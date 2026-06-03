První elektrický Rolls-Royce prošel modernizací. Je rychlejší a ujede více
První elektromobil Rolls-Royce se vyhnul kontroverzím a přijel s tradičním designem a ověřenou technikou. Modernizovaná verze Series II proto nemění nic zásadního, získává ale ještě více výkonu i dojezdu.
V roce 2023 uvedl Rolls-Royce svůj první produkční elektromobil Spectre. Asi nejkomfortnější elektromobil na světě zákazníky značky nevyděsil, a dokonce k ní přitáhl nové mladé zájemce. V Evropě šlo minulý rok o druhý nejprodávanější model značky s 228 prodanými kusy. Skoro 5,5 metru dlouhé kupé právě po třech letech přijíždí v modernizované verzi, u Rolls-Royce tradičně nazývané Series II.
Zvenku byste to ale nepoznali, protože exteriér zůstal v podstatě beze změny. Pro Series II byl vyvinut nový nemetalický lak karoserie s názvem Ethereal Blue. Nový design 23palcových kovaných kol z lehkých slitin přichází s paprskovým vzorem, který zachycuje a odráží světlo z každého úhlu. Kola jsou kována s ostrým rádiusem pouhých 2,5 mm, což povrchu umožňuje zachovat si ostré rysy připomínající diamant i po finálním leštění. Každé kolo se ručně dokončuje až po dobu šesti hodin, aby bylo dosaženo takto precizního tvarování, a k dispozici je ve dvou provedeních: částečně leštěném a plně leštěném.
Mdloby můžete dostat i z výčtu změn uvnitř vozu. Spectre Series II výrazně rozšiřuje paletu interiéru a nabízí nové materiály, povrchové úpravy a řemeslné detaily pozoruhodné hloubky a rozmanitosti. Mezi nimi je Duality Twill – moderní interiérová viskózová tkanina vyrobená z bambusu, která je nyní u modelu Spectre k dispozici vůbec poprvé. Tento materiál byl inspirován rozsáhlým bambusovým hájem v zahradě Le Jardin des Méditerranées na Azurovém pobřeží, která sousedí s bývalým zimním sídlem sira Henryho Royce, Villa Mimosa.
Tkanina s keprovou vazbou je vyšívána uměleckou grafikou Duality. Tento design, založený na abstraktní interpretaci dvou propojených iniciál písmene R zakladatelů značky, odráží námořní vliv a připomíná propletená lana na plachetnicích – což je další jemný odkaz na Francouzskou riviéru. Interiér v provedení Duality Twill v modelu Spectre Series II může obsahovat až 2,6 milionu stehů a 16 kilometrů nití (10 mil), přičemž jeho zhotovení vyžaduje až 25 hodin práce.
Pro Spectre Series II je k dispozici také kůže s technologií cílené perforace, u níž precizně vyřezávané vzory vytvářejí jedinečná umělecká díla. Nechybí ani nová verze žíhaného ořechu. Tento povrch vzniká kombinací ořechového dříví z neplodících stromů – které by se obvykle spálilo – se zbytkovými eukalyptovými vlákny z výroby jemného papíru, což vytváří bohatě vrstvený vzor připomínající tygří pruhy. Povrch se před nanesením finálního bezbarvého laku zapečetí lakem s příměsí jemného prášku ze skleněných šupinek. Tento vrstvený proces vytváří dojem, že se třpytivé částice vznášejí pod povrchem.
Vnitřní panel a přístrojový štít s hodinami se nyní táhnou po celé šířce palubní desky a doplňuje je nové umělecké dílo Illuminated Fascia (osvětlená palubní deska). Jeho směrový vlnový vzor tvoří 8108 jednotlivých iluminací připomínajících pixely, které zdánlivě plynou po povrchu, čímž podtrhují výrazný horizontální charakter modelu Spectre Series II. Design čerpá inspiraci z převalující se mlhy, která se snáší nad lesy v oblasti South Downs, jež se tyčí za domovem značky Rolls-Royce v Goodwoodu.
Nedošlo ani na velké zásahy do techniky. Inženýři v Goodwoodu překalibrovali pohonné ústrojí vozu, aby poskytovalo bezprostřednější odezvu a lepší ovladatelnost. Výkon nyní dosahuje 442 kW, zatímco točivý moment vzrostl na 1015 Nm. V režimu Infinity Mode odemyká Spectre Series II Black Badge výkon až 500 kW, zatímco režim Spirited Mode vyvine točivý moment až 1100 Nm.
Stejná zůstala i baterie o kapacitě 107 kWh, podařilo se z ní ale úpravou článků vydolovat o 18 % vyšší dojezd a auto teď ujede až 627 kilometrů. Zároveň se podařilo o 14 % zrychlit nabíjení, ale co přesně to znamená za čísla, už tisková zpráva neuvádí. Dosavadní verze zvládala maximální výkon 195 kW a do 80 % jí to trvalo 36 minut.
Zajímavé jsou informace přiložené k tiskové zprávě. Aby specialisté automobilky Rolls-Royce získali podklady pro vývoj modelu Spectre Series II, zmapovali, jak jejich klienti se svým vozem žijí. Spectre bývá obvykle druhým vozem Rolls-Royce v garáži čítající průměrně sedm aut a jeho průměrný roční nájezd je kolem 6500 kilometrů. To by znamenalo asi 10 nabití za rok, pokud budeme brát dojezd WLTP. Jeden evropský klient prý ale ujel za dva roky od převzetí vozu více než 50.000 kilometrů.
Zdroj: Rolls-Royce, zdroj foto: Rolls-Royce, zdroj videa: Rolls-Royce