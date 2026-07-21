První generace Peugeotu Partner se od letoška řadí mezi veterány. Kulatiny slaví také Traveller
Dvě oblíbené kompaktní dodávky společnosti Peugeot letos slaví kulatiny. Je těžké tomu uvěřit, ale populární model Partner přišel na trh už v roce 1996. Od té doby se dočkal tří generací a celkem více než 2,6 milionu prodaných kusů (včetně modelu Rifter). Model Traveller je tu s námi už 10 let.
První generaci Peugeotu Partner se díky inovativní koncepci založené na základě osobního modelu 306 Kombi podařilo navždy změnit segment kompaktních dodávek. Před jeho příchodem totiž segmentu dominovaly tradiční dodávky odvozené od osobních automobilů, případně postavené na základě malých pick-upů.
Právě partner společně se sesterským modelem Berlingo se postaral o proměnu segmentu, který se postupem času stal populární kromě řemeslníků také u rodin s dětmi nebo taxikářů. Koncepce Peugeotu Partner totiž spojovala kompaktní rozměry s velkou přepravní kapacitou a dobrým jízdním komfortem.
Kromě užitkové a osobní verze se první generace dočkala dobrodružné varianty Escapade a bylo možné objednat také pohon 4x4 díky přestavbě u společnosti Dangel. Druhá generace postavená na platformě EMP2 přinesla v roce 2008 větší rozměry, modernější technologie a ještě lepší jízdní vlastnosti.
Současná třetí generace byla uvedena v roce 2018 a následně výrazně modernizována v roce 2023. Uvnitř najdeme koncept i-Cockpit, který ji přibližuje osobním modelům značky a zároveň model odlišuje od sesterského berlinga. Kromě vznětových a zážehových motorů nabízí již tradičně také čistě elektrickou variantu E-Partner. Příští rok nabídku rozšíří také mild-hybridní agregát.
Zůstává v kurzu
Současnou nabídku letos v červnu rozšířila také varianta Active, která je na míru ušitá firemním zákazníkům. Staví na informaci, že 80 % času tráví firemní řidiči kompaktních dodávek v autě sami, a tak je Partner Active pouze dvoumístný.
Sedadlo spolujezdce je navíc modulární a lze snadno sklopit do svislé podoby, čímž se zvětší nákladový prostor o 0,5 m³. Verze Active má také specificky tvarovanou palubní desku a nabízí mnoho příslušenství, které má řidičům usnadnit každodenní život.
Kromě toho se na nadcházejícím zářijovém veletrhu IAA Transportation v Hannoveru představí také model Partner Pro Skill určený uživatelům pracujícím v nejnáročnějších podmínkách.
Nabídne standardně paket Construction, který zahrnuje mimo jiné zvýšenou světlou výšku, ochranu motoru zespodu a systém Grip Control s asistentem sjíždění svahů. K dispozici bude již tradičně také přestavba na pohon všech kol, vyvinutá společností Dangel.
S čím začíná každá cesta?
S cestovatelem přeci, alespoň podle sloganu, který Peugeot vymyslel k příležitosti 10 let prodeje modelu Traveller. Ten před deseti lety nahradil model Expert, respektive jeho osobní variantu. Využívá platformu EMP2 a po boku nemalého množství sourozenců jiných značek se stal oblíbeným modelem díky své všestrannosti.
Umožňuje například konfiguraci sedadel VIP, která zahrnuje samostatná sedadla s loketními opěrkami, ty v druhé řadě jsou dokonce otočná. Toto uspořádání automobilka využívá pro přepravu hostů při prestižních akcích, jako je filmový festival v Cannes. Pro početnější rodiny a přepravní společnosti je dostupná varianta s devíti místy k sezení, v závislosti na potřebě prostoru jde navíc volit mezi krátkou a dlouhou verzí.
Kromě dieselového motoru 2.2 BlueHDi s výkonem 150 k ve spojení s manuální šestistupňovou převodovkou a s výkonem 180 k ve spojení s automatickou osmistupňovou převodovkou nabízí Peugeot také čistě elektrický E-Traveller. Na výběr je mezi dvěma velikostmi baterie (50 nebo 74 kWh). Díky množství konfigurací je traveller oblíbený u firemních zákazníků i početných rodin.
Zdroj: Peugeot