.
Jak design exteriéru, tak i interiéru má na svědomí kalifornské studio LoveFrom, po dlouhé době tak nejde čistě o dílo, které by vzniklo uvnitř firmy. To ale neplatí o výrobě: Ferrari tvrdí, že auto složené od dílů subdodavatelů by přece nebylo Ferrari. Ferrari tvrdí, že až na pár dílů – jako třeba články baterie, kterých je zde 210, nebo displeje od Samsungu – je celý vůz vyvinut a vyroben v Maranellu. To platí o konstrukci, použité metalurgii, interiéru, vývoji a konstrukci elektromotorů. A tady to začíná být ještě zajímavější.
Všechny otáčky světa
Elektromotory jsou tu čtyři a jsou jedny z výkonově nejhustějších na světě. Tak například jeden z dvojice předních motorů váží pouze 9 kg, zatímco celá přední náprava s motory, převodovkami a řídicí elektronikou váží pouze 65 kg. Dokáže ale vyvinout 210 kW a 280 Nm a točí až 30.000 otáček za minutu. Zadní náprava umí 620 kW a 710 Nm, přičemž točí maximálně 25.500 min-1 a váží 129 kg. Obě mají 93% účinnost z baterie na kola a všechny čtyři motory jsou synchronní s permanentními magnety a individuálními zubovými spojkami, které se v nečinnosti rozepnou. Ferrari tohle řešení zvolilo místo asynchronního motoru jednak z důvodu účinnější rekuperace, ale také vyšších potenciálních maximálních otáček.
Samotná baterie je pak, jak jinak, obrovská. Jejích 210 článků je seřazeno v 15 modulech po 14 článcích každý a maximální kapacita činí 122 kWh, přičemž využitelných je 112 kW. Soustava je 800V, což luce poskytuje maximální nabíjecí výkon 350 kW. Ptali jsme se i na to, proč to není více – přece jen, i podstatně lidovější BMW iX3 zvládne 400 kW. Odpovědí nám bylo zaměření na nízkou hmotnost, což s výslednými 2260 kg chápeme. Není to o moc více než váží spalovací SUV Purosangue, přičemž Luce je větší a hlavně prostornější vůz. Mnohem více než nahánění maximálních hodnot se prý ferrari zaměřilo na trvanlivost baterie při dlouhodobém stání, které je pro mnoho ferrari typické.
Takže celková čísla? 772 kW a 990 Nm za použití funkce Launch Control. To stačí k překonání hranice 100 km/h za pouhých 2,5 s, 200 km/h pak Luce pokoří v 6,8 s. Zrychlovat nepřestává do 310 km/h a oficiálním měřením v cyklu WLTP zatím neposkvrněná data mluví o dojezdu 530 km na jedno nabití. Samotná baterie váží 630 kg a rekuperace ji dokáže zásobovat až 500 kW, zatímco generuje zpomalení slušných 0,68 G. Maximální výkon je k dispozici pouze v režimu Performance, ve kterém také dosáhne na svou nejvyšší rychlost. Mezi další režimy patří Tour omezený na 460 kW a pracující s pohonem všech kol, který vozu dovolí rozjet se na 260 km/h. Pro co nejdelší dojezd je tu ale režim Range ponechávající 260 km/h maximálku, ovšem výkonově omezený na 320 kW pohonem pouze zadní nápravy. Přední motory se připojí pouze tehdy, pokud to jízdní situace vyžaduje.
A kdy se novinka připojí na náš trh a za kolik to bude? Přesný čas uvedení ještě neznáme, ale cena má startovat na asi 550 tisících eur, tedy v přepočtu asi 13.340.000 korun. Tak co na Ferrari Luce říkáte vy? Podělte se s námi v komentářích.
|Základní technické údaje Ferrari Luce
|ROZMĚRY A HMOTNOST
|Délka
|5 026 mm
|Šířka (bez zrcátek)
|1 999 mm
|Výška
|1 544 mm
|Rozvor
|2 961 mm
|Rozchod vpředu
|1 696 mm
|Rozchod vzadu
|1 690 mm
|Pohotovostní hmotnost
|2 260 kg
|Poměr hmotnosti k výkonu
|2,16 kg/hp
|Rozložení hmotnosti
|47% vpředu / 53% vzadu
|Objem zavazadlového prostoru
|597 l
|PNEUMATIKY A BRZDY
|Pneumatiky - vpředu
|265/35 R23 J9.5
|Pneumatiky - vzadu
|315/30 R24 J11
|Brzdy - vpředu (CCM)
|390 x 34 mm
|Brzdy - vzadu (CCM)
|372 x 34 mm
|POHONNÉ ÚSTROJÍ (POWERTRAIN)
|Počet elektromotorů
|4 (jeden pro každé kolo)
|Maximální výkon
|772 kW
|Maximální točivý moment (motory)
|990 Nm
|Maximální točivý moment (na kolech)
|11 500 Nm
|PŘEDNÍ NÁPRAVA (E-AXLE)
|Výkon na nápravě
|210 kW
|Točivý moment na kolech
|3 400 Nm
|Točivý moment na motorech
|280 Nm
|Hustota výkonu (efektivita 93%)
|3,23 kW/kg
|Otáčky motoru
|30 000 rpm
|Hmotnost
|65 kg
|ZADNÍ NÁPRAVA (E-AXLE)
|Výkon na nápravě
|620 kW
|Točivý moment na kolech
|7 750 Nm
|Točivý moment na motorech
|710 Nm
|Hustota výkonu (efektivita 93%)
|4,80 kW/kg
|Otáčky motoru
|25 500 rpm
|Hmotnost
|129 kg
|BATERIE
|Počet článků
|210 (15 modulů po 14 článcích)
|Celková hustota energie
|195 Wh/kg
|Hustota energie článku
|305 Wh/kg
|Celková (brutto) kapacita
|122 kWh
|Maximální napětí
|800 V
|Maximální nabíjecí výkon
|350
|VÝKON A DYNAMIKA
|Zrychlení 0-100 km/h
|2,50 s
|Zrychlení 0-200 km/h
|6,80 s
|Maximální rychlost
|310 km/h
|Dojezd
|530 km
|Spotřeba (WLTP)
|V procesu homologace
Zdroj: Autorský text, Ferrari