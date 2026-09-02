První elektrický Range Rover je konečně tady. Má obří baterii a zvládne hluboké brody
Range Rover vstupuje do čistě elektrické éry bez radikální změny vzhledu nebo základní koncepce. Největší novinky se proto ukrývají pod karoserií, kde pracuje dvojice elektromotorů a mimořádně velká baterie.
O elektrickém Range Roveru se dlouho mluví, až nyní je však oficiálně na světě. Na první pohled jej prozradí hlavně aerodynamicky upravená maska a specifická kola. Mnohem větší změny se ale odehrály pod karoserií, kde novinka dostala obří baterii, dvojici elektromotorů a upravené systémy pohonu i podvozku.
Range Rover Electric využívá stejnou hliníkovou platformu MLA-Flex jako spalovací a plug-in hybridní verze. Ta byla od začátku navržena pro několik druhů pohonu. Elektrifikace přitom výrazně nezměnila základní proporce ani nabídku karoserií a Range Rover Electric lze objednat s krátkým i prodlouženým rozvorem.
Vzhled zůstává velmi blízký ostatním verzím. Elektrické provedení odlišuje především aerodynamicky upravená maska, specifická kola a důkladnější zakrytování podvozku. Baterie umístěná pod podlahou přitom ubrala proti ostatním variantám jen 18 mm světlé výšky.
Na každé nápravě pracuje elektromotor s permanentními magnety. Každý je dimenzovaný na výkon 260 kW, celá soustava ale poskytuje maximálně 405 kW (550 k) a 850 Nm, což je nejvyšší točivý moment v historii sériového Range Roveru. Z 0 na 100 km/h se vůz dostane přibližně za 4,5 sekundy.
Vyšší součet výkonů obou elektromotorů oproti systémovému maximu není zbytečnou rezervou. Řídící jednotka díky tomu může sáhnout u jednoho či druhého elektromotoru do této rezervy, pokud by to jízdní situace vyžadovala. Za běžné siutace také ani jeden z motorů nepracuje na hranici svých možností.
JLR si elektromotory navrhlo samo. Při vývoji původně počítalo s jiným typem předního motoru, který se ale při jízdě v písku a vysokých teplotách přehříval. Výsledkem je proto dvojice shodných jednotek s permanentními magnety. Změna si vyžádala přepracování konstrukce a prodloužila vývoj o více než rok.
Dvouvrstvý lithium-iontový akumulátor tvořený 344 prizmatickými články má využitelnou kapacitu 118,5 kWh a pracuje s napětím 800 V. Dojezd činí až 598 kilometrů podle WLTP, samotná automobilka při jízdě po standardizované trase naměřila 535 kilometrů. U auta této velikosti tak není výsledku dosaženo jen účinností, ale především mimořádně velkou zásobou energie.
Na odpovídající rychlonabíječce zvládne Range Rover Electric výkon až 350 kW a nabití z 10 na 80 procent má trvat přibližně 22 minut. Deset minut u stojanu může za ideálních podmínek přidat energii na dalších 220 kilometrů podle WLTP.
Zajímavé je i řešení pro starší infrastrukturu. Baterie podporuje takzvané split-charging, takže dokáže efektivně využít také 400V rychlonabíječky, aniž by vůz potřeboval samostatný těžký vysokovýkonný měnič. Střídavým proudem podporuje nabíjecí výkon až 22 kW, což u akumulátoru s téměř 120 kWh výrazně zkracuje domácí nebo firemní nabíjení proti běžným 11 kW.
Pod přední kapotou nevznikl zavazadlový prostor. Jeho místo z velké části zabírá systém ThermAssist, který přesouvá teplo mezi baterií, elektromotory, výkonovou elektronikou a kabinou podle toho, kde je právě potřeba. Podle automobilky dokáže snížit spotřebu energie na vytápění až o 40 procent a za vhodných podmínek přidat přibližně 40 kilometrů dojezdu. Zároveň pomáhá udržovat baterii v optimálním teplotním pásmu pro výkon i rychlé nabíjení.
Do terénu spousta triků
U Range Roveru elektromobilita nemohla být jen otázkou dojezdu a nabíjecího výkonu. Přes baterii pod podlahou vůz zachovává brodivost 900 mm. V hluboké vodě tak mohou být baterie, elektromotory i vysokonapěťová elektronika kompletně ponořené.
Pokud auto při brodění vyhodnotí, že se blíží stavu, kdy jej voda začne nadnášet, vzduchové odpružení dokáže karoserii zvednout o dalších 60 mm nad běžnou nejvyšší polohu. Řízení zadních kol zůstalo zachováno, naopak aktivní stabilizátory už konstruktéři kvůli nižšímu těžišti nepovažovali za nutné. Přes obří baterii je elektrická verze proti srovnatelně vybavenému plug-in hybridu těžší jen přibližně o 80 kg.
Elektrický pohon přináší výhodu také při práci s trakcí. Systém Integrated Traction Management dokáže upravovat otáčky elektromotorů během 50 milisekund a podle JLR kontroluje prokluz až stokrát rychleji než obdobné řešení u spalovacího vozu. Sílu elektronika průběžně rozděluje mezi nápravy podle aktuálních podmínek.
Výsledkem je přesnější dávkování výkonu při jízdě po kamenech, písku, sněhu nebo blátě. Režim ovládání jedním pedálem proto Range Rover nevyužívá jen ve městě. Auto se s jeho pomocí dokáže plynule rozjet ve stoupání o sklonu až 33 stupňů a za jízdy pokračovat do svahu se sklonem až 45 stupňů.
Elektrický pohon výrazně neomezil prostor pro cestující ani zavazadla, který zůstává proti ostatním verzím prakticky zachovaný. Stejně tak zůstává možnost volby mezi krátkým a prodlouženým rozvorem, takže bateriová verze nemá být prostorově kompromisní odnoží běžného Range Roveru.
Objednávky už jsou na některých trzích otevřené. Ve Velké Británii začíná Range Rover Electric na 154.070 librách, tedy přibližně 4,35 milionu korun, a dražší provedení se mohou dostat výrazně výš. Vůz se vyrábí spolu s konvenčními verzemi v britském Solihullu. Českou cenu zatím značka nezveřejnila.
Zdroj: JLR